Gurbette tatlı hayat hayali yıkılıp gitti… Dara düştüler, saraya sığınacaklar: Lütfen bizi geri alın!

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Karşılarına aldıkları bu aileye akla hayale gelmez suçlamalar yönelttiler, geçmiş defterleri açıp yıllar yılı kraliyet ailesinin aslında ne kötülükler barındırdığını televizyon ekranlarına bile çıkarak anlattılar.

Prens Harry ve artık “istenmeyen gelin” diye anılan karısı Meghan Markle Ocak 2020’de yerleştikleri ABD’de bir türlü istediklerini bulamadı… Harry orada çok bir iş yapmadan sadece İngiltere’de kurulu hayır kurumlarının etkinliklerine katılıp durdu.

Meghan Markle ise zaten her zaman en büyük hedefi olan Hollywood yıldızlığına soyunma denemelerinde her seferinde başarısız oldu. Üstelik bunlar bir yana ünlü çiftin sürekli olarak kendilerini mağdur gösterip her şeyden şikayet etmeleri onlara duyulan sempatiyi antipatiye dönüştürdü.

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Bir yandan bizim İngiliz kraliyet ailesinin sağladığı imkanlara ihtiyacımız yok, başımızın çaresine bakarız, derdimiz para değil deseler de alıştıkları lüks yaşamı devam ettirmeye çalışmaları onları maddi olarak da epey zorladı.

Harry ve Meghan cephesinden ve saray kaynaklarından gelen son haberlere göre ünlü çift özelikle de çocuklarıyla birlikte Kral Charles’la yaptıkları gizli görüşmenin ardından gözlerini yeniden İngiltere’ye dikmiş durumda.

Prens Harry ve Meghan Markle'ın Kral Charles ile yakın zamanda yeniden bir araya gelmesi, kraliyet çevrelerinde çiftin gelecekte monarşi içinde daha belirgin bir rol üstlenmeye çalışabileceği yönünde yeni endişelere yol açtı.

Saray yetkililerinin Harry ve Meghan’ın resmi görevlere geri dönüş yönündeki herhangi bir adımından çekindiği hatta deyim yerindeyse kara kara düşündüğü söyleniyor.

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41 yaşındaki Sussex Dükü ve 45 yaşındaki eski oyuncu eşi Markle, bu ayın başlarında 77 yaşındaki Charles'ı Highgrove'da ziyaret etti. Burada hükümdar, Kraliçe II. Elizabeth'in 2022'deki Platin Jübile kutlamalarından bu yana ilk kez torunları Archie (yedi yaşında) ve Lilibet (beş yaşında) ile bir araya geldi.

Bu görüşme, Harry ve Markle'ın 2020'de kraliyet görevlerinden çekilmesinden sonra yıllarca süren kamuoyu önündeki gerilimlerin ardından kral ile ayrı düşmüş küçük oğlu arasındaki ilişkilerin iyileştiğinin bir kanıtı olarak değerlendirildi.

Kraliyet kaynakları "Saray çevrelerinde anlaşılabilir bir temkinlilik var çünkü aile ilişkilerindeki herhangi bir iyileşme kaçınılmaz olarak geleceğin nasıl görünebileceği konusunda spekülasyonları körüklüyor. Öncelik, herkesin rolü hakkında net beklentileri korumaktır." derken saraya yakın bir başka kaynak ise şunları söyledi: "Kimse acil değişiklikler önermiyor, ancak aileyle yeniden kurulan temasın, Sussex'lerin zaman içinde daha büyük bir rol üstlenip üstlenmeyecekleri konusunda sorulara yol açacağının farkındalar.”

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Ancak Harry ve Meghan'ın çalışan kraliyet üyeleri olarak görevlerine geri dönme olasılığı, saray duvarlarının ardında büyük bir gerilim yaratıyor.

Ancak paraları tükenen ve buna mecbur hisseden Harry ve Meghan'ın şu an istediği bu ve Charles ile bir anlaşmaya varabilecek gibi görünüyorlar. "Bu, Prens William'ın kesinlikle istemediği bir şey." diyen kraliyet yorumcuları arasında olan Daily Mail'in kraliyet editörü Rebecca English Kral Charles'ın Sussex'lerle görüşmesinin nasıl yorumlanabileceğine karşı tetikte olması gerektiğini söylüyor.

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"Bence Saray, bu görüşmenin Harry ve Meghan için kendilerini saraya geri döndürmenin bir yolu olarak kullanılacağına dair çok fazla endişe olduğunun farkında olmalı. Belki kısa vadede değil, uzun vadede.”

Charles'ın dört yıldan fazla bir süredir ilk kez Archie ve Lilibet ile vakit geçirmesine olanak tanıyan önemli bir dönüm noktası olan görüşme Sussex'ler için de aileyle aralarını düzeltme umudunun en büyük işareti oldu.

Bazı kraliyet yorumcuları, bu buluşmayı, Sussex'ler ile daha geniş kurum arasındaki devam eden mesafeye rağmen, aile içindeki kişisel ilişkilerin iyileştiğinin bir işareti olarak yorumladı.

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Ne Buckingham Sarayı ne de Harry ve Markle'ın temsilcileri, çiftin resmi kraliyet görevlerine geri dönmeyi planladığını kamuoyuna açıklamadı ve 2020'de kraliyet ailesinin çalışan üyeleri olmaktan çıktıklarında kurulan düzenlemelerde herhangi bir değişiklik olduğuna dair bir duyuru yapılmadı.