Güzelliğini görünce ‘Bu kız bana bakmaz!’ demişti… Birlikte üç çocuk büyüttüler ama aşkları hiç eskimedi

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İlişkilerinde 11 yılı geride bırakan ünlü çiftin oğulları da yakında 10. yaş gününü kutlayacak.

11 YIL GEÇTİ AMA ONA HÂLÂ HER ŞEY İNANILMAZ GELİYOR

Buna rağmen ünlü oyuncu Matthew Rhys, Keri Russell'la birlikte olduğuna, aynı evi paylaştığına ve ondan bir de oğlu olduğuna inanmakta zorlanıyor.

Bu şakayla karışık yorum elbette biraz abartı içeriyor. Ancak Galli aktör uzun yıllar önce birlikte çalışırken tanıdığı ve görür görmez aşık olduğu bu güzel kadının “kendisine bakmasını” hâlâ bir mucize gibi görüyor…

Matthew Rhys, aşkını dillendirirken Keri Russell kadar güzel bir kadının kendisini seçmiş olmasının ne büyük bir şans olduğunu söylemekten vazgeçmiyor.

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"ÖYLE GÜZELDİ Kİ BANA BAKMAZ SANDIM"

50 yaşındaki Rhys ve 49 yaşındaki Russell yayınlandığı dönemde çok izlenen The Americans adlı dizide birlikte rol almışlardı.

Matthew Rhys ileride hayatının aşkı olacak Keri Russell’ı gördüğünde deyim yerindeyse “Bu kız bana bakmaz” demiş ancak ikilinin setteki yakınlaşması aşka dönüşmüştü.

BİRLİKTE ÜÇ ÇOCUK BÜYÜTTÜLER, BÜYÜK BİR AİLE OLDULAR

2014’ten beri birlikte olan çiftin oğulları Sam bir sonraki yılın sonunda dünyaya gelmişti.

Keri Russell’ın ilk evliliğini yaptığı Shane Deary’den de bir kızı ve bir oğlu var.

Matthew Rhys, sevdiği kadının bir başka ilişkiden doğan çocuklarını da kendi öz oğlundan ayırmadan, onunla birlikte büyüttü.

Rhys, yeni dizisi Tards Zero için New York’ta düzenlenen galada Keri Russell’ı işaret ederek “Onunla birlikte olduğum için minnettarım” dedi.

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"BAŞIMIZA NELER GELEBİLECEĞİNİ BİLİYORDUK, TEMKİNİ ELDEN BIRAKMADIK"

Ünlü çift 2023’te ilişkileriyle ilgili olarak konuşmuş, bu aşkın uzun ömürlü olmasının nedenini kendilerince açıklamıştı.

“İkimiz de setlerde başlayan aşkların felaketle sonuçlanabileceğini bilecek kadar uzun süredir sektörün içindeydik. Bu yüzden de ilişkimize hep temkinli ve aslında endişeyle yaklaştık” diyen aşıklar yine de yıllar içinde bunu eğlenceli bir hale getirmeyi başarmışlar.

Ve bu duygulara her zaman tutkuyu ve ilk günlerin heyecanını da eklemeyi eksik etmemişler…