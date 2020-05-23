Güzel bir gülüş her virüsü öldürür

◊ Karantina günlerini nerede geçiriyorsunuz?

- Miami’deki evimdeyim. Şu an bu görüşmeye ofis olarak kullandığım yatak odamdan bağlanıyorum. Çocuklarım evde olduğu için evden çalışmak oldukça zor, elimden geleni yapıyorum.

◊ Pandemi nedeniyle moda haftaları iptal edildi, mağazalar kapandı. Salgın moda dünyasında neleri değiştirecek?

- Devam eden kriz yüzünden moda dünyasında da birçok değişiklik olacak. Hele moda şovları oldukça ilginç bir hâl alacak. Fashion week (moda haftası) defileleri çok az kişiyle yapılacak. Sadece defilenin parçası olan kişilerle düzenlenecek, film çeker gibi kaydedilecek ve gerekli kişilere yani satın alma yetkililerine ve editörlere gönderilecek. İlerisi içinse bekleyip görmemiz lazım.

◊ Moda haftalarının enerjisinin, heyecanının, seyircinin, ışıkların yerini teknolojiyi alacak yani...

- Bizleri nelerin beklediğini, sektörün ne yöne gideceğini, bu sürecin nasıl sonuçlanacağını söylemek için henüz çok erken. Ama moda haftaları ve defilelerin yapılmaması çok çok üzücü olacak.

ARKADAŞIMA “NEDEN MASKE YAPMIYORUZ” DEDİM

◊ Bu arada Instagram hesabınızda maske tasarlayıp sattığınızı gördüm.

- Evet. Bu girişimi geçen ay 10 yılı aşkın süredir tanıdığım bir arkadaşımla birlikte başlattık. Arkadaşım, Billie Blooms adlı çocuk giyim markasının sahibi ve tasarımcısı. Onunla birçok fotoğraf çekiminde de birlikte çalıştık. Çocuklarımız aynı sınıfta. Çocuklar eğitimlerine evde devam ettiği için onunla daha çok iletişim halindeydik.

Covid-19 Amerika’ya tam anlamıyla gelmeden önce Avrupa’yı takip etme şansım oldu. Örneğin kendi ülkem Çek Cumhuriyeti’nde vaka sayılarının düşmesindeki en etkili önlemlerden biri maske takma zorunluluğuydu. Orada yaşayan birçok arkadaşım maske takmaya başlamıştı. Çek hükümet yetkilileri de “Kim maske dikebiliyorsa lütfen diksin ve ihtiyacı olanlara dağıtsın” diyordu. Otorite sahiplerinin maske kullanımını zorunlu yapmaları beni çok etkiledi.

◊ Siz de hemen maske dikmek için harekete geçtiniz...

- Yaratıcı bir insan olarak evde oturup hiçbir şey yapmadan durmak istemedim. Doktor değilim, gidip insanları iyileştiremem. Ama bir şeyler yapmalıydım.

Bahsettiğim arkadaşımla konuşurken “Dikiş dikmeyi biliyorsun, kendi markan var, makinelerin var, neden birlikte maske yapmıyoruz?” dedim ve başladık.

Çok hızlı hareket etmeliydik. İnsanların maske takması, enfekte vaka eğrisinin aşağı inmesini kolaylaştıracaktı. Hemen kullanılabilir hale getirmek için tasarlamaya ve dikmeye başladık. Onun çocuk giyim markasının web sayfasında satışa sunduk.

Çok hızlı bir şekilde yeni bir işe kalkıştım ve 2 hafta içinde ortaya çıkardık. Bu arada belirmekte fayda var. Maskelerimiz tıbbi maskeler değil. Virüs kapmayı tamamen engellemiyor ama yetkililerin söylediğine göre bulaşma riskini yüzde 60 oranında azaltıyor. Maske takmak elimizi yüzümüze sürmemize engel oluyor, bu bile maske kullanmak için önemli bir sebep.

