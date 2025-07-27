Güzel prensesin askerliği bitti bitecek… Adım adım kraliçeliğe hazırlanıyor

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Deyim yerindeyse son birkaç yıldır altüst olan aile her zamankinden çok ilgi çekmeye başladı. Ancak gündemde onları hemen arkalarından takip eden bir ünlü kraliyet ailesi daha var.

İspanya’nın kraliyet ailesi uzun yıllar hep skandallarla gündeme gelse de ailenin gelecekte kraliçe olacak veliaht prensesi sayesinde bu kötü şöhret de artık geride kalıyor.





HERKES GÖZÜNÜ GÜZEL PRENSESE ÇEVİRDİ

Yakında 20’nci yaşına girmeye hazırlan Prenses Leonor İspanya Kralı VI. Felipe ve Kraliçe Letizia Ortiz'in en büyük çocukları.

Felipe hayatını kaybettikten sonra ya da herhangi bir sebeple tahttan çekilirse İspanya tahtına Prenses Leonor oturacak.

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Ve bunu yaptığında 1868’de tahttan inen İspanyol Kraliçesi II. Isabel'den sonra tahta çıkan ilk kraliçe olacak.

KRALİÇE OLUNCA TARİHE GEÇECEK AMA DAHA İŞİ ÇOK

Ancak güzel prensesin tahta oturmadan önce yerine getirmesi gereken çok önemli bir sorumluluğu var.

Tıpkı İngiliz kraliyet ailesinin prensleri William ve Harry ve onlardan önce babaları Charles’ın da yaptığı gibi İspanya’da da kraliyet ailesi üyeleri, özellikle de hükümdar çocuğu olanlar askeri eğitim almak zorunda.

Prenses Leonor da 18 yaşını doldurur doldurmaz bu göreve koştu ve İspanya ordusunda asker oldu.

YILLARDIR ASKERLİK EĞİTİMİ ALIYOR

Leonor 2023 yılının ağustos ayında, babası Kral VI. Felipe'nin de aldığı gibi, üç yıllık yoğun bir askeri eğitime başladı. İlk olarak kara kuvvetlerinde temel askerlik eğitimi alan güzel prenses ardından deniz kuvvetlerinde eğitim gördü.

2024 yılının eylül ayında İspanya Deniz Kuvvetleri'ne katılan Leonor hava kuvvetlerindeki eğitimini de tamamladıktan sonra orduda ve donanmada teğmen, hava kuvvetlerinde ise komutanlık rütbesine erişecek. Prenses isterse daha sonra üniversite eğitimi alma hakkına da sahip.

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ÜNİFORMASINI ÇIKARDI

Kralın en büyük çocuğu olarak tıpkı Prens William ve onun oğlu Prens George gibi küçük yaşlardan beri gelecekteki önemli görevlerine hazırlanmaya başlayan Leonor yaşı büyüdükçe anne ve babasının yanında daha önemli roller almaya başladı.

Leonor, 13 yaşındayken ilk kez resmi bir görevde kürsüye çıkarak İspanyol Anayasası'nın birinci maddesini okumuştu. 18 yaşına bastığı 31 Ekim 2023'te ise İspanyol Anayasası'na bağlılık yemini ederek, babası Kral Felipe'nin ardından tahtın sahibi olduğunu resmen ilan etti.





KRALİÇELİĞE ADIM ADIM HAZIRLANIYOR

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Geçtiğimiz günlerde hem kız kardeşi hem de anne babasıyla resmi ziyaretlerde yerini alan Leonor askeri üniformalarını çıkarıp tam bir prenses gibi ışıldadı.

İspanya Kralı VI. Felipe, babası I. Juan Carlos'un tahttan feragat etmesinin ardından 19 Haziran 2014 tarihinde tahta çıkmıştı.





KRALİYETİN PEŞİNİ BIRAKMAYAN SKANDALLAR

Kral I. Juan Carlos'un adı hem birçok evlilik dışı ilişki skandalına hem de rüşvet ve yolsuzluk suçlamalarına karışmıştı. En sonunda tahtından vazgeçmek zorunda kalan kral oğlu Felipe’nin beklediğinden erken hükümdarlığa yükselmesini sağladı.

İspanya Kralı VI. Felipe tahttaki yerini sağlamlaştırır ve kızını kraliçeliğe hazırlarken bu kez de karısı Kraliçe Letizia hakkında inanılmaz iddialar ortaya atıldı…

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ÖNCE BABASI SONRA DA KARISI…

Kraliçe Letizia, 2023 yılının sonlarında ve 2024'ün başlarında, özellikle İspanyol gazeteci Jaime Peñafiel'in "Letizia ve Ben" adlı kitabının yayınlanmasıyla büyük bir skandalın merkezine oturdu.

Jaime del Burgo, Kraliçe Letizia'nın Kral Felipe ile evliliğinin ilk yıllarında kendisiyle evlilik dışı bir ilişki yaşadığını iddia etti. Del Burgo, bu iddiaları desteklemek için Letizia'dan kendisine gönderildiği iddia edilen özel mesajları ve hamilelik fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı.





KRALİÇE ESKİ AŞKINDAN VAZGEÇEMEDİ

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Bu iddialara göre, ilişki Letizia'nın Felipe ile tanışmasından önce başlamış ve evlendikten sonra da devam etmişti. Del Burgo, Letizia'nın kendisine gönderdiği "Aşkım. Senin şalına sarındım. Beni koruyor. Birbirimizi yeniden görünceye kadar geçen saatleri sayıyorum. Seni seviyorum" gibi mesajları da paylaştı.

Del Burgo, Letizia ile ilişkisinin 2011'de sona erdiğini iddia etti. Daha sonra da Letizia'nın kız kardeşi Telma Ortiz ile evlendiği ve bu evliliğin de iki yıl sonra sona erdiği biliniyor. Bu durum, Del Burgo'yu bir dönem Kraliçe'nin hem eski sevgilisi hem de eniştesi konumuna getiriyordu.





AİLENİN İMAJINI ÇALIŞKAN PRENSES KURTARACAK

İspanya kraliyeti bu iddialar hakkında hiçbir zaman açıklama yapmadı. Ancak ortaya çıkan bu skandal yüzünden İspanyol monarşisinin zaten tartışmalarla dolu olduğu bir dönemde aile epey gözden düştü.

Prenses Leonor’a gösterilen ihtimam ve anne babasının yanında giderek daha fazla yer alması da aslında ailenin sahip olduğu bu kötü imajı ortadan kaldırması için elzem gibi görünüyor…