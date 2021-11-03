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Hababam Sınıfı'nın Hayta İsmail'i Ahmet Arıman kimdir? Ahmet Arıman'dan Hababam Sınıfı Grubu açıklaması geldi!

#Ahmet Arıman#Hababam Sınıfı#Hababam Sınıfı'nın Hayta İsmail'i
Hababam Sınıfının Hayta İsmaili Ahmet Arıman kimdir Ahmet Arımandan Hababam Sınıfı Grubu açıklaması geldi

Hababam Sınıfı serisinin oyuncuları Ahmet Arıman, Teoman Ayık ve Tuncay Akça'nın kurdukları “Hababam Vokal Grubu” ile mahkemelik oldukları iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. Bunun ardından açıklama yapan Hababam Sınıfı'nın Hayta İsmail'i Ahmet Arıman'dan açıklama geldi. Aynı zamanda Ahmet Arıman kimdir, kaç yaşında sorularının yanıtları da araştırılmaya başlandı. İşte Hababam Sınıfı'nın Hayta İsmail'i Ahmet Arıman'ın açıklaması ve hakkında merak edilenler...

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Klasik Türk filmi serilerimizden Hababam Sınıfı günümüzde de etkisini sürdürmeye devam ediyor. Hababam Sınıfı’nın unutulmaz sahneleri arasında, öğrencilerin her dönem sonunda sahneye çıktığı Hababam Vokal Grubu da vardı. Filmin oyuncuları Hayta İsmail diye tanınan Ahmet Arıman, Teoman Ayık ve Tuncay Akça yıllar sonra bir araya gelerek Hababam Vokal Grubu’nu yeniden canlandırdı. Bunun ardından Hababam Sınıfı'nı kaleme alan Rıfat Ilgaz'ın ailesinin gruba dava açtığı söylenmişti. Ancak Hayta İsmail rolündeki Ahmet Arıman'dan gelen açıklamaya göre, dava olmadığı, Ilgaz'ın ailesinin isteği üzerine yargıya taşınmadan gurubun adını Yeşilçam Vokal Grubu olarak değiştirdiklerini söyledi. Peki Hababam Sınıfı'nın Hayta İsmail'i Ahmet Arıman kimdir? İşte Ahmet Arıman hakkında merak edilenler...

AHMET ARIMAN KİMDİR?

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Ahmet Arıman, 1955 yılında doğmuş Türk müzisyen ve sinema oyuncusudur. Hababam Sınıfı'nda Hayta İsmail rolünü canlandırmıştır. Hâlen İstanbul'da çeşitli lokallerde org çalıp şarkı söyleyerek müzisyenlik yapmaktadır.

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