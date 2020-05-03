Gupse Özay: Ev işi yapan erkek daha güçlüdür

Ünlü oyuncu, karantina günlerinden bahsetti: “Geçen gün camları silmeye çalıştım, izler kaldı. Meğerse kuru bezle üzerinden geçmek gerekiyormuş. Erkeklerin ev işlerinde eşlerine yardımcı olmaları gerek. Becerikli, ev işine yardım eden adamı rol model olarak daha güçlü bulurum. Benim ricam denesinler... Yemek ve ütü yapın, deneyin. Evi sahiplenin, çünkü iki kişi olmak harika bir şey. Ev işi kadınındır gibi kalıplar değişmeli.”





