Güzeller güzelinin mirasına kara leke sürüldü... Aldatmadığı kocası, sevgilisi kalmadı... Tek çocuğuna bile 'içimde büyüyen tümör' dedi

Üstelik sanki onlar da "insan değilmiş" ya da hiçbir kusurlu adım atmazlarmış gibi değerlendirilir. Belki de bu yüzden hayranı olunan ünlüleri gerçekten tanımamanın en güzeli olduğu söylenir.

Şimdi buna benzer bir durum, geçen yılın 28 Aralık günü 91 yaşında hayata veda eden Brigitte Bardot için gündeme geldi.

SİNEMANIN EFSANE YILDIZI

Ölümünden sonra bile sinemanın efsane yıldızlarından biri olarak bilinen, "güzelliğin ve çekiciliğin simgesi" olmanın yanı sıra hayvan hakları savunucusu olarak da sempati toplayan Bardot'un hayatının karanlık sırları bir kez gözler önüne serildi.

Bir başka deyişle madalyonun diğer yüzü yani karanlık yüzü masaya yatırıldı.

Elbette bütün bunlar o yaşarken ve şöhretinin doruğundayken de biliniyordu. Ama ölümünden sonra yeniden konuşulması "güzelliğin kirli yüzü" olarak yorumlandı.

Brigitte Bardot, henüz 22 yaşındayken o zamanki kocası olan Roger Vadim'in yönettiği Ve Tanrı Kadını Yarattı adlı filmle büyük bir yıldıza dönüştü.

DİZİ DİZİ İHANETE ADI KARIŞTI

O filmle ünlü oldu olmasına ama hemen sonrasında da Vadim ile yollarını ayırdı. Çünkü onu rol arkadaşı Jean Louis Trintignant ile aldatmıştı.

Ama bu aşk öyle çok da uzun ömürlü olmadı. Onu da müzisyen Gilbert Becaud ile aldattı.

Brigitte Bardot, 1959 yılında ikinci kocası ve tek oğlunun babası Jacques Charrier ile evlendi. Ama Bardot, Amerikalı aktör Glenn Ford ile romantik ilişkiye başlayınca bu evlilik de bitti.

1973 yılında o zamana kadar 45 filmde kamera karşısına geçer Brigitte Bardot, emekliye ayrıldı. Henüz 39 yaşındaydı ve isteseydi kariyerini daha uzun yıllar sürdürürdü.

HOLLYWOOD YILDIZLARINI 'İKİ YÜZLÜ' OLARAK NİTELENDİRDİ

Ama bunun yerine kamera karşısından uzaklaşıp kendini hayvan haklarını savunmaya verdi.

Bu özelliğiyle büyük beğeni topladı ama yine aynı dönemde de ırkçı ve ayrımcı söylemleri nedeniyle de eleştiri aldı.

Brigitte Bardot; Hollywood'dan başlayan ve ortalığı kasıp kavuran metoo hareketine de pek destek vermedi. Hatta yıldızların "cinsel taciz" açıklamalarını da iki yüzlü bulduğunu saklamadı.

O sırada tacize uğramaktan dert yanan yıldızların, bütün bunlar başlarına geldiği sırada rol alabilmek ve kariyer yapabilmek için yapımcılara ses çıkarmadığını savundu.

EN AĞIR SÖZLERİ TEK OĞLU İÇİN SARF ETTİ

Bütün bunların hepsinin ötesinde Bardot ile ilgili başka bir ayrıntı da var. Ki bu örneğine çok da rastlanmayan bir durum.

Şu anda 66 yaşında olan tek oğlu Nicolas Jacques hakkında bir annenin ağzından duymaya çok da alışık olunmayan sözler sarf etti...

1996 yılında yayınlanan otobiyografisinde oğlundan "onu doğurmak yerine bir köpek doğurmayı tercih edeceğini" belirterek söz etti.

Daha da ötesinde hamileliği hakkında "çile", " dokuz süren kabus" tanımlarını kullandı. Bebeğini de "içinde büyüyen bir tümör" olarak nitelendirdi.

Bardot'nun tek oğlunun annesiyle çok da iyi bir ilişkisi olmadı zaten. Onu babası ve babaannesi ile dedesi büyüttü.

Fakat Nicolas; karısı ve çocuklarıyla birlikte Brigitte Bardot'nun cenaze törenine katıldı.