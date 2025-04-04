GÃ¼zel oyuncuya yeni kÄ±smet Ã§Ä±ktÄ±... Onu gÃ¶rÃ¼nce gÃ¶zlerinin iÃ§i gÃ¼lÃ¼yor... Gel, benim gelinim ol

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Ãœstelik bir yandan yaÅŸ alsa da zamana meydan okumayÄ± da bildi. Kendine Ã¶ylesine iyi baktÄ± ki yarÄ± yaÅŸÄ±ndaki genÃ§ler bire ona Ã¶zeniyor uzun zamandÄ±r.

Ama bir konuda ÅŸansÄ±nÄ±n Ã§ok da iyi olduÄŸu sÃ¶ylenemez...

AÅŸk ve evlilik.. BugÃ¼ne kadar tam Ã¼Ã§ kere evlendi.. Bir tane biyolojik, iki tane de evlatlÄ±k Ã§ocuk babasÄ± oldu. ArtÄ±k 60'lÄ± yaÅŸlarÄ±na gelmesine raÄŸmen ÅŸu anda bir yuvasÄ± yok.

ÅžÃ¶hreti o kadar bÃ¼yÃ¼k ki yanÄ±nda gÃ¶rÃ¼nen her kadÄ±nla adÄ± aÅŸk sÃ¶ylentilerine karÄ±ÅŸÄ±yor. Bu durum yine deÄŸiÅŸmedi. GeÃ§en yÄ±lÄ±n sonlarÄ±ndan bu yana yine Ã¼nlÃ¼ bir gÃ¼zelle anÄ±lÄ±yor.Â

Yine de bu defaki diÄŸerlerinden biraz farkÄ±.

Bu kez iÅŸin iÃ§ine evliliÄŸin kendisi deÄŸilse bile sÃ¶ylentisi girdi.

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YÄ°NE BÄ°R AÅžK SÃ–YLENTÄ°SÄ°NÄ°N BAÅžROLÃœNDE

Bu anlattÄ±ÄŸÄ±mÄ±z Ã¼nlÃ¼ birÃ§ok kiÅŸinin tahmin ettiÄŸi gibi Tom Cruise. Mimi Rogers, Nicole Kidman ve Katie Holmes ile boÅŸanmayla biten Ã¼Ã§ evlilik yapan Cruise, epey uzun sÃ¼redir bekar.Â

Kidman ile evliliÄŸinden iki evlatlÄ±k Ã§ocuk sahibi olan 62 yaÅŸÄ±ndaki Cruz, Katie Holmes'tan da Suri adÄ±nda yÄ±llardÄ±r arayÄ±p sormadÄ±ÄŸÄ±, yÃ¼zÃ¼ne bile bakmadÄ±ÄŸÄ± bir kÄ±z Ã§ocuk sahibi oldu.

Tom Cruise, 2012 yÄ±lÄ±nda Katie Holmes'tan boÅŸandÄ±ktan sonra Ã¶yle diÅŸe dokunur bir birlikteliÄŸi de objektiflere takÄ±lmadÄ±.

Elbette kapalÄ± kapÄ±lar ardÄ±ndan neler yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± bilmek mÃ¼mkÃ¼n deÄŸil ama gÃ¶rÃ¼nen bÃ¶yle.

Ana de Armas ile Tom Cruise, geÃ§tiÄŸimiz yÄ±lÄ±n son aylarÄ±nda sÄ±k sÄ±k birlikte gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi. Durum bÃ¶yle olunca da haklarÄ±nda aÅŸk sÃ¶ylentileri Ã§Ä±ktÄ±.Â





SON DÃ–NEMÄ°N EN GÃ–ZDE YILDIZLARINDANÂ

Cruise son birkaÃ§ aydÄ±r baÅŸka bir aÅŸk sÃ¶ylentisiyle gÃ¼ndemin ilk sÄ±ralarÄ±nda yer alÄ±yor. Buna gÃ¶re yÄ±ldÄ±z, bir sÃ¼redir yarÄ± yaÅŸÄ±ndaki KÃ¼balÄ± oyuncu Ana de Armas ile yakÄ±nlaÅŸmÄ±ÅŸ durumda.

