Güzel yuvasını karısının ihaneti yıkmıştı... Kalp yarasını sardı, yeniden sevdi, yeniden evlendi... Mutluluğun sırrını 70 yaşından sonra çözdü

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Ama sonra olanlar oldu.

Karısı onu bir filmde birlikte oynadığı meslektaşıyla aldattı. Bunun sonucunda yuvası dağıldı.. Elbette ihanete uğramak herkes gibi onun da kalbini kırdı.

Aradan yıllar geçti, iki kere daha evlendi. Artık 70 yaşını geride bıraktı. Hatta ihanetle biten evliliğinden olan oğlunu bile evlendirdi.

İtiraf ettiğine göre de bunca yaşanmışlığın ardından hayatın sırrını çözdü ve mutluluğu nerede araması gerektiğini öğrendi.

Yaşlandıkça bilgeleşen kişilere bir örnek olan bu ünlü Dennis Quaid…

Bir zamanlar "sinemanın romantik prensesi" Meg Ryan ile mutlu bir evliliği olan 72 yaşındaki Quaid'in yuvasını ihanet dağıtmıştı.

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Meg Ryan, Proof of Life (Yaşam Kanıtı) filmindeki rol arkadaşı Russell Crowe ile bir ilişki yaşadı. Hollywood'un örnek gösterilen mutlu yuvası da böylece dağılmış oldu.

O dönem Quaid için kolay geçmese de yine hayata tutundu...

Dennis Quaid, bütün bunların üstüne belli ki artık hayata eskisinden daha doğrusu gençlik yıllarından çok daha farklı bakıyor.



HAYATTAN ALDIĞI EN ÖNEMLİ DERS

Katıldığı bir etkinlikte de bunu "Hayatımın en mutlu dönemindeyim" diyerek ifade etti.

Anlatıcılığını üstlendiği Water Wars (Su Savaşları) adlı belgesel için düzenlenen bir toplantıya katıldı Quaid. O sırada da People dergisine bir demeç verdi.

Oyuncu, bunca yıl içinde mutluluğun aslında insanın çevresinde yani çok yakınında olduğunun farkına vardığını söyledi.

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Bunun, hayattan aldığı en iyi ders olduğunu sözlerine ekledi Quaid.

Tecrübeli oyuncu "Mutluluk şu anda ve her yerde. Yapmanız gereken tek şey bir durup etrafınıza bakmak" dedi.

Bu durumu da "Hayatta olmanın sevinci" diyerek özetledi.

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Konu kariyerine geldiğinde de yine bakış açısının farklı olduğunu anlattı Quaid. "Gençlik yıllarımda sürekli bir yerlere ulaşmaya çabalıyordum. Şimdiyse işime o zamankinden daha büyük bir tutkuyla bağlıyım. Daha heyecanla yapıyorum" diye özetledi durumu.

KENDİSİNDEN GENÇ KARISIYLA MUTLU

Dennis Quaid, Meg Ryan'ın öncesinde bir evlilik yapmıştı. Ondan boşandıktan sonra iki çocuk sahibi olduğu başka bir evlilik daha yaptı.

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2020'de 35 yaşındaki Laura Savoie ile bir yuva kurdu.



Quaid'in, olaylı biten Meg Ryan evliliğinden dünyaya gelen tek çocuğu Jack Quaid, bu yılın nisan ayında Claudia Doumi ile hayatını birleştirdi.