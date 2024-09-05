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'Güzel vücudum benim pasaportum' demişti... Ama bu durum başına dert olmuş: 'Kıvrımlarımı saklamak zorunda kaldım'

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#Sofia Vergara#Modern Family#Joe Manganiello
Güzel vücudum benim pasaportum demişti... Ama bu durum başına dert olmuş: Kıvrımlarımı saklamak zorunda kaldım
Oluşturulma Tarihi: Eylül 05, 2024 13:49

Yaşı ilerlese de tıpkı gençlik yıllarında olduğu gibi koruyor fiziksel görüntüsünü. Zaten kendisi de bir başka ülkeden gelip başladığı Hollywood kariyerinde görüntüsünün en önemli "silahı" olduğunu hiç saklamamıştı.

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Fakat doğup büyüdüğü coğrafyanın kadınlarına özgü fiziksel görüntüsü, rol aldığı bir projede başına dert oldu söylediğine göre...

Kariyerinin en iddialı rollerinden birini canlandırmak için o ünlü kıvrımlarını saklamak zorunda kaldığını itiraf etti.

Güzel vücudum benim pasaportum demişti... Ama bu durum başına dert olmuş: Kıvrımlarımı saklamak zorunda kaldım

ÜNLÜ KIVRIMLARINI GİZLEMEK İSTEDİ 
Hayranları çoktan Sofia Vergara'dan söz ettiğimizi anladı bile..

Bir süredir eşi Joe Manganiello'dan boşanması ve ardından ortopedik cerrah Justin Saliman ile yaşadığı ilişkiyle konuşulan 52 yaşındaki Vergara, bir dijital platform için çekilen dizide kamera karşısına geçti.

O yapımda da her zamanki görünümünden çok farklıydı.. Bir başka deyişle birçok meslektaşının senaryo gereği yaptığı gibi' kılık değiştirdi.'

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Variety'ye verdiği röportajda söylediği gibi de o karakteri oynamak için ünlü kıvrımlarını gizlemek zorunda kaldı.

Sofia Vergara, Griselda adlı yapımda ülkesi Kolombiya'nın yer altı dünyasının tanınmış isimlerinden biri olan Griselda Blanco'yu oynadı. Bu karakter için de kendi görüntüsünden epey uzaklaştı.

Yıldız bu konuda "Kıvrımlarımı saklamak istedim" diye konuştu.

Rolünün hakkını verebilmek ve canlandırdığı karaktere olabildiğince benzemek için kamera arkası ekibiyle birlikte çaba harcadı Vergara.

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Güzel vücudum benim pasaportum demişti... Ama bu durum başına dert olmuş: Kıvrımlarımı saklamak zorunda kaldım

HEP UZUN KOLLU GİYİNDİ
İşte yıldızın bu konudaki sözleri: "Griselda, belki bir Barbie bebek olmayabilir. Ama kendine özgü bir çekiciliği vardı. Bunu da dizide yansıtmak istedim."

Vergara, kıvrımlarının fazla dikkat çekmemesi için korse giymek zorunda kaldığını sözlerine ekledi.

Yıldızın söylediğine göre canlandırdığı karakterin kolları kendisininkilerden daha kalındı. Oysa kendi kolları çok ince. Bu yüzden de çekimler boyunca ağırlıklı olarak uzun kollu giyindi.

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Güzel vücudum benim pasaportum demişti... Ama bu durum başına dert olmuş: Kıvrımlarımı saklamak zorunda kaldım

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Vergara yapımda görüntüsünü de değiştirdi. 

Güzel vücudum benim pasaportum demişti... Ama bu durum başına dert olmuş: Kıvrımlarımı saklamak zorunda kaldım

HOLLYWOOD'A GÖÇ ETTİ
Kolombiya'dan dünyaya gelen Sofia Vergara, kariyerinin ilk adımlarını da orada attı. Çok genç yaşında evlenip bir erkek çocuk sahibi olan Vergara önce ülkesinde model olarak tanındı.

Ardından da şansını ABD'de Hollywood'da denemeye karar verdi. Bu konuda da kısa sürede gayet başarılı oldu.

Özellikle de uzun soluklu The Modern Family dizisi sayesinde hem şöhretini pekiştirdi hem de en çok kazanan dizi yıldızları arasına girdi.

Aslına bakılırsa Sofia Vergara, hayatı hakkında da gayet açık sözlü. Şöhrete ulaşma konusunda fiziksel görüntüsünün kendisine avantaj sağladığını hiçbir zaman saklamadı güzel oyuncu.

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Verdiği bir röportajda bu konuda şunları söyledi: "İri göğüslerim bana nice kapılar açtı. Onlar 20 yaşındayken benim dünyaya açılmak için kullandığım pasaportumdu."

İspanyol El Pais gazetesine verdiği röportajda Vergara bu konuda da samimi davrandı. Yıldız, verdiği röportajda kariyerinin başında güzelliğinin çok faydasını gördüğünü saklamadı.

"İri göğüslerim ve güzel vücudum bana birçok kapıyı açtı, bu sektöre adım atmamı sağladı. Onlar, 20 yaşındayken dünyaya açılmak için pasaportum oldu. Ama şimdi 51 yaşındayım ve hala buradayım" diye konuştu güzel oyuncu.

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Güzel vücudum benim pasaportum demişti... Ama bu durum başına dert olmuş: Kıvrımlarımı saklamak zorunda kaldım


'AMA BURADA KALMAMI SAĞLAYAN KİŞİLİĞİM OLDU'
Sofia Vergara, fiziksel avantajlarının, kariyerinde büyük yardımı dokunduğunu inkar etmenin saçma olacağını sözlerine ekledi.

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Ama yine de değindiği başka bir ayrıntı daha var. Vergara'ya göre güzelliği kariyerine başlamasını sağladı, ama sektörde tutunmasını ve hala yerini korumasını sağlayan ise kişiliği oldu.

Vergara, TV kariyerini sağlamlaştırmasını sağlayan bir başka ayrıntının ise risk alma yeteneği olduğunu da sözlerine ekledi.

Bu konudaki sözleri de ilginç: "Ben beyin ameliyatı yapmıyorum. Bu sadece eğlence. Başıma gelebilecek en kötü şey çirkin göründüğümün ya da rol yeteneğimin olmadığının söylenmesidir. Buna dayanabilirim."

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Güzel vücudum benim pasaportum demişti... Ama bu durum başına dert olmuş: Kıvrımlarımı saklamak zorunda kaldım

Sofia Vergara, meslektaşı Joe Manganiello ile olan evliliğini geçen yıl bitirdi.

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Güzel vücudum benim pasaportum demişti... Ama bu durum başına dert olmuş: Kıvrımlarımı saklamak zorunda kaldım

Bir süredir ortopedik cerrah Justin Salliman ile birliktelik yaşıyor. 

Güzel vücudum benim pasaportum demişti... Ama bu durum başına dert olmuş: Kıvrımlarımı saklamak zorunda kaldım

Vergara; ülkesi Kolombiya'da çok genç yaşta yaptığı evliliğinden bugün 30'lu  yaşlarında olan Manolo adında bir erkek çocuk sahibi.

 

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#Sofia Vergara#Modern Family#Joe Manganiello

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