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Gupse Özay ve Barış Arduç kızlarına kavuştu! Ünlü çiftin bebeği dünyaya geldi

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#Gupse Özay#Barış Arduç#Bebek
Gupse Özay ve Barış Arduç kızlarına kavuştu Ünlü çiftin bebeği dünyaya geldi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 09, 2022 23:50

Oyuncu Barış Arduç’la iki yıl önce nikâh masasına oturan Gupse Özay, anne oldu. Ünlü çift bugün kızlarına kavuştu.

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Hamileliğini gözlerden uzak yaşayan Gupse Özay ile Barış Arduç bugün anne baba oldu. Çiftin kız bebekleri dünyaya geldi.

Geçtiğimiz yaz 7 aylık hamile olan oyuncu Gupse Özay, Çeşme’de yakın arkadaşı Bengisu Uzunöz’le denize girerken objektife yansımıştı.

Gupse Özay ve Barış Arduç kızlarına kavuştu Ünlü çiftin bebeği dünyaya geldi

Deliha film setinde tanışan ve arkadaşlıkları aşka dönüşen Barış Arduç ve Gupse Özay, 2020 yılında evlenmişti.

Pandemi döneminde nikah masasına oturan çift Çeşme'de aile arasında gerçekleşen bir törenle dünyaevine girmişti.

Gupse Özay ve Barış Arduç kızlarına kavuştu Ünlü çiftin bebeği dünyaya geldi

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37 yaşındaki başarılı oyuncu Gupse Özay'ın geçtiğimiz sene de hamile olduğu iddia edilmişti. Konuyla ilgili çıkan haberleri yalanlayan Özay "Hamile değilim ama çok istiyorum" diyerek bebek istediğini söylemişti.

Gupse Özay ve Barış Arduç kızlarına kavuştu Ünlü çiftin bebeği dünyaya geldi

Sosyal medyayı sık kullanan Gupse Özay, hamile pozlarını takipçileri ile paylaşıyordu.

Gupse Özay ve Barış Arduç kızlarına kavuştu Ünlü çiftin bebeği dünyaya geldi

 

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#Gupse Özay#Barış Arduç#Bebek

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