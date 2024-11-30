Güzel oyuncu yakında gelin oluyor: Nişan yüzükleri takıldı

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İşte bu türden mutlu haberlere bir halka daha eklendi.

Bir yıldan biraz fazla bir süredir birlikte olan oyuncu Hailee Steinfeld ile Amerikan futbolu yıldızı sevgilisi Josh Allen nişanlandı. Çift, mutlu haberi de sosyal medya hesaplarından yaptıkları ortak bir paylaşımla duyurdu.

Steinfeld ve Allen'ın romantik bir fotoğraf eşliğinde verdiği mutlu habere göre genç çift, 22 Kasım'da yuvalarını kurmak üzere parmaklarına nişan yüzüklerini taktı.

ROMANTİK TEKLİF

O paylaşıma bakılırsa Josh Allen, sevgilisine, dört bir yanı mumlarla donatılmış bir sahilde, çiçeklerle süslenmiş bir takın altında evlenme teklif etti.

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Hailee Steinfeld'in önünde diz çöküp "iyi günde, kötü günde" kendisiyle birlikte olmasını isteyen genç sporcu, sevgilisinden de "evet" yanıtını aldı.

O andan sonra da iki sevgili mutluluğa boğuldu.

Hailee Steinfeld ile Josh Allen'ın ilişkilerinin evlilik yoluna girdiğini gözler önüne seren bu paylaşımına takipçilerinden de tebrik mesajları geldi.

Josh Allen, sevgilisi Hailee Steinfeld'e evlenme teklif etmek için bir sahilde mumlar ve çiçeklerle romantik bir ortam yarattı.





HIZLI EVLİLİK KARARI

Steinfeld ile Allen, ilk kez geçen yılın mayıs ayında samimi bir şekilde görüldü. Zaten bundan iki ay sonra da yine sosyal medyadan birlikte olduklarını duyurdular.

İki genç ilişkilerini gayet mutlu bir şekilde sürdürüyor.

Her ne kadar arada sosyal medya paylaşımları yapıyor olsalar da aşklarını fazla göz önünde tutmamaya özen gösteriyorlar.

Ama ikisi de daha ilişkinin başından itibaren birbirlerinin ailesinin bir parçası oldular.

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27 yaşındaki Hailee Steinfeld, oyunculuğun yarı sıra şarkıcı olarak da tanınıyor. Kariyerindeki ilk önemli çıkışını 2010 yılında True Grit adlı western filmiyle yapan Steinfeld, bu sayede Oscar adayı bile oldu. O filmdeki performansı ona BAFTA adaylığı da getirdi.

Daha sonra da Pitch Perfect, Altın Küre adaylığı getiren The Edge of Seventeen, Ender's Game adlı yapımlarda kamera karşısına geçti.

Hailee Steinfeld, çok genç yaşlarından bu yana kamera karşısında. Yıldız, birçok önemli ödüle de aday gösterildi.