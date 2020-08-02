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Haber Giriş: 02.08.2020 - 11:06,Son Güncelleme:

Gupse Özay hamile mi?

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Gupse Özay hamile mi?
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6 yıldır birlikte olan oyuncu çift Barış Arduç ve Gupse Özay, 29 Temmuz'da Çeşme Belediye Başkanı Muammer Ekrem Oran tarafından kıyılan nikâhla evlendi. Mütevazi bir törenle evlenen çiftin fotoğrafları hala konuşulurken Gupse Özay- Barış Arduç’un ani evliliğin nedeni ‘bebek’ olarak gösterildi. Peki, Gupse Özay hamile mi?

Pandemi nedeni ile nikahı ertelemek istemediklerini ancak düğünü önümüzdeki yıl yapacaklarını belirten Barış Arduç - Gupse Özay çifti ile ilgili sürpriz bir iddia atıldı. Gupse Özay'ın hamile olduğu hatta bebeklerinin cinsiyetininde geçtiğimiz gün belli olduğu iddia edildi. Hamile olduğu iddia edilen Gupse Özay'ın bebeğinin cinsiyetinin erkek olduğu ileri sürüldü.

2 günde karar verdiler

İkili, nikah ardından yaptıkları açıklamada “Aile büyüklerimiz olmadan düğün de olmaz. Ama şu şartlarda onları kalabalık içine sokmak istemedik. O yüzden nikâhı önden hallettik, önümüzdeki yaz da düğün yaparız” dedi. Özay ise 2 günde karar verip evlendiklerini dile getirdi.

3 yıl önce teklif etmiştim

Barış Arduç, evlenme teklifini üç yıl önce yaptığını söyledi:

“Doğru zaman bugünmüş.”

Gupse Özay’sa düğün seven bir çift olmadıklarını belirtti ve ekledi:

“Onun dizisi biterken, benim filmim başlıyordu. Bir türlü vakti ayarlayamamıştık. Birbirimize hediye almadık. Yarın (bugün) doğum günüm onu bile geçiştirecek.”

 

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