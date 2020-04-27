Gupse Özay: Sokakta kavga etmişliğim bile var
Karantina sürecinde kendisini bahçesine adayan oyuncu Gupse Özay, sosyal medya hesabından paylaştığı bir çiçek fotoğrafı ile yıllar öncesini andı. Özay, sardunya çiçeğinin hayatında özel bir yeri olduğu söyleyerek, "Sokakta kavga etmişliğim bile var" dedi
Herkes gibi koronavirüs salgını nedeniyle kendisini eve kapatarak gerekli sosyal izolasyon kurallarına uyan oyuncu Gupse Özay, tedbiri elden bırakmıyor.
Bu süreçte vaktini nasıl değerlendirdiğini hayranlarıyla paylaşmayı ihmal etmeyen Özay, son olarak yayınladığı çiçek fotoğrafı ile çocukluk dönemlerini andı.
"SOKAKTA KAVGA ETMİŞLİĞİM BİLE VAR"
Oyuncu, evinin bahçesindeki sardunya bitkisini çekerek altına şu notu düştü:
Çocukken sardunyadan çıldırmış gibi tırnak yapardım. Beyazdan da yapardım. Bozulunca ağlardım. "Tırnağımı bozdular" diye. Sokakta kavga etmişliğim bile var. Hey gidi canım sardunya...
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