Gurbette okuyan bu genç kızı yanından geçen kimseler tanımıyor… Oysa bir gün ülkesinin kraliçesi olup tarihi baştan yazacak!

Haberin Devamı

Bu ailelerin en bilinenlerinden biri de yılı türlü skandallarla zor atlatan Norveç kraliyet ailesi.

Norveç Kraliyet Ailesi, özellikle 2024 ve 2025 yıllarında art arda gelen ve monarşinin itibarını ciddi şekilde zedeleyen iki büyük skandalla sarsıldı. Bunlardan en ağırı, Veliaht Prenses Mette-Marit’in önceki ilişkisinden doğan 28 yaşındaki oğlu Marius Borg Høiby’yle ilgili tecavüz suçlamalarıydı.

BİR KRALİYET AİLESİ DAHA 2025'İ SKANDALLARLA GEÇİRMİŞTİ

Aile bu konuda çok fazla açıklama yapmadı, aileye utanç getiren Marius’u da savunmadı ve yargı makamlarının görevlerini yapması için bir kenara çekildi.

Haberin Devamı

Kral Harald'ın kızı Prenses Martha Louise'in Amerikalı bir şaman olan Durek Verrett ile olan evliliği de çok ses getirdi. Prenses, kraliyet unvanını ticari işlerinde (spiritüel seanslar, kitaplar vb.) kullanmaması konusunda aileyle anlaşmış olmasına rağmen, bu kuralı defalarca ihlal etmekle suçlandı.

Durek Verrett’in bilim dışı sağlık iddiaları (kanser ve madalyonlar üzerine yaptığı açıklamalar) ve Prenses’in meleklerle iletişim kurduğunu iddia etmesi, Norveç gibi akıl ve bilime önem verilen bir toplumda monarşinin ciddiyetini sorgulattı.

ONLARIN TEK GURUR VE SEVİNÇ KAYNAĞI VELİAHT PRENSESLERİ

Ailenin bu zor zamanlardaki umudu, sevinç ve gurur kaynağı ise bir kez daha kızları Ingrid oldu.

Norveç kraliyet ailesinin 21 yaşındaki prensesi bu yıl Sydney Üniversitesinde eğitimine başladı, soğuk ülkesinden sıcacık Avustralya’ya taşınan Ingrid Alexandra hem bu ülkeye hem de gurbette olmaya yavaş yavaş alışmaya başladı.

SIRADAN BİR GENÇ KIZ GİBİ MÜTEVAZİ ŞEKİLDE YAŞIYOR

Haberin Devamı

Ülkenin en büyük turist merkezlerinden olan Taronga Hayvanat Bahçesine giden genç prenses burada koala ve kangurularla poz verdi, bu tatlı görüntüler de kraliyetin sosyal medya sayfalarından yayınlandı.

Daha önce de okulunda arkadaşlarıyla ya da ucuz giysiler satan mağazalarda görüntülenen Ingrid yine üzerinde bir tişört ve kot pantolonla kimselerin tanıyamayacağı kadar sıradan ve mütevazi görünüyordu…

Yüzünde makyaj bile olmayan, yaşıtlarından ayırmanın mümkün olmadığı Prenses Ingrid bir de video çekerek onu ağırlayan hayvanat bahçesi personeline nazikçe teşekkür etti.

ÖNCE ASKER OLDU SONRA ÖĞRENCİ

Haberin Devamı

Güzel prenses tıpkı diğer Avrupa ülkelerinin kraliyet ailelerinin çocukları gibi önce ülkesinin ordusunda eğitim aldı ve bir süre askerlik görevi yaptı.

Norveç Prensesi Ingrid Alexandra üniversiteye başlayacağı açıklandığında aile adına yaptığı resmi açıklamada "Sidney Üniversitesi'nde öğrenimime başlamayı sabırsızlıkla bekliyorum. Öğrenci olmak heyecan verici olacak ve hem Avrupa hem de uluslararası politika hakkında yeni bakış açıları kazanmayı sabırsızlıkla bekliyorum. Çok şey öğreneceğime eminim” demişti.

Ingrid’in anne ve babası Veliaht Prens Haakon ve Veliaht Prenses Mette-Marit de bu ayın başlarında Sidney'e gelip kızlarına yabancı bir ülkede üniversiteye başlarken destek olmuş, yurduna yerleştirmişlerdi.

Haberin Devamı

600 YIL SONRA TARİHİ DEĞİŞTİREN KRALİÇE O OLACAK

Ingrid, Norveç'in hükümdarı olan 88 yaşındaki Kral Harald V'in torunu ve 52 yaşındaki babası Veliaht Prens Haakon'un ardından tahtın ikinci sıradaki varisi.

Norveç’te asırlardır hükümdarın en büyük erkek çocuğu tahtı devralırken 1990’da değişen yasayla birlikte cinsiyete bakılmaksızın tahtın en büyük çocuğa geçmesine karar verilmişti.

Böylece Prenses Ingrid babasının ardından tahta çıkıp kraliçe olacak ve bunu 600 yıl sonra yapan ilk kadın olarak tarihe geçecek.