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Hacı Sabancı ile eşi Nazlı Kayı yalıdan rezidansa geçti... Bekar evine kadın eli!

#Hacı Sabancı#Nazlı Kayı#Mehmet Üstündağ
Hacı Sabancı ile eşi Nazlı Kayı yalıdan rezidansa geçti... Bekar evine kadın eli
Mehmet Üstündağ

Nazlı Kayı-Hacı Sabancı çifti Vaniköy’deki yalılarından çıkıp, Levent’teki Bellevue Residence’a taşındı. Hacı Sabancı’nın bekarken oturduğu yalıyı iki kişilik ailelerine uygun hale getirmek için tadilata aldıran çift, bir yıllık bu süreçte rezidansta yaşayacak.

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Geçtiğimiz yıl aralık ayında nişanlanan Nazlı Kayı-Hacı Sabancı çifti, 10 Ekim’de Arzu-Ömer Sabancı’nın yalısında nikah masasına oturmuştu. Bora Bora adalarına balayına giden çift, İstanbul’a döndükten sonra radikal bir karar alarak ev değiştirdi!

Hacı Sabancı ile eşi Nazlı Kayı yalıdan rezidansa geçti... Bekar evine kadın eli


Çift, Vaniköy’deki yalılarından çıkıp, Levent’teki Bellevue Residence’a taşındı. Hacı Sabancı’nın bekarken oturduğu yalıyı iki kişilik ailelerine uygun hale getirmek için tadilata aldıran çift, bir yıllık bu süreçte rezidansta yaşayacak.

Hacı Sabancı ile eşi Nazlı Kayı yalıdan rezidansa geçti... Bekar evine kadın eli

Nazlı Kayı Sabancı’nın zevkine göre yeniden dekore edilecek yalıdan çıkan çift, rezidansın bir yıllık kirasını da peşin ödemiş. Nazlı Hanım’ın bizzat ilgilendiği tadilattan sonra “bekar evi”ne kadın eli değecek...

Hacı Sabancı ile eşi Nazlı Kayı yalıdan rezidansa geçti... Bekar evine kadın eli

Gecikmiş balayı

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16 Eylül’de görkemli bir düğünle evlenen Pırıl Çetindoğan- Gökhan Kokuludağ çifti, balayı tatillerine henüz yeni çıktı! İşleri yüzünden gecikmiş balayına çıkan çift, Maldivler’e uçtu. Kışın ortasında sıcak havanın tadını çıkaran Pırıl Çetindoğan ile Gökhan Kokuludağ, enerji toplayıp işlerinin başına dönecek.

Hacı Sabancı ile eşi Nazlı Kayı yalıdan rezidansa geçti... Bekar evine kadın eli

Avukat oldu

Spor adamı Sinan Engin ve Ayşe Engin’in kızları Elif Engin, stajını tamamlayıp avukat oldu. Galatasaray Üniversitesi’nde hukuk okuyan Elif Engin, White and Case İstanbul Hukuk Bürosu’nda stajını tamamladıktan sonra aynı büroda avukatlık yapmaya başladı. Akşam da ailece Etiler’de bulunan Papermoon restoranda yemek yiyerek kutladılar. Genç avukatı tebrik ediyor ve iş hayatında başarılar diliyorum.

Hacı Sabancı ile eşi Nazlı Kayı yalıdan rezidansa geçti... Bekar evine kadın eli

Tarihi Alkazar’da dijital sergi

Beyoğlu’ndaki tarihi Alkazar Sineması, yaşadığı zorluklar nedeniyle 2010 yılında perdelerini kapatmıştı. Yanındaki Nike mağazasının desteğiyle sahnesi, şimdi Hope Alkazar olarak yeniden açılıyor.
Hem fiziksel hem de dijital deneyimler sunacak olan mekan, 20 Kasım’da Refik Anadol’la açılacak. Dünya çapında bir yeni medya sanatçısı olan Anadol’un interaktif sergisiyle sanatseverle buluşacak.

Hacı Sabancı ile eşi Nazlı Kayı yalıdan rezidansa geçti... Bekar evine kadın eli

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#Hacı Sabancı#Nazlı Kayı#Mehmet Üstündağ

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