İki çocuk annesi olarak çocuklarımı da düşünüyorum. Çocuklarını tek başına büyüten bir sürü anne var. Kendi annemin yaşadıklarından biliyorum. Anneler markete giderken bile çocuklarını yanlarında götürmek zorundalar. Daha kimsenin çocukların korunmasından bahsetmediği zamanlarda bizim odak noktamız çocukların korunması ve anneleriydi.

◊ Maskelerden elde ettiğiniz geliri de bağışlıyorsunuz sanırım...

- Üretime geçtikten hemen sonra satışlarımıza başladık. Satın alınan her maskeden elde ettiğimiz geliri Feeding America’ya, orada çalışan tüm gönüllülere ve ailelerine bağışlıyoruz.

◊ Oldukça eğlenceli maskeler tasarlıyorsunuz...

- Evet renkli, desenli, eğlenceli maskeler olsun istedik. Her geçen gün yeni stiller yaratıyoruz ve maskelerimizin eksiklerini tamamlayıp daha kusursuz hale getiriyoruz. Satışlarımız çok çok iyi. İhtiyacı olanlara yardımda da bulunuyoruz. Karantina günlerinde oldukça meşgulüm ama değiyor.

EVİ SÜPÜRÜP SİLDİM BİR YIĞIN ÜTÜM VAR

◊ Evde çocuklarla günleriniz nasıl geçiyor?

- Öncelikle temel ihtiyaç hizmetlerinde ve sağlık sektöründe görev alanlara teşekkür etmek istiyorum. Onlar ailelerini geride bırakıp başkalarına hizmet veren insanlar ve hepsi gerçek birer kahraman.

Dışarıda olan biteni bir tarafa bırakırsam; evde çocuklarla eğlenceli günler geçiriyoruz. Çocuklar sayesinde evde sıkıcı bir anımız yok. Çok sesli ve gürültülü bir evimiz var.

◊ Bu süreçte kendinizle ilgili sizi şaşırtan keşifleriniz oldu mu?

- Ne kadar çok iş üstlenebileceğimi ve yapabileceğimi fark ettim. 4 ve 7 yaşında iki çocuğum var. Günün 3-4 saatini 4 yaşındakinin eğitimine ayırıyorum. Birlikte öğreniyoruz. Gün içinde çocukların yemekleri, atıştırmalıkları ve ev işleriyle ilgileniyorum. Bugün evi ben süpürüp silmek zorunda kaldım ve yapmam gereken bir yığın ütüm var.

Bir yanda da yeni başladığım “Masks For All” (Herkes İçin Maske) girişimim. Henüz web sitemiz için çalışanımız bile yok. Her şeyi arkadaşımla birlikte yapıyoruz. Sadece teknik bir problem olunca yardım edecek birilerini buluyoruz. Sonra sahibi olduğum diğer işler var. Sürekli bir şeylerle ilgileniyorum. İnsanlar “Hangi dizileri, filmleri izliyorsun?” diye soruyor. Kimin zamanı var televizyon izlemeye, kitap okumaya!

Karantina sürecinde henüz evde rahatlama anı yaşamadım. Aksine aklımda hep şu soru oluyor: “Sırada ne var?” Yatmam gece 1-2’yi buluyor. Çünkü çocuklar uyuduktan sonra çalışabiliyorum. Ama her şeyi mutlu bir tavırla yapmaya çalışıyorum ve tadını çıkarıyorum. Hepimizin basit ve mütevazı olması gereken bir dönem.

21 yıldır moda dünyasındayım. Bu işi yapmaya başladığımdan beri ilk defa aynı yerde bu kadar uzun süre zaman geçirebildim. Haftanın birkaç günü uçakta olmadan evimde hiçbir zaman kalamadım. Bu durum benim için çok yeni ve bir ilk. O yüzden ailemle geçirdiğim her andan zevk alıyorum. Kendim için bir şeyler yapmaya tek bir dakikam kalmasa da aile ortamını seviyorum...

