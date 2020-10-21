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Haber Giriş: 21.10.2020 - 17:51 | Son Güncelleme:

Gurur Aydoğan: Ticarete atılıyorum

Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
Gurur Aydoğan: Ticarete atılıyorum
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Oya Aydoğan’ın oğlu Gurur Aydoğan, ses sanatçısı İsmail Özkan’la Bebek’te objektife yansıdı.

Son dönemde rol aldığı dizi ve film projeleriyle adından söz ettiren Gurur Aydoğan oyunculuk kariyerine yakında ticareti de ekleyeceğini söyledi: “Kuracağım online site ve sosyal medya üzerinden tasarladığım spor ürünleri ve eşofmanları tüketiciyle buluşturarak ticarete atılmayı düşünüyorum. İlerleyen zamanlarda başka ticari alanlarda da kendimi göstermek istiyorum.” 

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Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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