Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİEKRANDAMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek HaberleriMagazin Haberleri

Hacı Sabancı-Nazlı Kayı düğününden ilk kareler

#Hacı Sabancı#Nazlı Kayı#Düğün
Hacı Sabancı-Nazlı Kayı düğününden ilk kareler

Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı çifti  10 Ekim'de nikah masasına oturmuştu. Arzu-Ömer Sabancı'nın yalısında nikah masasına oturan Nazlı Kayı ve Hacı Sabancı, bugün Çırağan Sarayı'nda düzenlenen görkemli bir düğün töreniyle evlendi.

Haberin Devamı

Geçtiğimiz yıl aralık ayında nişanlanan Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı çifti, 10 Ekim'de nikah masasına oturmuştu.

Hacı Sabancı-Nazlı Kayı düğününden ilk kareler


Arzu-Ömer Sabancı'nın yalısında nikah masasına oturan Nazlı Kayı ve Hacı Sabancı, bugün Çırağan Sarayı'nda düzenlenen görkemli bir düğün töreniyle evlendi.
Hacı Sabancı-Nazlı Kayı düğününden ilk kareler

3 yıldır birlikte olan çift, 18 Aralık 2020 ’ta Bursa’da Nazlı Kayı’nın ailesinin evinde evliliğe ilk adımı atmıştı.

Hacı Sabancı-Nazlı Kayı düğününden ilk kareler

Ünlü çiftin düğününde şıklık yarışı yaşandı

Gözden Kaçmasın

Hacı Sabancı ile Nazlı Kayı evlendiHacı Sabancı ile Nazlı Kayı evlendiHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Hacı Sabancı#Nazlı Kayı#Düğün

BAKMADAN GEÇME!

6ıncı ayda kâra geçti, 1 yıl sonunda maaşlı işini bıraktı... İnterneti değiştiren genç adam

6'ıncı ayda kâra geçti, 1 yıl sonunda maaşlı işini bıraktı... İnterneti değiştiren genç adam

#Pierre Omidyar
Anne babaların eli ayağı| Ana kucağına da mı güvenemeyeceğiz

Anne babaların eli ayağı| Ana kucağına da mı güvenemeyeceğiz?

#Ana Kucağı
Üç yıl önce tablolarını plajda 400 dolara satıyordu Şimdi eseri 1,6 milyon dolara alıcı buldu...

Üç yıl önce tablolarını plajda 400 dolara satıyordu! Şimdi eseri 1,6 milyon dolara alıcı buldu...

#Resim Sanatı

BAKMADAN GEÇME!

6ıncı ayda kâra geçti, 1 yıl sonunda maaşlı işini bıraktı... İnterneti değiştiren genç adam

6'ıncı ayda kâra geçti, 1 yıl sonunda maaşlı işini bıraktı... İnterneti değiştiren genç adam

#Pierre Omidyar
Anne babaların eli ayağı| Ana kucağına da mı güvenemeyeceğiz

Anne babaların eli ayağı| Ana kucağına da mı güvenemeyeceğiz?

#Ana Kucağı
Üç yıl önce tablolarını plajda 400 dolara satıyordu Şimdi eseri 1,6 milyon dolara alıcı buldu...

Üç yıl önce tablolarını plajda 400 dolara satıyordu! Şimdi eseri 1,6 milyon dolara alıcı buldu...

#Resim Sanatı