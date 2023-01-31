Güzel yıldızın fotoğraflarını gören şaşkına döndü: Sen o ünlü şarkıcının kızı mıydın?

Haberin Devamı

GÜZEL YILDIZ EMILY IN PARIS DİZİSİYLE YILDIZLAŞTI

Birçok farklı yapım ve romantik komedilerde karşımıza çıkmış olsa da 2020’den beri oynadığı Emily in Paris dizisiyle büyük sükse yapan ve dünya çapında bir şöhrete kavuşan Lily Collins de bu isimlerden biri. Aslında büyük bir yıldızla aynı soyadını paylaşıyor evet ama bu soyadı oldukça yayığın olduğu ve ünlü babasıyla benzer bir yüzü olmadığı için güzel yıldızın ‘ünlü’ genlerinden haberdar olan sayısı az.

Haberin Devamı

Emily in Paris’in yıldızı güzel oyuncu 20 milyondan fazla takipçisi olan Instagram hesabından dün bir dizi fotoğrafı paylaştı. Babası, dünyanın gelmiş geçmiş en büyük müzisyenlerinden Phil Collins'in 72. yaş gününü kutlamak için seçilen bu özel fotoğraflar oldukça tatlı. Adeta ‘Armut dibine düşer’ sözünün bir yansıması olan baba kızın fotoğrafları Lily Collins tarafından ‘’babasına bak kızını al’ şakasıyla paylaşılmıştı.



ÇOK ÜNLÜ BİR BABANIN KIZI

Ünlü baba kızın yıllar içinde verdikleri bazı benzer pozlar özellikle seçilmiş; Lily Collins yıllar önce babası Phil Collins’in küvetin içinde yattığı bir poza benzer fotosunu hesabına koymuş, yine onun elinde kazandığı bir ödülle smokini içinde verdiği pozun bir benzerini kendi de siyah smokin giyerek paylaşmıştı. Babasına yeni yaşında mutluluk ve uzun bir ömür dileyen yetenekli oyuncu ona olan sevgisini de paylaşımının altında kelimelere dökmüşü.

Haberin Devamı

Ancak bu paylaşım Lily Collins’in çok sayıdaki takipçisini şaşkına çevirdi. Bu yeni yeni yıldızı parlayan genç kadının aslında çok ünlü bir babaya sahip olduğunu bilen azdı. Fotoğrafları gören takipçileri ona sayısız yorum yazarak “Phil Collins senin baban mıydı?”, “Onun baban olduğuna inanamıyorum” gibi şeyler söyledi.

BABASIYLA BENZER POZLARINI PAYLAŞARAK KUTLAMA YAPTI

Baba kız fiziksel olarak çok birbirine benzemiyordu evet ama bu şaşkınlığın bir büyük sebebi daha vardı. Grammy dahil birçok ödülün sahibi olan İngiliz şarkıcı Phil Collins, müzik konusundaki üretkenliği ve çalışkanlığını aşk hayatına da taşımıştı. Ünlü şarkıcı 1975'ten 1980'e kadar evli olduğu ilk eşi Andrea Bertorelli’nin 50 yaşında kızı Joely’yi evlat edindi ve ondan bir de 46 yaşında Simon adında bir oğlu oldu. Kızı Lily, Phil Collins’in 1984'ten 1996'ya kadar evli olduğu eski eşi Jill Tavelman’dan doğdu.

Haberin Devamı

Yıldız şarkıcının 1999'dan 2008'e kadar evli olduğu Orianne Cevey'den 21 yaşında Nicholas ve 18 yaşında Matthew adında iki oğlu daha var. Uzun yıllara dayanan müzik kariyeri, konserler, dünya turları ve bu çok sayıda evlilik ve çocuğun arasında oldukça meşgul bir adam haline gelen Phil Collins büyürlerken çocuklarının hepsine yeterli ilgiliyi gösteremedi.

KİMSE BABASI OLDUĞUNA İNANMADI ÇÜNKÜ...

Lily Collins için bu zor geçen bir çocukluk ve genç kızlık anlamına geliyordu. Genç kadın zaten ünlü bir ailede doğup büyümenin sıkıntısını süreli spot ışıklarının altında kalarak çekmiş, bu yetmezmiş gibi büyürken bir de sevgili babasını neredeyse hiç görememişti. Bu özlemi içinde büyüterek yaşayan Lily, yıllar içinde babasından koptu ve onunla görüşmedi. Zor geçen çocukluğuyla ilgili günleri de yazdığı kitaba aktardı.

Haberin Devamı

2017'de, 'Filtrelenmemiş: Utanç Yok, Pişmanlık Yok, Sadece Ben' adlı anı kitabında, çocukken babasının pek ortalıkta olmadığını açıkladı. Güzel aktris “Babam sık sık gittiği için, onun daha da uzun süre benden uzak kalmasına sebep olabileceğini düşündüğüm birçok şeyi yapmaktan kaçınırdım” diyen Lily, babasının ona kızmaması, onu sevmediğini düşünmemesi için de çok uğraşırmış. “Gerçek şu ki ona çok kızgındım. Onu çok özler ve yanımda olmasını isterdim” yazmıştı kitabında. Lily Collins , kitabına hayattaki en büyük güvensizliklerinin de büyürken babasının yanında olmamasının sebep olduğunu yazmış ve çarpıcı bir itirafta bulunmuştu.

İşte baba kızın arasına giren soğukluk ve yıllar süren kırgınlıkları da kitaba dökülen bu samimi hislerden sonra son buldu. Artık ömrünün sonbaharını yaşayan 72 yaşındaki Phil Collins, mümkün olduğunda kızının yanında olmaya, onun başarılarında destek olmaya çalışıyor. Lily de artık huzura kavuştuğu bu ilişkiyi sık sık babasıyla ilgili böyle tatlı paylaşımlar yaparak kutluyor.