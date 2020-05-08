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Haber Giriş: 08.05.2020 - 13:05,Son Güncelleme:

Gupse Özay'dan güldüren paylaşım

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Gupse Özay'dan güldüren paylaşım
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Karantina sürecinde ev işlerine daha fazla zaman ayırmak zorunda kalan Gupse Özay, çamaşır makinesi önünde çekilmiş bir fotoğrafını yayınladı.

Ev karantinası günlerini pek çok ünlü isimden farklı olarak daha az paylaşımla geçiren Gupse Özay, yine de takipçileriyle olan etkileşimini koparmamak adına zaman zaman paylaşım yapıyor. Gupse Özay, çamaşır makinesinin başında çektiği ve ağzında bir çorapla görüldüğü kareyi Instagram hesabından paylaşarak altına şunları yazdı:

“Beyler bayanlar selam. Çorapların teklerini asla bulamamamın nedeni ne olabilir?

a) Çamaşır makinesi bir tanesini gizlice yiyor

b) Diğerini makineye atmayı unutmuşsundur

c) Bu esrarengiz olay yıllardır çözülemedi

d) Sen çamaşır yıkama güzel kardeşim”

Gupse Özaydan güldüren paylaşım


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