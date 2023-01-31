Güzel yıldızın fotoğraflarını gören şaşkına döndü: Sen o ünlü şarkıcının kızı mıydın?

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GÜZEL YILDIZ EMILY IN PARIS DİZİSİYLE YILDIZLAŞTI
Birçok farklı yapım ve romantik komedilerde karşımıza çıkmış olsa da 2020’den beri oynadığı Emily in Paris dizisiyle büyük sükse yapan ve dünya çapında bir şöhrete kavuşan Lily Collins de bu isimlerden biri. Aslında büyük bir yıldızla aynı soyadını paylaşıyor evet ama bu soyadı oldukça yayığın olduğu ve ünlü babasıyla benzer bir yüzü olmadığı için güzel yıldızın ‘ünlü’ genlerinden haberdar olan sayısı az.
ÇOK ÜNLÜ BİR BABANIN KIZI
Ünlü baba kızın yıllar içinde verdikleri bazı benzer pozlar özellikle seçilmiş; Lily Collins yıllar önce babası Phil Collins’in küvetin içinde yattığı bir poza benzer fotosunu hesabına koymuş, yine onun elinde kazandığı bir ödülle smokini içinde verdiği pozun bir benzerini kendi de siyah smokin giyerek paylaşmıştı. Babasına yeni yaşında mutluluk ve uzun bir ömür dileyen yetenekli oyuncu ona olan sevgisini de paylaşımının altında kelimelere dökmüşü.
BABASIYLA BENZER POZLARINI PAYLAŞARAK KUTLAMA YAPTI
Baba kız fiziksel olarak çok birbirine benzemiyordu evet ama bu şaşkınlığın bir büyük sebebi daha vardı. Grammy dahil birçok ödülün sahibi olan İngiliz şarkıcı Phil Collins, müzik konusundaki üretkenliği ve çalışkanlığını aşk hayatına da taşımıştı. Ünlü şarkıcı 1975'ten 1980'e kadar evli olduğu ilk eşi Andrea Bertorelli’nin 50 yaşında kızı Joely’yi evlat edindi ve ondan bir de 46 yaşında Simon adında bir oğlu oldu. Kızı Lily, Phil Collins’in 1984'ten 1996'ya kadar evli olduğu eski eşi Jill Tavelman’dan doğdu.
KİMSE BABASI OLDUĞUNA İNANMADI ÇÜNKÜ...
Lily Collins için bu zor geçen bir çocukluk ve genç kızlık anlamına geliyordu. Genç kadın zaten ünlü bir ailede doğup büyümenin sıkıntısını süreli spot ışıklarının altında kalarak çekmiş, bu yetmezmiş gibi büyürken bir de sevgili babasını neredeyse hiç görememişti. Bu özlemi içinde büyüterek yaşayan Lily, yıllar içinde babasından koptu ve onunla görüşmedi. Zor geçen çocukluğuyla ilgili günleri de yazdığı kitaba aktardı.
İşte baba kızın arasına giren soğukluk ve yıllar süren kırgınlıkları da kitaba dökülen bu samimi hislerden sonra son buldu. Artık ömrünün sonbaharını yaşayan 72 yaşındaki Phil Collins, mümkün olduğunda kızının yanında olmaya, onun başarılarında destek olmaya çalışıyor. Lily de artık huzura kavuştuğu bu ilişkiyi sık sık babasıyla ilgili böyle tatlı paylaşımlar yaparak kutluyor.