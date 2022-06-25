Hacı Sabancı-Nazlı Kayı düğününden ilk kareler

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Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı çifti 10 Ekim'de nikah masasına oturmuştu. Arzu-Ömer Sabancı'nın yalısında nikah masasına oturan Nazlı Kayı ve Hacı Sabancı, bugün Çırağan Sarayı'nda düzenlenen görkemli bir düğün töreniyle evlendi.
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Geçtiğimiz yıl aralık ayında nişanlanan Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı çifti, 10 Ekim'de nikah masasına oturmuştu.
Arzu-Ömer Sabancı'nın yalısında nikah masasına oturan Nazlı Kayı ve Hacı Sabancı, bugün Çırağan Sarayı'nda düzenlenen görkemli bir düğün töreniyle evlendi.
3 yıldır birlikte olan çift, 18 Aralık 2020 ’ta Bursa’da Nazlı Kayı’nın ailesinin evinde evliliğe ilk adımı atmıştı.