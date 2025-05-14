GÃ¼zel oyuncunun yeni aÅŸkÄ± kÄ±sa sÃ¼rdÃ¼... Eski kocasÄ± arkasÄ±ndan kÃ¶tÃ¼ konuÅŸtu: Zaten sevilecek biri deÄŸildi

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TÄ±pkÄ± bir zamanlar birlikte gÃ¼zel bir aÅŸk hikayesi yazan eski Ã§ift gibi...

GÃ¼zel oyuncu ve Ã¼nlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ±, yuvalarÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸte sakince daÄŸÄ±ttÄ±lar ama belli ki iÃ§lerinden biri o eski dÃ¶nemin hesaplaÅŸmasÄ±nÄ± kafasÄ±nda tam olarak bitirebilmiÅŸ deÄŸil.

Taht OyunlarÄ± ile ÅŸÃ¶hreti bulan Sophie Turner ile mÃ¼zisyen kocasÄ± Joe Jonas'tan sÃ¶z ediyoruz.

SILA HASRETÄ° Ä°Ã‡Ä°NÄ° YAKTI

Sosyal medya Ã¼zerinden mesajlaÅŸarak baÅŸlayan aÅŸklarÄ±nÄ± gerÃ§ek hayata taÅŸÄ±yan sonra da evlenip iki Ã§ocuk sahibi olan Turner ile Jonas'Ä±n evliliÄŸi 2019'da baÅŸladÄ± ve 2024'te de resmen bitti.

GÃ¼zel baÅŸlayan bu evliliÄŸin bu kadar Ã§abuk bitmesinin de Ã¶zel bir nedeni vardÄ±.

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29 yaÅŸÄ±ndaki Turner, memleketi Ä°ngiltere'yi Ã¶zlemiÅŸti, sÄ±la hasreti Ã§ekiyordu... Ä°ki kÄ±zÄ±nÄ± da kendi Ã¼lkesinde bÃ¼yÃ¼tmek istedi.

KocasÄ±nÄ± taÅŸÄ±nmaya razÄ± edemeyince aralarÄ± aÃ§Ä±ldÄ±. Zaten bu noktaya gelene kadar evliliklerinde Ã§ok da aÃ§Ä±k etmek istemedikleri baÅŸka sorunlar vardÄ±.

SonuÃ§ olarak genÃ§ Ã§iftin evliliÄŸi bitti. Joe Jonas Ã¼lkesinde kaldÄ±, Sophie Turner da Ä°ngiltere'ye dÃ¶ndÃ¼.





KENDÄ° ÃœLKESÄ°NDE YENÄ° SEVGÄ°LÄ° BULDU

Ä°ÅŸte o arada bambaÅŸka bir geliÅŸme oldu.

Sophie Turner, kocasÄ±ndan boÅŸanÄ±r boÅŸanmaz hemen yeni bir aÅŸka tutuldu. Aristokrat bir ailenin oÄŸlu olan Peregrine Pearson ile aÅŸk yaÅŸamaya baÅŸladÄ±.

Ã–nceleri her ÅŸey yolunda gidiyordu. Hatta Ã§iftin ortak bir Ã§ocuk istediÄŸi bile konuÅŸuluyordu. Ama bir buÃ§uk yÄ±lÄ±n sonunda ayrÄ±ldÄ±lar.

Ä°ÅŸte tam da bu noktada 35 yaÅŸÄ±ndaki Joe Jonas, eski karÄ±sÄ±nÄ±n iliÅŸkisine Ã§ok ilginÃ§ bir yorum yaptÄ±... AslÄ±nda ilginÃ§ deÄŸil de "tatsÄ±z" demek daha doÄŸru olacak gibi..





'Ä°LÄ°ÅžKÄ°NÄ°N BÄ°TMESÄ°NE ÅžAÅžIRMADIM... ZATEN O SEVÄ°LECEK BÄ°RÄ° DEÄžÄ°L'

ABD magazin basÄ±nÄ±nda yer alan iddialara gÃ¶re Joe Jones, eski karÄ±sÄ± Sophie Turner'Ä±n Peregrine Pearson ile yollarÄ±nÄ± ayÄ±rmasÄ± Ã¼zerine "Buna hiÃ§ ÅŸaÅŸÄ±rmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±" sÃ¶yledi.

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Hatta ardÄ±ndan da eski karÄ±sÄ±nÄ± kast ederek " Benim bakÄ±ÅŸ aÃ§Ä±ma gÃ¶re sevilecek biri deÄŸil" dedi.

Sophie Turner ile Peregrine Pearson, bir yÄ±lÄ± aÅŸkÄ±n bir sÃ¼re birliktelik yaÅŸadÄ±lar. Ama Turner geÃ§tiÄŸimiz haftalarda biraz ÅŸifreli bir sosyal medya paylaÅŸÄ±mÄ±yla iliÅŸkilerinin bittiÄŸini duyurdu.

