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Haber Giriş: 16.12.2020 - 08:37 | Son Güncelleme:

Gürgen Öz'ün film heyecanı

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
Gürgen Öz'ün film heyecanı
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Oyuncu Gürgen Öz, başrolünü Uğur Yücel’le paylaştığı ve çekimleri başlayan “Zoraki Misafir” filminin heyecanını yaşadığını söyledi.

Oyuncu Gürgen Öz, eşi Emily Mahringer ve kızı İda’yla birlikte önceki gün City’s Nişantaşı’nda alışveriş yaparken görüntülendi. Öz, Uğur Yücel’le başrolü paylaştığı “Zoraki Misafir” adlı sinema filminin heyecanını yaşadığını söyledi.

Gürgen Özün film heyecanı

Türkiye’de ilk kez Virtual Production teknolojisinin kullanılacağı filmin yönetmen koltuğunda Bülent İşbilen otururken, senaryosu Giray Altınok’un imzası taşıyor. Film, gözden düşmeye başlamış bir medya patronunun satın aldığı sıra dışı format ve sonrasında yaşanan komik olayları anlatıyor.
Gürgen Özün film heyecanı


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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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