Güzel kızına baktıkça öfkeden deliriyor... Eski kocasına nefreti işte bu kadar büyük!

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Bay ve Bayan Smith (Mr and Mrs Smith) filminin setinde tanışıp birbirlerine aşık olmaları, Pitt'in Jolie uğruna o sırada karısı olan Jennifer Aniston'ı terk etmesi...

Derken birlikte kurdukları hayat, üçü biyolojik, üçü evlatlık altı çocuklarıyla sergiledikleri mutluluk tablosu...

Hatta yıllar sonra evlenmeleri.

Her şey böyle gitseydi belki Brangelina olarak anılan ünlü çift de gündemdeki yerini kaybederdi. Ama öyle olmadı.

Gayet kavgalı bir şekilde ve tam sekiz yılda boşandılar. Yine de aralarındaki gerilim bitmedi.

Sayıları milyonları bulan dünyanın dört bir yanındaki hayranları onların basına yansıyan anlaşmazlıklarını biliyor.

Kim bilir kapalı kapılar ardında neler yaşanıyor orası belli değil.

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KIZINI ESKİ KOCASINA BENZETİP SİNİRLENİYOR

İşte bir zamanların gözde çifti Brangelina ile ilgili olarak basına yansıyan iddialardan biri de son birkaç gündür ortalarda dolaşıyor.

Buna göre Angelina Jolie, ilk biyolojik çocuğu Shiloh'ya baktıkça rahatsız oluyor. Hatta kendini 'perili bir evde mahsur kalmış gibi' hissediyor.

Yine bu iddialara göre bunun nedeni oldukça ilginç.

Aslına bakılırsa daha bebekliğinden bu yana güzelliğiyle dikkat çeken Shiloh'nun görüntüsü Jolie'yi bu kadar rahatsız eden.

HEM FİZİKSEL OLARAK HEM BAZI DAVRANIŞLARI NEDENİYLE BABASINA BENZETİYOR

Birçok kişiye göre annesine kopyası kadar benziyor 18 yaşındaki Shiloh.

Ama diğer yandan yüzü kimi zaman da babası Brad Pitt'in özellikle gençlik yıllarını aynadaki yansıması kadar hatırlatıyor.

Zaten Shiloh'nun fiziksel görüntüsü yıllardır kime daha çok benzediği tartışmalarının odağında yer alıyor.

İddialara göre Angelina Jolie'yi bu kadar rahatsız eden de Shilo'yu her gördüğünde eski kocası Brad Pitt'i hatırlaması...

Çünkü Jolie'ye göre büyük kızı, babasına çok benziyor.

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Bir zamanlar çok sevdiği Brad Pitt'e karşı hırsı ve öfkesi bir türlü bitmek bilmeyen Angelina Jolie, boşanma sürecinde çocuklarını da kendi yanına almayı başardı.

Shiloh, Zahara ve ikizlerden Vivienne artık Pitt soyadını kullanmıyor. Hatta Shiloh, babasının soyadını mahkeme kararıyla reddetti.

Oğulları Maddox ve Pax Thien'in Brad Pitt ile geçinemediğini bilmeyen kalmadı.

Her ne kadar altı çocuğu da kendi yanında olsa da iddialara göre Angelina Jolie'nin Shiloh'yu kendisine benzettiği kulağına kadar giden Brad Pitt, bu işte "son gülen" oldu.

Pitt'e yakın bir kaynak Radar adlı internet sitesine yaptığı açıklamada "Brad Pitt, kendisine benzettiği kızının varlığının Jolie'yi böyle sinir etmesine içten içe seviniyor" dedi.

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GİYİM TARZI DA BABASI GİBİ

Ama söylentilere bakılırsa olaylar bununla sınırlı değil.

Bilindiği gibi Brad Pitt bir süredir, yani yeni aşkı Ines de Ramon ile ilişkisine başlamasından bu yana giyim tarzını da değiştirdi.

Pitt, artık daha renkli ve daha bohem giyiniyor.

Büyük olasılıkla sadece yaşı gereği Shiloh da benzer bir giyim tarzını benimsedi.

Dans tutkusuyla bilinen Shiloh'nun giyimini de babasına benzetiyor Angelina. Bu yüzden de ona ayrı bir kızgınlık duyuyor.

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Brad Pitt, yeni sevgilisi Ines de Ramon ile birlikte olmaya başladığından beri giyim tarzını da değiştirdi.

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Söylentilere göre Jolie'nin asıl istediği kızının kendi gençliğinde olduğu gibi daha iddialı giyinmesi. Diğer yandan Angelina Jolie'nin giyim tarzını benimseyen kızı ise Zahara. Bir moda tasarımcısı olmayı hayal eden Zahara, kardeşi Shiloh'dan daha iddialı ve daha kadınsı çizgilerde giyiniyor.





Aslına bakılırsa Shiloh'nun tam olarak kime benzediği sosyal medyada sık sık tartışma konusu oluyor. Bazılarına göre annesine, bazılarına göre babasına benziyor. Kimine göre de her ikisinin güzel bir karışımı.