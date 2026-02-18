GÃ¼zeller gÃ¼zeli karÄ±sÄ± yÄ±kÄ±ldÄ±: Yalan mÄ±ydÄ± verdiÄŸin sÃ¶zler

Haberin DevamÄ±

Â Daha da Ã¶tesinde Clooney Ã§ifti, son bir buÃ§uk yÄ±ldÄ±r haklarÄ±nda konuÅŸulan boÅŸanma sÃ¶ylentilerine raÄŸmen yuvalarÄ±nÄ± ayakta tuttular.

Ama Ã¼nlÃ¼ Ã§iftin cephesinden gelen son haberlere bakÄ±lÄ±rsa hanelerinin kapalÄ± kapÄ±larÄ± ardÄ±nda durum karÄ±ÅŸÄ±k.

Ã‡Ã¼nkÃ¼ iÃ§lerinden biri yani George Clooney karÄ±sÄ±na verdiÄŸi sÃ¶zÃ¼ tutmadÄ±.

Ä°ki Ã§ocuklu Clooney ailesinde yaÅŸananlara bakacak olursak...

11 YILLIK YUVADA SOÄžUK RÃœZGARLAR ESÄ°YOR

2014 yÄ±lÄ±nda gÃ¶steriÅŸli bir tÃ¶renle evlenen George ile Amal, 11 yÄ±lÄ± birlikte el ele omuz omuza geÃ§irdiler. Bu arada artÄ±k 8 yaÅŸlarÄ±na gelen ikizleri Ella ve Alexander da bu mutluluÄŸun 'kremasÄ±' oldu.

Bu sÃ¼reÃ§te her ikisi de bir yandan aileyle ilgilenirken diÄŸer yandan mesleklerini sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ler. Ama bir nokta geldi ki aralarÄ±nda bÃ¼yÃ¼k bir gerilime neden oldu. Ãœstelik her ikisi iÃ§in de yorgunluk yarattÄ± bu durum.

TanÄ±nmÄ±ÅŸ bir insan haklarÄ± avukatÄ± olan Amal Clooney, kariyerine dÃ¶rt elle asÄ±lÄ±rken kocasÄ±nÄ± desteklemeyi de ihmal etmedi.

Ne zaman bir gala ya da festival olsa kocasÄ±nÄ±n yanÄ±nda yerini aldÄ±.

DAHA AZ Ä°Åž DAHA Ã‡OK AÄ°LE SÃ–ZÃœNÃœ TUTMADI

George Clooney de bunca fedakarlÄ±kta bulunan karÄ±sÄ± Amal'a, 2026 yÄ±lÄ±nda artÄ±k daha az Ã§alÄ±ÅŸacaÄŸÄ±na dair bir sÃ¶z vermiÅŸti.

O zaman sÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re iÅŸlerini azaltÄ±p yarÄ± emekli bir hayata geÃ§ecekti 64 yaÅŸÄ±ndaki Clooney. Bu sÃ¼reÃ§te de ailesine, karÄ±sÄ±na ve ikizlerine daha fazla vakit ayÄ±racaktÄ±.

Ama Ã¶yle olmadÄ±.

SÃ¶ylenenlere gÃ¶re Clooney, 2026 yÄ±lÄ± iÃ§in iÅŸ programÄ±nÄ± Ã§oktan ayarladÄ± bile. Ãœstelik de Ã¶yle karÄ±sÄ±na sÃ¶z verdiÄŸi gibi yarÄ± emeklilik gibi bir durum sÃ¶z konusu bile deÄŸil.

AMAL CLOONEY YIKILDI... AMA ULTÄ°MATOM VERMEYE DE HAZIR

Bir sÃ¼re hayatÄ±nÄ± yavaÅŸlatmasÄ±na neden olan yorgunluktan kurtulan Clooney ÅŸimdi depoladÄ±ÄŸÄ± enerjiyi mesleÄŸinde kullanmaya kararlÄ±.

Ä°ÅŸte onun bu durumu da karÄ±sÄ± Amal Clooney'i gerÃ§ekten yÄ±ktÄ±. Ã‡Ã¼nkÃ¼ kocasÄ± bÃ¶yle davranarak verdiÄŸi sÃ¶zÃ¼ tutmamÄ±ÅŸ oldu.

Bir kaynak "George, Ã§alÄ±ÅŸma programÄ±nÄ± Ã§oktan hazÄ±rladÄ±. Buna yenilerini de eklemeye hazÄ±r. Bu da Amal iÃ§in Ã§ok zor bir durum" diye konuÅŸtu.

ArtÄ±k 64 yaÅŸÄ±na gelen George Clooney, 48 yaÅŸÄ±ndaki karÄ±sÄ± Amal'a artÄ±k yarÄ± emekli gibi yaÅŸayacaÄŸÄ±na, kendisine ve Ã§ocuklarÄ±na daha fazla vakit ayÄ±racaÄŸÄ±na dair sÃ¶z vermiÅŸti. Ama gÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸe gÃ¶re bu sÃ¶zÃ¼nÃ¼ tutmadÄ±. Bu da karÄ±sÄ± Amal'Ä± yÄ±ktÄ±. AynÄ± zamanda da kÄ±zdÄ±rdÄ±.

Ã‡OCUKLARININ Ä°YÄ°LÄ°ÄžÄ° Ä°Ã‡Ä°N FRANSA'DA YAÅžAMAYA BAÅžLAMIÅžLARDI

SÃ¶ylenenlere gÃ¶re her ikisi de bu evliliÄŸi ayakta tutmak iÃ§in Ã§ok Ã§aba harcadÄ±. Åžimdi George'un sÃ¶zÃ¼nÃ¼ tutmamasÄ± da bÃ¼tÃ¼n bunlarÄ± Ã§Ã¶pe atmasÄ± anlamÄ±na geliyor.

Hatta yine aynÄ± kaynak "Amal kocasÄ±na Ã¼ltimatom vermeye hazÄ±r" diyerek durumu Ã¶zetledi.

Clooney Ã§iftinin bir sÃ¼redir ikizlerini de alÄ±p Fransa'daki Ã§iftliklerinde yaÅŸamaya baÅŸlamÄ±ÅŸlardÄ±. Ã‡ift, hayatlarÄ±nÄ±n akÄ±ÅŸÄ±na gÃ¶re ABD, Ä°ngiltere ve Fransa'daki konutlarÄ±nda yaÅŸamlarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.