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Gurur Aydoğan: Ticarete atılıyorum
Oya Aydoğan’ın oğlu Gurur Aydoğan, ses sanatçısı İsmail Özkan’la Bebek’te objektife yansıdı.
Son dönemde rol aldığı dizi ve film projeleriyle adından söz ettiren Gurur Aydoğan oyunculuk kariyerine yakında ticareti de ekleyeceğini söyledi: “Kuracağım online site ve sosyal medya üzerinden tasarladığım spor ürünleri ve eşofmanları tüketiciyle buluşturarak ticarete atılmayı düşünüyorum. İlerleyen zamanlarda başka ticari alanlarda da kendimi göstermek istiyorum.”
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