Gupse Özay ve Barış Arduç kızlarına kavuştu! Ünlü çiftin bebeği dünyaya geldi

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Hamileliğini gözlerden uzak yaşayan Gupse Özay ile Barış Arduç bugün anne baba oldu. Çiftin kız bebekleri dünyaya geldi.

Geçtiğimiz yaz 7 aylık hamile olan oyuncu Gupse Özay, Çeşme’de yakın arkadaşı Bengisu Uzunöz’le denize girerken objektife yansımıştı.

Deliha film setinde tanışan ve arkadaşlıkları aşka dönüşen Barış Arduç ve Gupse Özay, 2020 yılında evlenmişti.

Pandemi döneminde nikah masasına oturan çift Çeşme'de aile arasında gerçekleşen bir törenle dünyaevine girmişti.

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37 yaşındaki başarılı oyuncu Gupse Özay'ın geçtiğimiz sene de hamile olduğu iddia edilmişti. Konuyla ilgili çıkan haberleri yalanlayan Özay "Hamile değilim ama çok istiyorum" diyerek bebek istediğini söylemişti.

Sosyal medyayı sık kullanan Gupse Özay, hamile pozlarını takipçileri ile paylaşıyordu.