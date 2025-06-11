Güzellik kraliçesi seçilip sunucu olmuştu... Kara haberi arkadaşı ekrandan duyurdu: Canımız çok yanıyor

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Sunuculuk, gazetecilik derken ekranın tanınan yüzlerinden biri haline geldi... Bu arada kocasıyla kurduğu mutlu yuvasında iki kızını büyütüyordu. Ama yakalandığı hastalık onun hayatını ve hayallerini elinden aldı.

Eski güzellik kraliçesi ve TV sunucusu 51 yaşında hayata veda etti. Onun acı haberini de bir meslektaşı kamera karşısına geçip ağlamamak için kendini zor tutarak duyurdu...

'PROGRAM AİLEMİZ BÜYÜK BİR KAYBIN ACISINI YAŞIYOR'

Bu acılı olayın kahramanı, adını Venezuela Güzeli sonra da Güney Amerika Güzeli olarak duyurduktan sonra ekrana geçiş yapan ve bu şekilde tanınırlığını artıran Patricia Fuenmayor…

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Bir süredir kanser tedavisi gören iki çocuk annesi sunucu hayata veda etti.

Patricia Fuenmayor'ın acı haberini aynı şirkette yıllarca birlikte çalıştığı sunucu arkadaşı Raul Gonzalez, geçtiğimiz pazartesi günü Despierta America adlı programda duyurdu.

Bu arada hatırlatalım.. Patricia Fuenmayor da aynı programın New York temsilcisi olarak çalışıyordu.

Gonzalez "Bu, paylaşmaktan hiç hoşlanmadığımız bir haber. Despierta America ailesi büyük bir kaybın acısını yaşıyor. Dostumuz ve iş arkadaşımız Patricia Fuenmayor bu sabah erken saatlerde hayata veda etti" sözleriyle acı haberi duyurdu.

ARKADAŞLARI SOSYAL MEDYADAN ONA TEŞEKKÜR ETTİ

Programın Instagram hesabındaki duyuruda "Despierta America yas tutuyor.. Büyük bir acıyla sevgili arkadaşımız Patricia Fuenmayor'u uğurluyoruz" denildi. Aynı paylaşımda Fuenmayor'un işine tutkuyla bağlı olmasına ve kendini haberciliğe adamış olmasına da değinildi.

Sonra da ekip adına Fuenmayor'a "Teşekkürler Patricia… Işığın, işine adanmışlığın ve gülüşün için.. Seni her zaman hatırlayacağız" satırlarına yer verildi.

Patricia Fuenmayor, çalıştığı TV kanalına 2017 yılında katılmıştı. Aynı yerde farklı görevler alarak sekiz yıl boyunca çalıştı.

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KOCASIYLA BİRLİKTE KAÇIRILINCA VENEZUELA'YI TERK ETTİ

Patricia Fuenmayor, 1997 yılında ülkesi Venezuela'da güzellik yarışmasına katıldı. O zamana kadar da modellik yapıyordu... Ardından Güney Amerika Güzeli olarak taç giydi.

Sonrasında gösteri dünyası yerine gazetecilik ve televizyonculuk alanında kariyer yapmaya başladı.

2003 yılında ülkesi Venezuela'da RCTV adlı kanalda çalışmaya başladı. Orada sekiz yıl boyunca sunuculuk yaptı.

Ardından 2013 yılında Venevision adlı kuruluşa katıldı... Orada bir yandan sunuculuk yaptı bir yandan da hafta sonları çok izlenen Sabado Sensacional adlı programı sundu.

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Gazetecilik kariyerine Venezuela'da başlayan Fuenmayor, cerrah kocası Jorge Safar Perez ile 2021 yılında kaçırıldı. Bu korkunç olayın ardından çift ABD'ye New York'a taşındı.

İKİ ÇOCUĞU VARDI

Burada da Univision adlı yayın şirketinde çalışmaya başladı.

Gazetecilik ve televizyonculuk yaptığı ülkenin dili olan İngilizceyi bile sonradan öğrendi.

Fuenmayor, kocasıyla kaçırılmasının aslında kötü bir olay olduğunu ama bunun önlerinde yeni bir hayat açılmasını sağladığını söylemişti.

Patricia Fuenmayor ile kocasının 14 yaşında Sarah ve 13 yaşında Fer adında iki tane çocuğu bulunuyordu.