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Ãœstelik bu sÃ¶ylentiler tam da 36 yaÅŸÄ±ndaki Ana de Armas'Ä±n KÃ¼ba Devlet BaÅŸkanÄ± Miguel DÃ­az-Canel'in Ã¼vey oÄŸlu Manuel Anido Cuesta ile Ã¶pÃ¼ÅŸÃ¼rken yakalanmasÄ±ndan kÄ±sa bir sÃ¼re sonra ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

Ä°ÅŸin aslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa geÃ§tiÄŸimiz yÄ±lÄ±n kasÄ±m ayÄ±nda gÃ¼ndeme gelen bu gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerin ardÄ±ndan Ana de Armas ile Manuel Anido Cuesta'dan bir daha ses seda Ã§Ä±kmadÄ±.

Bunun yerine gÃ¼zel oyuncu birkaÃ§ kez Tom Cruise ile birlikte gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ ve tabii ki hemen haklarÄ±nda aÅŸk sÃ¶ylentileri Ã§Ä±ktÄ±.

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Ä°kilinin 14 Åžubat Sevgililer GÃ¼nÃ¼'nde Londra'da bir helikopterden birlikte inerken gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lÃ¼rse bu sÃ¶ylentiler de pek boÅŸuna deÄŸil gibi.

Ama sanmayÄ±n ki Tom Cruise ve Ana de Armas ile ilgili sÃ¶ylentiler sadece bunlarla sÄ±nÄ±rlÄ±.

Tam tersine!

Son konuÅŸulanlara bakÄ±lÄ±rsa Katie Holmes'tan boÅŸandÄ±ÄŸÄ±ndan bu yana bekar olan Cruise, Ana de Armas ile evlenmeyi bile aklÄ±ndan geÃ§iriyor.Â Â

Cruise ve de Armas'a yakÄ±n kaynaklar bu konuda ilginÃ§ bir de yorum yapÄ±yor: "Onlara sorarsanÄ±z bir film projesi iÃ§in bir araya geldiler. Ama buna kim inanÄ±r."

'GÃ–ZLERÄ°NDEKÄ° IÅžIK NÄ°YETÄ°NÄ° BELLÄ° EDÄ°YOR'

Radar adlÄ± internet sitesine konuÅŸan kaynaklara gÃ¶re Tom Cruise'un gÃ¶zlerinde bir pÄ±rÄ±ltÄ± var ve bu da Ã¼nlÃ¼ oyuncunun Ana de Armas'Ä±n peÅŸine dÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸ olduÄŸunu gÃ¶steriyor.

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Hatta bu konuda daha da ileri giden kaynaklar, Cruise'un genÃ§ meslektaÅŸÄ±yla evlenmeyi dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ bile ileri sÃ¼rÃ¼yor.

SÃ¶ylentilere gÃ¶re Cruise bu konuda onay da almÄ±ÅŸ durumda. Ama tabii ki ailesinden deÄŸil.

BilindiÄŸi gibi Cruise; Hollywood'da Ã§ok taraftarÄ± olan Scientology tarikatÄ±nÄ±n Ã¶nemli Ã¼yelerinden biri. SÃ¶ylentilere gÃ¶re Ã¼nlÃ¼ oyuncu Ana de Armas konusunda tarikatÄ±nÄ±n Ã¶nde gelenleriyle konuÅŸtu ve onun kendilerine uygun bir eÅŸ adayÄ± olduÄŸu konusunda onayÄ±nÄ± aldÄ±.

DiÄŸer yandan Ana de Armas'Ä±n katÄ± kurallarÄ±yla bilinen bu oluÅŸuma Tom Cruise ile evlenerek katÄ±lmak isteyip istemeyeceÄŸi ise bilinmiyor.Â

Yine ileri sÃ¼rÃ¼lenlere gÃ¶re Cruise, Ana de Armas'Ä± etkileyebilmek iÃ§in elinden geleni yapÄ±yor. Onun gÃ¶nlÃ¼nÃ¼ hoÅŸ edecek hediyeler alÄ±yor.

