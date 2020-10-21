Gurur Aydoğan: Ticarete atılıyorum

Son dönemde rol aldığı dizi ve film projeleriyle adından söz ettiren Gurur Aydoğan oyunculuk kariyerine yakında ticareti de ekleyeceğini söyledi: “Kuracağım online site ve sosyal medya üzerinden tasarladığım spor ürünleri ve eşofmanları tüketiciyle buluşturarak ticarete atılmayı düşünüyorum. İlerleyen zamanlarda başka ticari alanlarda da kendimi göstermek istiyorum.”