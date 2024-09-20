Güzellik kraliçesi böyle evlendi: O bakışları gördüm, bir daha unutamadım: Her şey 11 ayda oldu!

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İşte bunlara yeni bir halka daha eklendi geçtiğimiz hafta. Eski bir güzellik kraliçesi, sahnelerin ünlü isimlerinden biriyle evlendi. Mutlu çift, bunun için de dünyanın en romantik noktalarından birini seçti.

Nikahın kıyılacağı yere bir tekneyle ulaştılar. O yolculuk sırasında birbirlerini öpücüklere boğarak romantik görüntüler yarattılar. Sonunda da nikahları kıyıldı ve karı- koca ilan edildikten sonra işin eğlence kısmına geçildi.

Bir zamanlar ülkesinin en güzel kızı seçilen gelin de hem düğün hazırlıklarını hem de sonrasında yaşananları sosyal medya sayfasında yer verdiği fotoğraflarla gözler önüne serdi.

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DÜNYANIN EN ROMANTİK YERLERİNDE BİRİNDE EVLENDİLER

Geçen hafta sonu hayatlarının en mutlu gününü yaşayan bu çift, Venezuela'nın eski güzellik kraliçelerinden Michelle Bertolini ile İtalyan tenor Ignazio Boschetto.

2014 yılında Venzuela Güzeli unvanını alan 30 yaşındaki Bertolini ile yer aldığı Il Volo adlı üçlüyle tanınan Boschetto, evlenmek için İtalya'nın en romantik noktalarından biri olan Como Gölü kıyısını seçti.

Taçlı güzel Bertolini, Instagram sayfasından bu büyük güne nasıl hazırlandıklarını da paylaştı. Oradaki görüntülere bakılırsa ikisi de düğün öncesi son hazırlıkları birbirlerine destek olarak tamamladı.

Sonra da bir tekneye binerek hayatlarını resmen birleştirecekleri yere gittiler. Orada 'iyi günde, kötü günde, hastalıkta ve sağlıkta' hep birbirlerinin yanında olacakları konusunda söz veren çift, sonra da sabahın ilk ışıklarına kadar konuklarıyla birlikte eğlendi.

SADECE 11 AY ÖNCE TANIŞTILAR

Michelle Bertolini ile Ignazio Boschetto, böylesine büyük bir aşkla evlendiler ama tanışmaları ve nişanlanmaları çok kısa bir zaman içinde gerçekleşti.

Sadece 11 aydır tanışan çift, 2023'ün aralık ayında sosyal medyadan nişanlandıklarını duyurdu.

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Mutlu çift, öyle kalabalık bir tören tercih etmedi. Bunun yerine daha sınırlı sayıda aile üyesi, arkadaş ve dost çevresi onların bu önemli gününde yanlarında yer aldı.

Çift, düğün öncesi resmi nikahlarını İtalya'nın Bologna kentinde kıydı. Bu arada gelinin de yarı İtalyan olduğunu yeri gelmişken hatırlatalım. Nikahın ardından 14 Eylül'de de Como Gölü kıyısında bulunan Villa Sola Cabiati'de düğün gerçekleşti.

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DAMADIN DUYGU DOLU KONUŞMASI

Törende, babası birkaç yıl önce hayata veda ettiği için damat Ignazio Boschetto'ya annesi eşlik etti.

Gelin Michelle salona girdiğinde ise damat Ignazio Boschetto onun güzelliği karşısında gözyaşlarını tutamadı.

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Ignazio Boschetto, tören sırasında duygu dolu bir konuşma yaptı. Michelle'in gözlerinin içine bakarak "Bizim hikayemiz çok özel. Filmlerde göreceğiniz, çocuklarınıza anlatacağınız türden" dedi.

Sonra da sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Her şey bir tek bakışla başladı. O bakış çok derin ve çok yoğundu. O bakışı hissettim ve sonra bir daha unutmadım."

Tenor damat evlendiği Michelle Bertolini ile geçen yılın kasım ayında tanıştıklarını hatırlattı.

Sonra da ona hitaben "O sırada karşımda duran bu kadının eşim olduğunu biliyordum" dedi. Sözlerinin geri kalanında da tanıştıktan sadece 20 gün sonra sevgilisine evinin anahtarını verdiğini anlattı. Onun söylediğine göre bir buçuk ay sonra evlenme teklif etti ve tam 11 ay sonra da genç çift evlendi.

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Ignazio Boschetto, konuşmasında Michelle "Seninle birlikle hayatta istediğim her şeye sahip oldum. Birlikte gülmek ve ağlamak istediğim kişi sensin. Baba olmanın ayrılacağını birlikte yaşamak istediğim kişi sensin" diye seslendi.

Bu romantik konuşmanın ardından davetliler romantik Como Gölü manzarasına karşı yemek yediler ve gecenin geri kalanını da eğlenerek geçirdiler.

Michelle Bertolini, düğün öncesi hazırlıklarını sosyal medyadan gözler önüne serdi.





Mutlu çift törene bir tekneyle gitti. O sırada da romantik anlar yaşadı.





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Gelin Michelle, 2014 yılında Venezuela Güzeli seçilmişti.