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Ä°NGÄ°LÄ°ZCEYÄ° BÄ°LE SONRADAN Ã–ÄžRENDÄ°

Ãœlkesi KÃ¼ba'dan ABD'ye gÃ¶Ã§ eden hatta Ä°ngilizceyi bile sonradan Ã¶ÄŸrenen Ana de Armas, James Bond serisinin No Time To Die halkasÄ±nda kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§tikten sonra daha fazla tanÄ±ndÄ±.Â

Bir dÃ¶nem Ben Affleck ile romantik bir iliÅŸki yaÅŸadÄ±. OnlarÄ±n ayrÄ±lmasÄ±ndan sonra Affleck, eski niÅŸanlÄ±sÄ± Jennifer Lopez ile bir araya geldi ve olaylÄ± biten bir evlilik yaÅŸadÄ±lar.Â

Ana de Armas, Ä°spanyol oyuncu Mac Clotet ile kÄ±sa sÃ¼reli bir evlilik de yaptÄ±.

GÃ¼zel oyuncunun, Marilyn Monroe'yu canlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± Blonde filmiyle iki yÄ±l Ã¶nce en iyi kadÄ±n oyuncu dalÄ±nda Oscar adayÄ± olduÄŸunu da hatÄ±rlatalÄ±m.

DOÄžANIN KOLLARINDA YAÅžIYOR

Bu arada Ana de Armas, her ne kadar kendine Hollywood'da iyi bir kariyer inÅŸa etse de Ã¶yle spot Ä±ÅŸÄ±klarÄ±nÄ±n altÄ±nda yaÅŸamayÄ± tercih etmedi. Bunun yerine kendini doÄŸanÄ±n kollarÄ±na bÄ±raktÄ±.

Hollywood yÄ±llarÄ±nda baÅŸlarda hep Los Angeles'ta yaÅŸadÄ± Ana de Armas. BÃ¼tÃ¼n hayatÄ± gÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±nÄ±n merkezinde geÃ§ti bir baÅŸka deyiÅŸle.

Ama gÃ¼zel oyuncu kÄ±sa bir sÃ¼re Ã¶nce yeni bir karar verdi ve tasÄ±nÄ± taraÄŸÄ±nÄ± toplayÄ±p Las Vegas'tan taÅŸÄ±ndÄ±. Vermont'ta kÄ±rsal bir bÃ¶lgeye yerleÅŸti.

Ana de Armas baÅŸrollerinden birini Ã¼stlendiÄŸi Eden adlÄ± filmin Toronto Film Festivali'ndeki gÃ¶steriminin ardÄ±ndan E! News'a bir rÃ¶portaj verdi. O sÄ±rada da "dÃ¼nyanÄ±n Ã§Ä±lgÄ±nlÄ±ÄŸÄ±ndan kaÃ§mak iÃ§in" bÃ¼yÃ¼k kenti bÄ±rakÄ±p kÄ±rsal bÃ¶lgeye yerleÅŸtiÄŸini sÃ¶yledi.

Oyuncu "Hepimizin kendine gÃ¼venli bir alan inÅŸa etmek iÃ§in bir ÅŸansÄ± var. Bu kararÄ± kendi baÅŸÄ±ma verdim. Kendimi bÃ¼tÃ¼n bu kalabalÄ±ktan uzakta hissedeceÄŸim bir ev buldum" dedi.

DEÄžÄ°ÅžÄ°M ZAMANI GELMÄ°ÅžTÄ°

KÄ±rsal bÃ¶lgede kurduÄŸu yeni hayatÄ±nda kendine kÃ¼Ã§Ã¼k bir koza oluÅŸturduÄŸunu belirten Ana de Armas "Oraya sadece birlikte olmak istediÄŸim kiÅŸileri gÃ¶tÃ¼rÃ¼rÃ¼m" diye sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ sÃ¶zlerini. Bir baÅŸka deyiÅŸle kÄ±rsal bÃ¶lgedeki evinin kapÄ±larÄ±nÄ± sadece kendi istediÄŸi ve sevdiÄŸi insanlar iÃ§in aÃ§acak.

