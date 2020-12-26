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Haber Giriş: 26.12.2020 - 13:33 | Son Güncelleme:

Güzel bir yılbaşı geçirmek için

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Güzel bir yılbaşı geçirmek için
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Pandemi dolayısıyla bu yıl çok farklı bir yılbaşı geçireceğiz...Hürriyet Cumartesi güzel bir yılbaşı geçirmeniz için birbirinden ilginç öneriler hazırladı...

Yılbaşında ne pişirelim?

Pandemi nedeniyle birçok şeyden fedakârlık ettik, ediyoruz bari soframız dört başı mamur olsun. Ünlü şefler en lezzetli tariflerini verdi. Klasik, modern ya da romantik... Menünüzün tarzını belirleyin, alışverişiniz yapın ve işe koyulun.

Soframız bereketli, neşemiz bol olsun
Soframız bereketli, neşemiz bol olsun

Ne giyelim?

Yılbaşı akşamı için “Evde olsam bile şık şıkırdım giyinmekten ödün vermem” diyenlerden misiniz? Yoksa “Oh, ilk defa evdeyiz, süslenme derdi yok, en rahat kıyafetleri giyelim” diyenlerden mi? Her iki grup için de önerilerimiz var.

Evde de olsak giyinip kuşanalım
Evde de olsak giyinip kuşanalım

Ne oynayalım!
Tombala baş tacımız. Ama deneyebileceğiniz onlarca kutu oyunu var. En zevklilerini sizin için derledik.

Kutu kutu eğlence
Kutu kutu eğlence

Ne izleyelim
Yılbaşı ekranında yok yok. Müzik ziyafeti yaşatan da var, nostalji yolculuğuna çıkaran da...

31 Aralık gecesi ekranı
31 Aralık gecesi ekranı

Dışarıdan ne sipariş edelim

Yılbaşı gecesi müdavimi olduğumuz mekânlara gidemesek de onlar hazırladıkları menülerle bizim kapımıza kadar geliyor. 

Biz oraya gidemiyorsak onlar bize gelsin
Biz oraya gidemiyorsak onlar bize gelsin
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