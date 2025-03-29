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Güzel yüzünü her gördüğünde içi sızlıyor... Ünlü oyuncunun dinmeyen yürek ağrısı!

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#Pierce Brosnan#Cassandra Harris#Keely Shaye Smith
Güzel yüzünü her gördüğünde içi sızlıyor... Ünlü oyuncunun dinmeyen yürek ağrısı
Oluşturulma Tarihi: Mart 29, 2025 11:45

Şöyle bir düşünüldüğünde anne ve baba olmak insanın içindeki en güzel duyguları öne çıkarır... Sevgi, şefkat, ne pahasına olursa olsun koruma, en korkunç hataları bile affetme... Kısacası insan, evladı için neler yapmaz ki!

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Ama her zaman durum böyle olmaz elbette. Bazen anne- babalar ile evlatların arasına derin uçurumlar girer... Sanki aynı kandan değillermiş gibi uzaklaşırlar birbirlerinden.

Bazen de tam tersi olur. İnsan kendi kanından ya da canından olmayan bir evladı bile bağrına basabilir...

Tıpkı yılların deneyimli oyuncusu Pierce Brosnan gibi...

Güzel yüzünü her gördüğünde içi sızlıyor... Ünlü oyuncunun dinmeyen yürek ağrısı

GALAYA TORUNUYLA BİRLİKTE DAMGASINI VURDU
Bunun nedenini biraz sonra anlatacağız elbette. Ama şimdi ünlü oyuncu Brosnan'ın güzeller güzeli torunuyla birlikte damgasını vurduğu galaya bir dönelim.

Pierce Brosnan'ın bir başka tecrübeli yıldız Helen Mirren ve Tom Hardy  ile birlikte kamera karşısına geçtiği MobLand filminin galası geçtiğimiz günlerde Londra'da yapıldı.

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O galada Brosnan'a, ne kadar sevdiğini her fırsatta tekrarladığı karısı Keely Shaye Smith eşlik etmedi. Brosnan'ın "Benim kahverengi gözlü sevgilim" diye hitap ettiği karısının yerine yanında sarışın, uzun boylu, çok güzel bir genç kız vardı.

O genç kız; Brosnan'ın 26 yaşındaki torunu Isabella Smith'ten başkası değildi.

Hafif makyajı ve siyah rengin hakim olduğu kıyafetiyle galaya katılan genç kız, birçok meraklı ve beğeni dolu bakışı üzerinde topladı.

Pierse Brosnan da gece boyunca torununun yanından ayrılmadı onu rahatsız olduğu kameralardan elinden geldiğince korumaya çalıştı.

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Güzel yüzünü her gördüğünde içi sızlıyor... Ünlü oyuncunun dinmeyen yürek ağrısı

Yönetmenliğini Guy Ritchie'nin üstlendiği MobLand filminde Brosnan ile birlikte Helen Mirren ve Tom Hardy de kamera karşısına geçti. 

Güzel yüzünü her gördüğünde içi sızlıyor... Ünlü oyuncunun dinmeyen yürek ağrısı


MUTLU DEDE- TORUN GÖRÜNTÜSÜNÜN ARDINDA BÜYÜK BİR TRAJEDİ GİZLİ 
İlk bakışta mutlu bir dede- torun görüntüsü sergiliyordu Pierce Brosnan ile Isabella. Ama onların bu sevgi dolu ilişkisinin ardında duyanların yüreğini burkan trajik bir öykü gizli.

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Bugün ikinci karısı Keely Shaye Smith ve ondan dünyaya gelen iki erkek evladıyla mutlu bir aile babası olan Brosnan, gençlik yıllarında arka arkaya iki büyük acı yaşadı. 

İlk evliliğini 1980 yılında Cassandra Harris ile yaptı Brosnan... O sırada kariyer basamaklarını tırmanıyordu. Harris'in ise eski ilişkisinden bir kızı bir de oğlu vardı. Kısacası bir anda dört kişilik bir aile olmuşlardı.

Fakat bu mutluluk, 1991 yılında sona erdi. Çünkü Pierce Brosnan, sevgili karısını yumurtalık kanserine kurban verdi. Onun ölümüyle çocukları küçük yaşta annesiz kaldı. Babaları Dermot Harris ise zaten daha önce ölmüştü.

Bu iki kardeşi bir anda koca dünyada yapayalnız bırakmak istemeyen Brosnan, onları evlat edindi ve nüfusuna geçirdi. Ama trajedi burada bitmedi.

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Güzel yüzünü her gördüğünde içi sızlıyor... Ünlü oyuncunun dinmeyen yürek ağrısı

Pierce Brosnan'ın torunu Isabella, kamuoyu önünde bir hayat sürmüyor. Nadir olarak ünlü dedesiyle birlikte görüldüğünde de büyük ilgi çekiyor.  Genç kızın annesine benzerliği ise şaşırtıcı.

Güzel yüzünü her gördüğünde içi sızlıyor... Ünlü oyuncunun dinmeyen yürek ağrısı

EVLATLIK KIZI DA AYNI HASTALIKTAN ÖLDÜ
Pierce Brosnan'ın kardeşi Christopher ile birlikte evlat edindiği kızı Charlotte henüz 41 yaşındayken tıpkı annesi gibi yumurtalık kanseri nedeniyle hayata veda etti.

Bu trajik sona ulaşıncaya kadar da partneri Alex Smith ile birlikte iki çocuğu dünyaya geldi: Kızı Isabella ve oğlu Lucas. Bu sayede Brosnan da genç yaşında iki tane torun sahibi oldu.

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Pierce Brosnan kızı Charlotte'u iki kızının babası Alex ile evlendirdikten sadece iki hafta sonra onu kanser yüzünden kaybetti, kendi elleriyle toprağa verdi. 

O noktadan sonra da torunlarına kol kanat gerdi Pierce Brosnan. 

İşte onunla birlikte MobLand filminin galasına katılan torunu Isabella Smith de bu trajik öykünün kahramanlarından biri.

YAŞADIĞI ACIYI HİÇ UNUTMADI:  Pierce Brosnan, önce karısını sonra da öz kızı gibi sevdiği evlatlık kızını aynı hastalığa kurban vermesi hakkında çok fazla konuşmayı tercih etmedi yıllar boyunca. Fakat katıldığı bir etkinlikte sarf ettiği sözler onun acısının ne kadar derin olduğunu gözler önüne seriyor zaten: 'Sevdiğiniz birinin hayatının bu sinsi hastalık tarafından parça parça edildiğini görmek, bu büyük acı ruhunuzun silinmez bir parçası haline gelir.  Yumurtalık kanseri onun hayatını çok erken aldığında ilk eşim Cassie'nin cömert, güçlü, güzel elini tuttum. Sonra da bu hastalıktan ölmeden önce komik, harika kızım Charlotte'un elini tuttum.'

Güzel yüzünü her gördüğünde içi sızlıyor... Ünlü oyuncunun dinmeyen yürek ağrısı

YÜZÜNÜ GÜLDÜRMEYEN BİR DE EVLATLIK OĞLU VAR
Pierce Brosnan, ikinci evliliğini 2001 yılında Keely Shaye Smith ile yaptı. Bu evlilikten Paris ve Dylan adında iki tane oğlu bulunuyor.

İlk eşi Cassandra Harris'ten Sean adında başka bir erkek evlat babası. Evlat edindiği Charlotte'un bir de Christopher adında ve Pierce Brosnan'ın yüzünü çok da güldürmeyen bir oğlu olduğunu da hatırlatalım.

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#Pierce Brosnan#Cassandra Harris#Keely Shaye Smith

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