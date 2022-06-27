Hadid kardeşler Bodrum’a geliyor

Hadid kardeşlerin babaları Mohamed Hadid, geçtiğimiz yıl İstanbul’a gelmiş ve turistik bir gezi yapmıştı. Hadid, İstanbul’a bayıldığını ve yazın yeniden gelerek Ege’de tatil yapmak istediğini söylemişti.
Yalıda yaz daveti
Denizcilik sektöründe kimyasal ve petrol tanker işletmeciliğinde lider şirketlerden biri olan Mercan Holding Yönetim Kurulu Başkanı armatör Alpsel Mercan yurt içi ve yurt dışında yer alan iş ortakları için Kuzguncuk’ta bulunan merkez ofisinde özel bir davet düzenledi.
Bodrum’da özel açılış
Bodrum’un ünlü iş insanlarından Hamza Sarıdağ ve eski işletmecilerinden Kaan Altıkulaçoğlu’nun ortağı olduğu Fink Club, yaz sezonunun ilk partisiyle açılıyor. Bodrum gece hayatında eğlencenin yeni adresi, 20 yıllık sektör deneyimiyle misafirlerini ağırlamaya hazırlanıyor.
Sezona ‘merhaba’ dedi
Yeme, içme ve eğlence dünyasının sevilen markası Galia Bodrum, sezon açılışını geçtiğimiz günlerde yaptı. Türkbükü’ndeki Kuum Hotel’de konumlanan, iş insanı Hakan Tuncel’in sahibi olduğu Galia Bodrum’un açılışı ünlü isimleri bir araya getirdi.