MesleÄŸi olan oyunculuÄŸu sÃ¼rdÃ¼recek olmasÄ±na raÄŸmen artÄ±k Hollywood tarzÄ± hayatÄ± bir kenara bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ± gÃ¼zel oyuncu. Bunun yerine kendine daha basit bir hayat kurdu.

Bu karara nasÄ±l vardÄ±ÄŸÄ±nÄ± da ÅŸu sÃ¶zlerle anlattÄ±: "DeÄŸiÅŸim zamanÄ± geldiÄŸinde bunu hissedebiliyorsunuz. Kendinizi dinlediÄŸiniz zaman sizin iÃ§in neyin iyi neyin kÃ¶tÃ¼ olduÄŸunu fark ediyorsunuz. BÃ¼tÃ¼n bunlarÄ± anladÄ±ÄŸÄ±nÄ±z bir an geliyor. O zaman da karar veriyorsunuz."

BEN AFFLECK Ä°LE AÅžK YAÅžAMIÅžTI: Ana de Armas bir dÃ¶nem Ben Affleck ile yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± aÅŸkla da konuÅŸulmuÅŸtu. Ondan Ã¶ncesinde ise 2011 ile 2013 arasÄ±nda Mark Clotet ile kÄ±sa bir evlilik yaptÄ±.





Ã–PÃœÅžÃœRKEN GÃ–RÃœNTÃœLENDÄ°LER: Ana de Armas geÃ§en yÄ±lÄ±n sonlarÄ±nda KÃ¼ba Devlet BaÅŸkanÄ±'nÄ±n Ã¼vey oÄŸluyla Ã¶pÃ¼ÅŸÃ¼rken gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi. Ama sonra bu iliÅŸkinin devamÄ± hakkÄ±nda hiÃ§bir ÅŸey duyulmadÄ±.





OSCAR ADAYI OLDU: Ana de Armas, sinemanÄ±n efsane sarÄ±ÅŸÄ±nÄ± Marilyn Monroe'yu canlandÄ±rdÄ±. Bu filmdeki performansÄ±yla Oscar adayÄ± bile oldu.

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DÃœNYAYI GEZMEYÄ° SEVÄ°YOR

1988 yÄ±lÄ±nda Havana'da dÃ¼nyaya gelen Ana de Armas ya da tam adÄ±yla Ana Celia de Armas Caso, bugÃ¼ne kadar birÃ§ok filmde ve dizide kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§ti.

Bir rÃ¶portajÄ±nda "Bir kadÄ±n, hem de Latin bir kadÄ±n olduÄŸum iÃ§in bana Hollywood'dan rol gelmesi Ã§ok kolay deÄŸil" diye konuÅŸan Ana de Armas, ilk Hollywood Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±nÄ± 2015 tarihli Knock Knock ile yaptÄ±. Bu filmde Keanu Reeves ile kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§ti.

Sonra da sosyal medya sayesinde tanÄ±nÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nÄ± artÄ±rdÄ±. "Bir yerde Ã§ok uzun sÃ¼re kalamadÄ±ÄŸÄ±nÄ±" belirten Ana de Armas, bir projede rol almadÄ±ÄŸÄ± zamanlarda dÃ¼nyayÄ± geziyor ve Ã§ektiÄŸi pozlarÄ± da Instagram sayfasÄ±nda paylaÅŸÄ±yor.

Bu arada Ana de Armas'Ä±n doÄŸanÄ±n kollarÄ±nda Ã¶yle basit bir evde yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± da dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lmesin. Elbette yeni evi Ã§ok geniÅŸ bir arazide yer alÄ±yor. DaÄŸ manzaralÄ± yeni evi iÃ§in gÃ¼zel oyuncunun Ã¶dediÄŸi fiyat ise 7 milyon dolar. BahÃ§esindeki yÃ¼zme havuzu da dahil bazÄ± Hollywood alÄ±ÅŸkanlÄ±klarÄ±ndan tamamen vazgeÃ§medi de Armas.

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