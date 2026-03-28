Güzellik kraliçesi olmak için çabalıyordu: Sahnede konuşurken takma dişleri ağzından düştü

Oluşturulma Tarihi: Mart 28, 2026 09:01

Güzellik yarışmaları başlangıcından bu yana hem büyük ilgi görür hem de tartışmaların odağında yer alır...

Katılan adayların birbirine benzerliğinden bedensel ayrımcılığa hatta bazen tacın hak edene değil ayrıcalıklı olana gittiği gibi konulara kadar uzanan bir yelpazede söylentiler, iddialar alır başını gider.

Bazı adayların estetik operasyonları da sık sık masaya yatırılan konulardan. Belki bir zamanlar böyle değildi ama artık güzellik yarışmalarına katılanlar arasında estetik müdahale görmemiş olana rastlamak da zor...

Adayların kaynak saçları, düzeltilmiş burunları, kalça, göğüs ya da dudak estetiği gibi estetik müdahaleler artık bu tür yarışmalarda da sıradan ayrıntılar.

Elbette güzellik kraliçesi olmak için yarışan genç kızların bazıları dişlerini de bir ustaya elden geçirtiyor. İşte Tayland'da yapılan bir güzellik yarışmasında bir adayın başına iş açtı.

Daha doğrusu yarışmada kraliçe seçilmek için mücadele eden bir genç kızın takma diş kullandığı beklenmedik bir şekilde ortaya çıktı!

Miss Grand Tayland yarışmasında taç giymek için yarışan Kamolwan Chanago, tam jüri karşısında konuşmasını yaparken birden üst damağında bulunan protez dişleri gevşedi ve ağzının alt kısmına düştü.

Çok kısa bir an şaşkınlık yaşayan Kamolwan Chanago, sonra hemen durumu toparladı. Arkasını dönüp düşen protezlerini tekrar yerine yerleştirdi.

Sonra da hiçbir şey olmamış gibi tekrar mikrofona dönüp gülümseyerek konuşmasını sürdürdü.

Onun bu soğukkanlı hali de seyirciden büyük alkış aldı.

Başına gelen bu kaza kadar Kamolwan Chanago'nun sahneden kaçıp gitmemesi, takma dişlerini düzelttikten sonra kameralara dönüp gülümsemesi sosyal medyada da gündem oldu.

