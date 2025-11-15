Haber merkezinin yıldızı en pahalı gelinlikle evlendi: İnat edip sevdiğiyle yuva kurdu... Hayatı da değişti yüzü de!

Haberin Devamı

Düğün, masallara yaraşır şekilde oldu... O genç kızın üstünde o zamana kadar benzer bir düğünde giyilen en pahalı gelinlik vardı. Evlenen gençler de mutluluktan yerlerinde duramıyordu.

Düğün bitti, aradan yıllar geçti... O gün evlenen gençler iki güzel kız çocuğu sahibi oldu... Hatta aile içindeki konumlarını yükseltip zirveye çıktılar.

Elbette aradan geçen zaman içinde gençlikleri de usul usul ellerinden kayıp gitti... İkisi de ama özellikle o genç kız, dünya sahnesinde geçirdiği bu 21 yıl içinde epeyce değişti. Bugünlerde bunca konuşulmasının nedeni de bu değişim zaten.

BİR ZAMANLARIN MASAL KAHRAMANI

Bu anlattığımız ünlü çift İspanya Kralı Felipe ile karısı Kraliçe Letizia… Daha doğrusu asıl kahramanımız Letizia'nın ta kendisi!

2010'lu yıllarda herkes "masal prensesi" denilince İngiliz kraliyet ailesinin gelini, geleceğin kralı Galler Prensi William'ın karısını hatırlıyor. Ama ondan önce Letizia vardı.

Ya da "kraliçe" olmadan önceki adıyla Letizia Ortiz Rocasolano….

Ülkenin veliaht prensi Felipe ile evlendiğinde 32 yaşında, başından bir evlilik geçmiş bir TV haber spikeri ve muhabirdi Letizia.

19 Haziran 2014'ten bu yana da kraliçe... Başlarda eski kral Juan Carlos ve karısı Sofia tarafından çok istenmese de Felipe "Ya onunla evlenirim ya tahttaki hakkımdan vazgeçerim" deyip ailesine boyun eğdirdi.

Doğrusu Letizia da aşkına sahip çıkıp direndi ve böylece muratlarına erdiler.

GENÇLİK GELİR GEÇER ELBETTE

Zaten gençlik yıllarında da güzelliğiyle dikkat çeken Letizia, artık 53 yaşına gelmesine rağmen hala koruduğu fiziğiyle dikkat çekiyor.

Ama onunla ilgili olarak son dönemde konuşulan başka bir ayrıntı var: Yüzündeki değişim.

Kral Felipe ile Kraliçe Letizia, yakın bir geçmişte Umman'a bir resmi ziyarette bulundu... Orada da resmi yemekte giyimi, kuşamı, başındaki tacı ama en çok da yüz ifadesi nedeniyle mercek altına alındı.

Daha doğrusu yüzündeki ifadesizlik nedeniyle.

Kraliçe Letizia'nın Umman ziyaretindeki görüntüsü "Yaptırdığı uygulamalar nedeniyle rahatça gülemez hale geldi" yorumlarına neden oldu.





YÜZÜNDE İFADE KALMADI... SANKİ DONMUŞ GİBİ

Letizia, iki genç kızından bile daha ince belki ama biraz bu zayıflığı biraz da yaptırdığı estetik müdahaleler nedeniyle yüzünün görüntüsü tamamen değişti.

O resmi yemekte de yüzünü istediği gibi hareket ettirememesiyle, istediği gibi gülümseyememesiyle dikkat çekti.

Gelin, İspanya Kraliçesi Letizia ile Kral Felipe'nin aşk öyküsünü bir hatırlarken Kraliçe'nin yıllar içinde nasıl değiştiğine de bir bakalım.

Önce Felipe ile Letizia'nın nasıl tanıştığıyla başlayalım.

CANLI YAYIN YAPARKEN GELECEKTEKİ KOCASIYLA TANIŞTI

2002 yılında o sırada Asturias Prensi olan Felipe bir yemekte Letizia ile tanıştı.

Letizia, TV kanalının görevlisi olarak Felipe'nin de bulunduğu yemekte yayın yapıyordu.

