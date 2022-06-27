Hadid kardeşler Bodrum’a geliyor

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Hadid kardeşlerin babaları Mohamed Hadid, geçtiğimiz yıl İstanbul’a gelmiş ve turistik bir gezi yapmıştı. Hadid, İstanbul’a bayıldığını ve yazın yeniden gelerek Ege’de tatil yapmak istediğini söylemişti.



Mohamed Hadid bugüne kadar en az 20 kere Türkiye’ye geldiğini söyleyerek, en yakın zamanda çocuklarını da getireceğini belirtmişti.Bella ve Gigi Hadid kardeşlere, babalarının eşlik edip etmeyeceği henüz net değil.

Yalıda yaz daveti

Denizcilik sektöründe kimyasal ve petrol tanker işletmeciliğinde lider şirketlerden biri olan Mercan Holding Yönetim Kurulu Başkanı armatör Alpsel Mercan yurt içi ve yurt dışında yer alan iş ortakları için Kuzguncuk’ta bulunan merkez ofisinde özel bir davet düzenledi.



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İstanbul Boğazı’nın muhteşem manzarasına sahip yalısında gerçekleştirilen bu özel etkinliğe dünyanın denizcilik sektöründe lider konumunda olan birçok temsilci muhteşem bir gün geçirdi. 500 davetlinin katıldığı etkinlikte ev sahibi olarak herkesle ilgilenen Alpsel Mercan, yurt dışı iş ortaklarının Türkiye’ye olan yatırımlarının daha da artması için teşvikte bulundu.

Bodrum’da özel açılış

Bodrum’un ünlü iş insanlarından Hamza Sarıdağ ve eski işletmecilerinden Kaan Altıkulaçoğlu’nun ortağı olduğu Fink Club, yaz sezonunun ilk partisiyle açılıyor. Bodrum gece hayatında eğlencenin yeni adresi, 20 yıllık sektör deneyimiyle misafirlerini ağırlamaya hazırlanıyor.



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Deneyimli kadrosu ve nezih ortamıyla öne çıkan mekân, DJ Murat ile yeni sezonda Bodrum’un eşsiz deniz manzarası eşliğinde top müziklere de imza atacak.

Sezona ‘merhaba’ dedi

Yeme, içme ve eğlence dünyasının sevilen markası Galia Bodrum, sezon açılışını geçtiğimiz günlerde yaptı. Türkbükü’ndeki Kuum Hotel’de konumlanan, iş insanı Hakan Tuncel’in sahibi olduğu Galia Bodrum’un açılışı ünlü isimleri bir araya getirdi.



Denizden gelen lezzetleri ve mistik atmosferiyle dikkatleri çeken Galia Bodrum’un açılışında dünyaca ünlü DJ Valeron setin başına geçerek, Scorpios Mykonos eğlencesini Bodrum’a taşıdı.