EV YAPIMI MODA ŞOVU

◊ Bu ayın başında Covid-19’a karşı amfAR ile ortak yayın yaptınız, evde defile düzenlediniz...

- Evet. “Ev yapımı” bir moda şovuydu. Online şovun bir parçası olmam istendiğinde yeni ve farklı bir deneyim olacağını düşündüm. Evlerinden bizi izleyenler için de ilginç oldu, çünkü bizleri ve moda dünyasını sihirli, çekici ve parlak görmeye alışıklar.

O yayında saç ve makyajımı kendim yaptım, giydiklerimi de evdeki kıyafetlerim arasından seçtim.

BİRBİRİMİZE YARDIM ETMEK VATANDAŞLIK GÖREVİMİZ

◊ Kendinize ait iki hayır kurumunuz var. Hayır işlerine karşı çok genç yaşlarda başlayan bu ilginizin kaynağı ne?

- Annem ve babam... Onların başkalarına nasıl önem verdiklerini görerek büyüdüm. Yaşadığımız toplumda ihtiyacı olan insanlara ve ailelerine yardım ederlerdi. Sonra işimden dolayı dünyayı gezme şansım oldu. Ne kadar şanslı olduğumu, ihtiyacı olanlara ve birbirimize bakmanın nasıl önemli olduğunu daha iyi kavradım. Bu dünyada hepimiz birlikteyiz. Sadece kendimizi değil, çevremizi de düşünmek zorundayız. İyi bir vatandaş olmak sadece kanunlara uyarak olmuyor. Birbirimize yardım etmek de vatandaşlık görevimiz. Gün gelir bizim de yardıma ihtiyacımız olabilir. Kim bilebilir ki!

DOĞRU NEFES ALMAYI UNUTUYORUZ

◊ Dünyanın en özel tasarımlarına ulaşma şansı bulunan bir model olarak; karantina sürecinde ev tarzınız nedir?

- Kot pantolon ve tişörtü çok severim ama Miami’de olduğum için spor kıyafetler tercih ediyorum. Çocuklarla yaptığım aktivitelere ve temizlik yapmaya uygun rahat şeyler giyiyorum. Evde giydiklerimde önem verdiğim bir diğer nokta da ütü istemeyen parçalar seçmem. Çünkü ütüye takıntılıyım. Çarşaftan nevresime her şeyi ütülerim, o yüzden buruşmayan spor kıyafetler tercihim.

◊ Evdeyken formunuzu koruma yöntemleriniz neler?

- Bir sürü yöntem var. Bir sandalye bile birçok hareketi yapmanız için yeterli. Eğer normalde spor yapmayan biriyseniz, spora şimdi her zamankinden daha çok ihtiyacınız var. Her türlü hareket hareketsizlikten daha iyidir. Dans edin mesela. Kendinize 15 dakika da olsa zaman ayırın.

Televizyon izlerken bile esneme hareketleri yapabilirsiniz ya da derin nefes alabilirsiniz. Nefes almak, bizim ailede önemli bir ritüel. Yemek yemeden önce çocuklarla birlikte nefes alıyoruz, dilek diliyoruz ve mum üfler gibi nefes veriyoruz. Her yemek öncesi üç kere tekrar ediyoruz bunu. Çünkü doğru nefes almayı çoğu zaman unutuyoruz.

Ve gülmek... Güzel bir gülüşün her virüsü öldüreceği bizim ailede kanıtlanmıştır. İyi tavır, iyi gülümseme ve kahkaha günümüzü daha iyi hale getirmenin en doğal yöntemleri.

◊ Teşekkürler Karolina. Çocuklar seni beliyor, artık rahatça gürültü yapabilirler...

- Teşekkürler. Bu akşam pizza yapacağız. Önce hamur yoğuracağım, sonra Laser Tag oynayacağız!