Instagram paylaÅŸÄ±mÄ±nda "Bahar temizliÄŸi" yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti gÃ¼zel oyuncu. Bu da yapÄ±lan yorumlara gÃ¶re Pearson ile iliÅŸkilerinin bittiÄŸi anlamÄ±na geliyordu.

Zaten sonra Turner, Peregrine Pearson'Ä± sosyal medyada takip etmeyi bÄ±raktÄ±.

Bu durum da zaten Ã¼nlÃ¼ler dÃ¼nyasÄ±nda sÃ¶z konusu kiÅŸilerin iliÅŸkisinin ya da aÅŸkÄ±nÄ±n bittiÄŸi anlamÄ±na geliyor.

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SÃ–ZCÃœSÃœ Ä°DDÄ°ALARI YALANLADI

DiÄŸer yandan kaynaklara gÃ¶reÂ Jonas, eski karÄ±sÄ± Sophie Turner'Ä±n, kendisinden resmen boÅŸanmasÄ±ndan sadece dÃ¶rt hafta sonra romantik bir dizi fotoÄŸraf eÅŸliÄŸinde Peregrine Pearson'Ä±n yeni yaÅŸÄ±nÄ± kutlamasÄ±na epey kÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

ArkadaÅŸlarÄ±na eski karÄ±sÄ±nÄ±n bu yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±n duyarsÄ±zlÄ±k olduÄŸunu sÃ¶yleyen Jonas, yine de olup biteni gÃ¶rmezden gelmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±.

Ama bir yandan da "karma, zamanÄ± gelince yapmasÄ± gerekeni yapacak" diyerek eski karÄ±sÄ± Sophie Turner'Ä±n da hayattan dersini alacaÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

Joe Jonas'Ä±n sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ ise Ã¼nlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ±nÄ±n eski karÄ±sÄ±na "sevilmeyecek biri" dediÄŸini yalanladÄ±. Eski Ã§iftin kÄ±zlarÄ±, 4 yaÅŸÄ±ndaki Willa ve 2 yaÅŸÄ±ndaki Delphine'e gayet iyi ortak ebeveynlik yaptÄ±klarÄ±nÄ± savundu.

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Â AÅžKLARI VE EVLÄ°LÄ°KLERÄ° Ã‡OK KONUÅžULMUÅžTU

Sophie Turner'Ä±n, bu yÄ±lÄ±n ikinci yarÄ±sÄ±nda resmen boÅŸandÄ±ÄŸÄ± Joe Jonas ile birlikteliÄŸi de bir masal gibi baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±. Ama sonu pek iyi olmadÄ±.

AslÄ±nda her ikisi de gÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±na mensup olan Sophie Turner ile eski kocasÄ± Joe Jonas, 2016'da Instagram Ã¼zerinden tanÄ±ÅŸtÄ±. Birbirlerine yazdÄ±klarÄ± direkt mesajlarla iletiÅŸimi sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ler.

Sophie Turner, bir rÃ¶portajda olup biteni ÅŸÃ¶yle anlatmÄ±ÅŸtÄ±: " Ortak arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z vardÄ±. Uzun zamandÄ±r bizi birbirimizle tanÄ±ÅŸtÄ±rmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorlardÄ±. Sonra Instagram'da birbirimizi takibe aldÄ±k, Sonunda da Joe bana mesaj gÃ¶nderdi." Ä°kili tanÄ±ÅŸtÄ± ve aralarÄ±nda bir aÅŸk doÄŸdu.

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DÃœÄžÃœN ÃœSTÃœNE DÃœÄžÃœN YAPILMIÅžTI

2017 yÄ±lÄ±nda Jonas Turner'a evlenme teklif etti. Turner da hiÃ§ dÃ¼ÅŸÃ¼nmeden bu teklifi kabul etti. Sonunda da 2019 yÄ±lÄ±nda Ã¶nce Las Vegas'ta ani bir tÃ¶renle evlendiler. Sonra da Fransa'da dÃ¼ÄŸÃ¼n yapÄ±ldÄ±.

2020 yÄ±lÄ±nda Turner ile Jonas'Ä±n ilk kÄ±zlarÄ± geldi. Ä°ki yÄ±l sora da ikinci bebekleri aralarÄ±na katÄ±ldÄ±. Ama beklenenin aksine evlilik uzun sÃ¼rmedi.

O dÃ¶nemde Turner'Ä±n memleketi Ä°ngiltere'yi Ã¶zlediÄŸi ve iki kÄ±zÄ±nÄ± orada bÃ¼yÃ¼tmek istediÄŸi konuÅŸuldu. Yine iddialara gÃ¶re Jonas ise karÄ±sÄ±nÄ±n Ä°ngiltere'ye yerleÅŸme isteÄŸine Ã§ok sÄ±cak bakmadÄ±. BÃ¼tÃ¼n bu anlaÅŸmazlÄ±klarÄ±n sonunda da bÃ¼yÃ¼k bir aÅŸkla baÅŸlayan evlilik yÄ±kÄ±ldÄ±.

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