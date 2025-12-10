Güzel gözlerini açık tutamadı: Gizli hastalığı ifşa oldu

Haberin Devamı

Tıpkı İspanya'nın gelecekteki kraliçesi Asturias Prensesi Leonor'a olduğu gibi..

Geçtiğimiz ekim ayında 20 yaşına giren Leonor, şu anda bir yandan askerlik görevini yaparken diğer yandan da konumunun gerektirdiği görevlerden de muaf tutulmuyor. Uzun sözün kısası bir koşturmaca içinde güzel prenses.

Onun hayatı da dışarıdan bakıldığında bir masal gibi görünüyor. Doğuştan kendisine kalacak olan tahtı, nüfuzlu ve varlıklı ailesi bir yana sahip olduğu fiziksel güzellik ve kendisine gösterilen sevgi diğer yana...

Son iki yıldır askerlik görevini yapan Leonor bu sayede hem kendisi artan bir sempati kazandı hem de bundan ailesi de nasibini aldı.

Böyle bakınca sorunsuz gibi görünen Leonor'un hayatında da aslında çok insanın bilmediği kulaktan kulağa yayılan bir sorunu var: Gizli bir hastalık!

Şu sıralarda hava kuvvetlerinde eğitim gören Prenses Leonor, geçtiğimiz hafta da bütün ailesiyle birlikte önemli bir etkinliğe katıldı.

Eski kraliçe olan babaannesi Sofia'nın da onur nişanı aldığı törende Leonor'un başına gelenler bu hastalığıyla ilgili iddiaları bir kez daha su yüzüne çıkardı.

O etkinlikte konuşmalar yapılırken Leonor, gözlerini açık tutmakta zorlandı.





GENÇ YAŞINDA OTURDUĞU YERDE UYUKLADI

Babası Kral Felipe'nin yanında oturan Prenses, bir ara sanki oturduğu yerde uyuyakalacakmış gibi bir görüntü sergiledi. Sonra aniden gözlerini açıp konuşmayı dinlemeye başladı.

Prenses Leonor'un uyuklaması birçok kişiye onun ne kadar yorgun olduğunu düşündürdü. Doğrusu bu da olasılık dahilinde.

Çünkü Leonor, hava kuvvetlerindeki eğitimini sürdürürken sık sık da ailesiyle birlikte bu tür etkinliklere katılıyor. Yaşıtları gibi bir gençlik yaşamıyor yani

Ama diğer yandan onun gibi 20 yaşındaki bir genç kızın böyle oturduğu yerde uyuklamasını gizemli hastalığına bağlayanlar da var.





ÜNLÜ YAZARA GÖRE NARKOLEPSİ HASTASI

Son bir yıldır zaman zaman İspanyol magazin basınına da yansıyan bu iddialara göre Leonor da bir zamanlar babası Felipe'nin olduğu gibi nadir görülen bir hastalıktan muzdarip.

Bunun ne olduğuna gelirsek...

Aslına bakılırsa Loeonor'un bu tuhaf hastalığını ilk kez gündeme taşıyan kişi İspanyol kraliyet ailesine dair yazdığı kitapla olay yaratan Jaime Penafiel oldu.

Kraliçe Letizia'nın, büyük kızı Leonor'a hamileyken eski sevgilisi Jaime Del Burgo ile de görüştüğünü ileri süren Penafiel'in iddiasına göre Leonor nakrolepsi hastası. Yani durup dururken uykuya dalıyor.

Üstelik yine onun ileri sürdüğüne göre Leonor bu hastalığı babası Felipe'den aldı.

Penafiel'in yazısında ileri sürdüğüne göre Leonor, askeri eğitimini sürdürse de bir yandan da özellikle teorik derslerle sıranın üzerinde aniden uykuya dalıyor. Yazar, bunu da Leonor'un arkadaşlarının ifadelerine dayandırdı.

MEĞER BABASI DA BÖYLEYMİŞ

Bu durum, Leonor'un yaşlarındayken babası Felipe'de de vardı Penafiel'in ileri sürdüğüne göre. O da kızı gibi askeri okulda eğitim gördüğü sırada aniden uyuyakalıyordu. Sabahları da oda arkadaşları onu uyandırmak için epey çaba harcıyordu.

Geçmişte İspanyol kraliyet ailesi için çalışan Jose Antonio Alcina'nın anlattıklarına göre Felipe de büyük kızı Leonor'un yaşlarındayken bazen ayakta bile uyuyakalıyordu.

Eski bir öğretmeninin ileri sürdüklerine bakılırsa Felipe'nin askeri eğitimi sırasında yine de ayakta durması gerektiği söylenmiş. Çünkü dirseğini sıraya dayadığı anda çok derin bir uykuya dalıyormuş.