Aslında o sırada sonradan itiraflarıyla gürültü koparan Jaime del Burgo ile flört ediyordu Letizia. Ama belli ki Felipe'nin ilgisine de kayıtsız kalmadı.

Oysa Jaime ile ilişkileri ciddiydi. Hatta o sırada genç bir adam olan Jaime, cebinde nişan yüzüğü bile taşıyordu.

Letizia başlarda Felipe ile flört edip etmeme konusunda bir süre kararsız kaldı ileri sürülenlere göre. O sırada bir arkadaşına "Felipe çok yakışıklı ama ben kıvırcık saçlı adamları sevmiyorum" dediği de hakkında yazılan bir kitapta yer alan iddialardan.

ASLINDA BİR SEVGİLİSİ VARDI

Bu arada Letizia'nın flört ettiği Jaime onunla evlenme konusunda kararlıydı. Ama bir gece buluştuklarında Letizia ona mesleğini bırakmasını gerektiren biriyle tanıştığını söyledi.

Sonra da Jaime ile Letizia sadece arkadaş olmaya karar verdiler. Ama Letizia, Jaime'ye "Felipe ile sevgili olduğumuzu kimseye söyleme" diye tembih etti.

Jaime del Burgo'nun ileri sürdüğüne göre Letizia, Felipe ile evlenmeden bir gece önce onunla bir restoranda buluştu.

Elini tuttu ve "Neden bana evlenme teklif etmedin? Lütfen beni bırakma" dedi. Ertesi gün Jaime eski sevgilisi Letizia ile Felipe'nin düğününde konuklar arasında yer aldı.

EN PAHALI GELİNLİK

Eski bir muhabir ve TV spikeri olan Letizia Ortiz Rocasolano ya da şimdiki unvanıyla Kraliçe Letizia, 21 yıl önceki düğünün en çok dikkat çeken kişisiydi. Bütün düğünlerde olduğu gibi...

Bunun nedeni de giydiği gelinlikti...

O sırada Asturias Prensi unvanı taşıyan Veliaht Prens Felipe'nin kolunda Madrid'deki Almudena Ketadrali'nde etrafına gülümseyen Letizia'nın gelinliği o güne kadar görülmüş türden değildi.

Artık hayatta olmayan İspanyol modacı Manhuel Pertegaz'ın tasarladığı gelinliğin değeri tam 6 milyon sterlin. Bu özelliğiyle de modern çağların en pahalı kraliyet gelinliği olarak biliniyor. Yüksek yakasıyla dikkat çeken gelinliğin uzun kuyruğu ise Asturias Prensi'nin armasına ithaf edilen motiflerle süslenmişti.

Letizia, kendisine o dönem tahtta oturan Kral Juan Carlos ile Kraliçe Sofia tarafından hediye edilen elmas küpelerle tamamladı görünümünü. Saçları ise başının arkasında ve duvağının altında zarifçe toplanmıştı.

İSTENMEYEN GELİNDİ... ARTIK KRALİÇE

Kral Juan Carlos ile Kraliçe Sofia, düğün için gelinlerine böyle değerli bir hediye verdiler ama aslına bakılırsa başlarda Letizia'yı gelin olarak hiç istememişlerdi.

Bunun nedeni de beliydi.

Letizia "mavi kanlı" bir aileye uygun bir gelin değildi... Öncelikle soylu bir aileden gelmiyordu... Daha da ötesinde daha önce bir evlilik yapmıştı.

Ama Felipe, Letizia'ya öylesine aşıktı ki eğer ailesi Letizia'yı kabul etmezse tasını tarağını toplayıp taht üzerindeki hakkından vazgeçeceğini söyledi. Bu resti sonucunda da Letizia Ortiz Rocasolano ile evlenmeyi başardı.

Aradan geçen zaman içinde çiftin iki tane kızı oldu. Şu anda 20 yaşında olan ve İspanya Hava Kuvvetleri'nde askerlik yapan büyük kızları Veliaht Prenses Leonor ve ondan bir yaş küçük Sofia.

