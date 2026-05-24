Güzelim karısını terk etti, şimdi hali perişan! İki kızı da artık onu görmek bile istemiyor

Ayrılık haberi duyulduktan kısa bir süre sonra ise Nicole Kidman mahkemeye koştu ve boşanma davasını açtı.

Aslında ayrılık kararını alan ünlü şarkıcı Keith Urban olmuş ancak hukuki süreci kendisi başlatmamıştı.

Nicole Kidman ve Keith Urban’ın 25 Haziran 2006’da başlayan evlilikleri 6 Ocak 2026’da resmen sona ermiş oldu ve 19 yıllık evlilik sona erdi. İkili, ilk olarak Ocak 2005'te Los Angeles'ta düzenlenen ve Avustralya'yı tanıtan bir etkinlikte tanışmış ve hemen birbirlerine aşık olmuştu.

Ayrılık sebepleri konusunda bitmeyen söylentiler çıkmasına rağmen ne Nicole Kidman ne de Keith Urban kendi ağızlarından bir açıklama yapmadılar ve spekülasyonları ortadan kaldırmadılar.

Ancak anlaşılan herkes bu ayrılığın sırrını merak ederken ünlü çiftin iki kızları çoktan suçluya karar vermişler ve amiyane tabiler cezasını da kesmişler…

Eski eşlerin cephesinden gelen son haberlere göre ayrılıktan beri perişan halde olduğu söylenen ve pişman olduğu iddia edilen Ketih Urban bir darbe de kızlarından yedi.

Çiftin kızları 17 yaşındaki Sunday Rose ve 15 yaşındaki Faith Margaret’ın babalarıyla görüşmedikleri ortaya çıktı.

58 yaşındaki ünlü şarkıcının kızlarının sevgisini geri kazanmak için çaresizce uğraştığı ancak iki evladının onu bu ayrılık hikâyesindeki “kötü adam” olarak gördükleri söyleniyor.

Eski eşlerin yakın çevresinden kaynaklar “Kızlar tamamen Nicole'ün tarafında ve şu anda Keith kötü adam. Onların zihninde her sorunun nedeni babaları ve bu onun için çok acı verici. Gerçekten perişan durumda... Kızlarını çok seviyor, ama ona çok kızgınlar ve onu suçluyorlar." diyorlar.

Hatta bu yorumları bir adım ileri taşıyanlar Nicole Kidman’ın kızlarını etkileyecek bir şey söylemediğini, iki genç kızın babaları konusundaki kararlarını kendi başlarına aldıklarını anlatıyor…

Çiftin büyük kızları Sunday geçen ay babasını sosyal medyadan takip etmeyi bırakmış ancak belli ki annesinin uyarısıyla onu 24 saat içinde tekrar takip etmeye başlamıştı.

Keith Urban’ın Nicole Kidman’ı terk ettiğinden beri kızlarına sık sık mesaj attığı ancak onlardan artık tek kelimelik cevaplar bile alamadığı da iddialar arasında.

Boşanma davasının sonucunda eski eşlerin 500 milyon dolarlık serveti ikiye bölünmüş ve bu konuda hiç sorun çıkmamıştı. Henüz reşit olmayan kızlarının velayeti ise anneleri Kidman’da kalmış; baba Keith Urban’a ise yılda 59 gün yani iki haftada bir onları görme hakkı tanınmıştı.

Keith Urban’ın bu ayrılık haberleri çıkmadan önce ve çıktıktan sonra müzik çevresindeki genç kadın müzisyenlerle flörtleştiği ve bir çeşit orta yaş krizi yaşadığı dedikoduları yayılmıştı.