Güzel oyuncunun beş aylık kocası şartını baştan söyledi: Sen evli bir kadınsın, açık sahnelerde oynamana izin vermem!

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Bazıları bu tür sahnelerde "İşim bu, yaparım" diyerek oynar. Bazıları senaryoda yazılmış olsa bile ya bu işe baştan başlamaz ya da değişiklik yaptırır.

Hatta Kelly Brook gibi evlendikten sonra "Benim kocam var. Ben rol gereği de olsa başkasına aşıkmış gibi yapamam" diyerek oyunculuğa veda edenler bile çıkar az da olsa.

TV dünyasında bu türden sahneler konusunda aralarında tartışma yaşayan ünlü bir çift var... Bu çiftin kadın tarafı hem şarkıcı hem de oyuncu. Kocası ise

eski bir futbolcu.

Bu ünlü çift, açık sahneler konusundaki tartışmalarını kendilerini dinleyen milyonların önünde yaptı üstelik.

BÖYLE SAHNELERDE OYNAMANA ASLA İZİN VERMEM

Bundan beş ay önce evlenen Amerikalı oyuncu ve şarkıcı Jana Kramer ise İskoç futbolcu Allan Russell bu konuyu tartışan ünlü çift.

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Rol aldığı One Tree Hill adlı yapımla tanınan Jana Kramer, kocasıyla birlikte mikrofon başına geçtiği Whine Down adlı podcast yayınında bu tür yakınlaştırma gerektiren sahneleri ele aldı.

Emekli bir futbolcu olan 43 yaşındaki Allan Russel, karısı Jana Kramer'a "Benim bir parçam asla, asla ve asla başka bir adamın sana bu kadar yakın olmasına izin vermeyecek. Asla" dedi.

Bunun üzerine Jana Kramer, "Peki ya bir yapımcı benimle böyle bir sahne içeren bir karakter için anlaşırsa?" diye sordu. Bunun üzerine Allan Russell da "O zaman ben de o yapımcıyı arar ve bu sahneyi değiştirmesini isterim. Ona kendi sağlığı için böyle davranması gerektiğini hatırlatırım" diye yanıt verdi.

'O SAHNELERDE OYNAMANA ASLA İZİN VERMEZDİM'

Jana Kramer, yine bu konuda ısrarcı davrandı ve eğer günün birinde böyle samimi bir sahne oynamasını gerektiren bir rol teklifi gelirse engelleyip engellemeyeceğini sordu Russell'a.

Bunun üzerine kocası yine ısrarlı bir şekilde "Hayır, o sahneyi oynamana izin vermezdim... Hayır" diye kararından dönmeyeceğinin altını çizdi.

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Sonra da böyle bir sahnenin evlilikleri için iyi olmayacağını ekledi. "Özellikle de oyunculuk dünyasından olmayan bir eş için. Ben o dünyada değilim ve bu benim fikrim. İsterseniz kahkaha atmaya ve gülümsemeye devam edebilirsiniz" diye sürdürdü sözlerini.

Sonra da Russell karısına "Peki ya ben oyuncu olsaydım ve başka kadınlarla böyle sahnelerde oynasaydım" dedi... Bunun üzerine Kramer, geçmişte oyuncu sevgilileri olduğunu ve onların bu tür sahnelerde rol aldığını söyledi.

BEŞ AY ÖNCE EVLENDİLER

41 yaşındaki Amerikalı oyuncu ve şarkıcı Kramer, Allan Russell ile dördüncü evliliğini yaptı. Çiftin düğünü de bu yılın temmuz ayında İskoçya'da gerçekleşti.

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Jana Kramer ile Allan Russell'a mutlu günlerinde 35 aile üyesi ve yakın dostu tanıklık etti.

Kramer, o dönemde People dergisine verdiği röportajda "Onun, evlenmek istediğim adam olduğunu biliyordum. Aslında ben nikahı kendi kendimize yapmak istiyordum" dedi.

Fakat her ikisi de mutluluklarını çocuklarıyla paylaşmak istedikleri için bir düğün yaptılar.

Bu arada yeri gelmişken Jana Kramer ile Allan Russell'ın 8 aylık Roman adında bir oğlu olduğunu not düşelim. Ama bu kadar değil..

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Kramer'in eski evliliklerinden 8 yaşında Jolie ve 5 yaşında Jace adında iki çocuğu var. Russell ise 16 yaşında Troy adında bir erkek çocuk babası. Sonuç olarak onları da düşündükleri için Jana Kramer ile Allan Russell, az sayıda konukla bir düğün yaptı.