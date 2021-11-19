Hacı Sabancı ile eşi Nazlı Kayı yalıdan rezidansa geçti... Bekar evine kadın eli!

Haberin Devamı

Geçtiğimiz yıl aralık ayında nişanlanan Nazlı Kayı-Hacı Sabancı çifti, 10 Ekim’de Arzu-Ömer Sabancı’nın yalısında nikah masasına oturmuştu. Bora Bora adalarına balayına giden çift, İstanbul’a döndükten sonra radikal bir karar alarak ev değiştirdi!

Çift, Vaniköy’deki yalılarından çıkıp, Levent’teki Bellevue Residence’a taşındı. Hacı Sabancı’nın bekarken oturduğu yalıyı iki kişilik ailelerine uygun hale getirmek için tadilata aldıran çift, bir yıllık bu süreçte rezidansta yaşayacak.

Nazlı Kayı Sabancı’nın zevkine göre yeniden dekore edilecek yalıdan çıkan çift, rezidansın bir yıllık kirasını da peşin ödemiş. Nazlı Hanım’ın bizzat ilgilendiği tadilattan sonra “bekar evi”ne kadın eli değecek...

Gecikmiş balayı

Haberin Devamı

16 Eylül’de görkemli bir düğünle evlenen Pırıl Çetindoğan- Gökhan Kokuludağ çifti, balayı tatillerine henüz yeni çıktı! İşleri yüzünden gecikmiş balayına çıkan çift, Maldivler’e uçtu. Kışın ortasında sıcak havanın tadını çıkaran Pırıl Çetindoğan ile Gökhan Kokuludağ, enerji toplayıp işlerinin başına dönecek.

Avukat oldu

Spor adamı Sinan Engin ve Ayşe Engin’in kızları Elif Engin, stajını tamamlayıp avukat oldu. Galatasaray Üniversitesi’nde hukuk okuyan Elif Engin, White and Case İstanbul Hukuk Bürosu’nda stajını tamamladıktan sonra aynı büroda avukatlık yapmaya başladı. Akşam da ailece Etiler’de bulunan Papermoon restoranda yemek yiyerek kutladılar. Genç avukatı tebrik ediyor ve iş hayatında başarılar diliyorum.

Tarihi Alkazar’da dijital sergi

Beyoğlu’ndaki tarihi Alkazar Sineması, yaşadığı zorluklar nedeniyle 2010 yılında perdelerini kapatmıştı. Yanındaki Nike mağazasının desteğiyle sahnesi, şimdi Hope Alkazar olarak yeniden açılıyor.

Hem fiziksel hem de dijital deneyimler sunacak olan mekan, 20 Kasım’da Refik Anadol’la açılacak. Dünya çapında bir yeni medya sanatçısı olan Anadol’un interaktif sergisiyle sanatseverle buluşacak.