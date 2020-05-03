Gupse Özay: Ev işi yapan erkek daha güçlüdür
Oyuncu Gupse Özay, Instagram üzerinden Birleşmiş Milletler (BM) Kadın Birimi Türkiye Ofisi Programlar Müdürü Sorumlusu Zeliha Ünaldı’yla canlı yayın gerçekleştirdi.
Ünlü oyuncu, karantina günlerinden bahsetti: “Geçen gün camları silmeye çalıştım, izler kaldı. Meğerse kuru bezle üzerinden geçmek gerekiyormuş. Erkeklerin ev işlerinde eşlerine yardımcı olmaları gerek. Becerikli, ev işine yardım eden adamı rol model olarak daha güçlü bulurum. Benim ricam denesinler... Yemek ve ütü yapın, deneyin. Evi sahiplenin, çünkü iki kişi olmak harika bir şey. Ev işi kadınındır gibi kalıplar değişmeli.”
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