Gururlu prenses tüm kapıları kapattı… Bu dörtlü bir daha bir araya gelmez: Hakarete sessiz kalacağını bile bile yaptı!

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BU DÖRTLÜYÜ ARTIK BÖYLE FOTOĞRAFLAMAK MÜMKÜN OLACAK MI?

Bu son fotoğraflardan sonra bir mucize olmazsa bahsi geçen dörtlüyü bir daha bir arada görmek de pek mümkün olmayacak gibi. Dünyanın en büyük kraliyet ailesi, ailenin en üst düzey üyelerinin yarattığı skandallar yüzünden parçalandı. Geleceğin kralı Prens William, eşi Prenses Kate Middleton ve sarayı terk eden “yaramaz” çocuk Prens Harry ve Meghan Markle son 3 yıldır çok izlenen bir dizinin başrol oyuncuları gibi izleniyor.

Dünyanın hakkında en çok konuşulan bu iki çifti son olarak Kraliçe Elizabeth'in ölümünden sonra bir araya geldi: Bu birlik gösterisi aslında sadece dünyaya mesaj vermek için yapıldı...

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İYİ DİLEKLERLE YOLCU ETMİŞLERDİ

Prens Harry ve Meghan Markle, aile içinde ayrımcılığa hatta ırkçılığa uğradıklarını iddia ederek İngiltere’yi terk edeli 3 yıl oldu. Aslında onlar bu kararı verip yola koyulduğunda başta Kraliçe Elizabeth ve Charles olmak üzere herkes onlara iyi dileklerini iletmiş ve şans dilemişti. Ardından yaşananlarsa hem Elizabeth’in bu dünyadan kalbi kırık göçmesine hem de aile içinde yaşanan en büyük karmaşaya sebep oldu.

Prens Harry ve Meghan Markle ABD'ye gittikten sonra aile, özellikle de William ve Kate'le ilgili söyledikleri ve yazdıkları yüzünden büyük bir skandala ve ilişkilerin kopmasına neden oldular

BBC'nin eski kraliyet muhabiri Jennie Bond yaptığı çarpıcı açıklamaya göre aile üyelerinin barışıp bir araya gelmesi artık imkansız. Kate Middleton, Harry ve Meghan çiftinin İngiltere’den ayrıldıklarından bu yana sergiledikleri davranışlar karşısında o kadar çok incindi ve o kadar büyük bir hakarete uğradığını hissetti ki kraliyet uzmanına göre artık barışma ihtimaline zihnini tamamen kapattı.

William ve Kate Charles'ın tahta geçmesinin ardından üstlendikleri önemli görev nedeniyle Harry & Meghan skandalından uzak durmak için özel çaba sarf ediyorlar

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BARIŞ İHTİMALİ KALMADI

Jennie Bond "Catherine gibi mutlu ve birleşik bir aileden geldiğinizde, insanların nasıl yabancılaşabileceğini anlamak inanılmaz derecede zordur" yorumunu yaptı ve “Bence Galler Prensesi aradaki uçurumun düzeltilebileceğine inanıyordu ve Prens Philip'in cenazesinden sonra onu Harry ile konuşurken ve belli ki William'ı da aynı şeyi yapmaya teşvik ederken gördük." dedi.

Kraliyet ailesini dağıtan küslük aslında başta iki kardeş William ve Harry araasında alevlendi ancak Kate ve Meghan'ın birbirlerine olan nefretleri her şeyi daha beter yaptı

KATE UĞRAŞTI AMA NAFİLE

Ancak Kate Middleton’ın olaylar bu noktaya gelmeden duruma müdahale edip William ve Harry’yi barıştırma, kendisinin de Meghan Markle’la barışma çabaları boşa gitti. Çünkü Harry ve Meghan ABD’de bomba açıklamalarına devam edip bir de kitap çıkararak bizzat William ve Kate’e saldırmaya başladı. "Aslında William ve Harry cenazeden hemen sonra alevli bir tartışma yaşadılar. Mutlu aile pozu vermenin artık oynayabilecekleri bir oyun olmadığını anladılar".

Tahta ömrünün sonbaharında oturan Charles iki oğlu ve iki gelininin yaşadığı savaşta arada kaldı

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Kraliyet uzmanı ayrıca Middleton ve William'ın "güçlü bir ekip" olduğunu ve muhtemelen birlikte aldıkları kararla Harry ile olan anlaşmazlığın öngörülebilir gelecekte düzeltilemeyeceği sonucuna vardıklarını da iddia etti. Harry’nin Spare kitabında Kate Middleton hakkında Meghan’a bir canavar gibi davrandığı yazılmadan önce durum böyle değildi…

"BU İŞ OLMAYACAK BİZ DEVAM EDELİM"

Kate Middleton araları bozulan iki kardeşi barıştırmak istiyordu. Zaten Meghan devreye girmeden önce Harry’yle de arası çok iyiydi. Ancak Harry ve Meghan’ın sivri sözleri ona yönelince gururlu prenses artık barış için savaşmaktan vazgeçmişti: "Zihinlerini bu olasılığa kapattılar ve hayatlarına devam etmeye karar verdiler" iddiasında bulundu.

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Her ne kadar Kate ve Meghan tanıştıklarından beri birbirlerinden pek hoşlanmamış olsalar da Kate Middeleton ve Harry arasındaki derin bağ "Spare" kitabında Cambridge Düşesi hakkındaki "küçümseyici sözlerinden" sonra tamir olmamak üzere koptu. Üstelik Harry kraliyet ailesinin en önemli kuralını bozmuştu.

Babasının taç giyme törenine tek başına gelmek zorunda kalan Harry tüm aile tarafından dışlanmış, sadece amcası Andrew'nun kızları Eugienie ve Beatrice'den yakınlık görmüştü

HAKARETLER KARŞISINDA SUSMAK ZORUNDA KALDI, HER ŞEY ASLINDA BÖYLECE BİTTİ

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Ki bu kural Elizabeth’i akıl hocası olarak kabul eden Kate Middleton tarafından yıllardır başarıyla uygulanıyor. Ailevi konularda sessiz kalmak ve dışarıya karşı asla birliği bozacak şeyler söylememek İngiliz kraliyetini uzun yıllardır skandallardan korumasa da en azından az hasarla kurtulmalarını sağlamıştı.

Bir zamanlar aralarından su sızmayan Kate ve Harry’yi birbirinden tamamen koparan da aslında biraz bu yazılı olmayan kural. Aileden kopan Harry ve Meghan istedikleri gibi herkes hakkında konuşup bomba açıklamalar yapabildiler. Kate ise kuralı bozmamak için kendine yönelik iddialara cevap hakkı doğmuş olsa bile cevap veremedi.

"HARRY BUNU BİLE İSTEYE YAPTI!"

"Kate'in kızgın olduğunu sanmıyorum. Bence daha çok hayal kırıklığına uğramış, hayal kırıklığına uğramış ve cevap hakkı olmadığını bilerek incinmiş hissediyor. Üstelik Harry bunları yaparken onun cevap hakkı olmadığını çok iyi biliyordu. Kate verdiği zarar ve gururunun incinmesi sırf bu yüzden bile olsa bir daha tamir olamayacak".