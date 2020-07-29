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Haber Giriş: 29.07.2020 - 08:42,Son Güncelleme:

Hacı Sabancı, sevgilisi Nazlı Kayı’nın gönlünü bu saatle aldı

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Hacı Sabancı, sevgilisi Nazlı Kayı’nın gönlünü bu saatle aldı
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Hacı Sabancı, sevgilisi Nazlı Kayı için 260 bin lira değerinde bir saat aldı.

“NAZLI’YI KIZDIRMIŞ!”
Çeşme’de tatil yapan Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı, geçtiğimiz günlerde Dalyan’daki bir plajda görüntülenmişti. Sevgilisinin öpücüklerine karşılık vermeyen Nazlı Kayı’nın bu soğuk tavrı için sosyal medyada “Hacı, Nazlı’yı kızdırmış”, “Muhtemelen Hacı bir hata yaptı, Nazlı da trip atıyor” şeklinde yorumlar yapılmıştı.

ÜNLÜLERİN SAATÇİSİNDEN
Hacı Sabancı, Nazlı Kayı’nın gönlünü almak için kesenin ağzını açtı. “Ünlülerin saatçisi” olarak tanınan Hasan Keydal’ı ziyaret eden
genç işadamı, sevgilisi için Audemars Piguet marka bir saat satın aldı. Tamamı altın olan saatin fiyatı 260 bin lira.

Hacı Sabancı, sevgilisi Nazlı Kayı’nın gönlünü bu saatle aldı


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