Düğününde acı içinde ağlamıştı... Artık sokaklarda dans ediyor!

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Peki ağzını kocaman açarak gülen, kameralara aldırmadan suratını tuhaf şekillere sokan, uzun yolculuğun ardından pantolon paçalarını bile düzeltmeden, saçlarını taramadan, uykulu gözleriyle kamera karşısına geçen bir kraliçe olur mu? Ya de şöyle diyelim... Hiç sokaklarda dans eden bir kraliçe gördünüz mü?

Eğer monarşi dünyasının meraklı takipçilerinden biriyseniz büyük olasılıkla gördünüz... Üstelik bütün bu özelliklerin bir tek kişide toplandığını gördünüz.

Kim mi bu kraliçe? Hollanda'nın Arjantinli kraliçesi Maxima… Kocası Willem Alexander henüz bir veliaht prens iken tanışıp evlenen 53 yaşındaki üç kız çocuğu annesi Maxima, büyük olasılıkla kraliçe olmasaydı yine böyle dünya sahnesinde öne çıkmasını sağlayan bir mesleği olurdu.

Uzun boyu, genellikle güler yüzü, genç yaştaki kızlarından bile daha iddialı giyimiyle bilinen Kraliçe Maxima, dünya sahnesinin de en renkli simalarından biri.

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Bunu bir kez daha kanıtladı zaten.

Maxima ile kocası Kral Willem Alexander, geçtiğimiz günlerde Portekiz Devlet Başkanı Marcelo Rebelo De Sousa'yı ağırladı. De Sousa onuruna verilen resmi yemekte de Maxima, kıyafet ama en çok da renk seçimiyle bütün dikkatleri üzerinde topladı.

Bir süredir fazla kilolarından kurtulup biraz da fazla zayıflamasıyla dikkat çeken Maxima, kırmızı renkli elbisesi içinde kelimenin tam anlamıyla ışıl ışıl parladı. Elbette her zamanki gibi neşeyi tavırları da yerindeydi.

Aslına bakılırsa Arjantinli kraliçe Maxima, birkaç gün süren bu resmi ziyaretin tamamında giyimi kuşamı ve yeri geldiğinde gösterişli takılarıyla kendi öz kızı Veliaht Prenses Catarina Amalia'yı bile gölgede bıraktı.

Dünyanın dört bir yanındaki mevkidaşları arasında öne çıkan bir isim Maxima… Aslında onların çoğuyla aralarında ortak noktalar var.

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'EŞ DURUMUNDAN KRALİÇE' OLDU

Tıpkı İspanya Kraliçesi Letizia, Danimarka Kraliçesi Mary ya da geleceğin İngiltere Kraliçesi Kate Middleton gibi soylu ya da aristokrat bir aileden gelmiyor. "Eş durumundan" kraliçe oldu.

Ama bu saydığımız isimlerden bir farkı var... Babası kötü şöhretli olsa da bir bakandı.

Gelin dünya sahnesinin en renkli simalarından biri olan Hollanda Kraliçesi Maxima'ya biraz daha yakından bakalım.

Her ne kadar Hollanda kraliçesi olsa da Maxima aslında Arjantinli. Tam adıyla Máxima Zorreguieta Cerruti, 1971 yılında Buenos Aires'te dünyaya gözlerini açtı.

Babası -ki sonradan Maxima, Hollanda kraliyet ailesine gelin olunca bu durum sorun yarattı- Arjantin'i 1976 le 1983 arasında demir yumrukla yöneten General Jorge Rafael Videla hükümetinde tarım bakanı olan Jorge Zorreguieta.

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ARJANTİN'DE DOĞDU... BABASI KÖTÜ ŞÖHRETLİ BİR .BAKAN

Arjantin'in siyasi hayatında etkin olan Zorreguieta ailesine mensup Maxima'nın adı ise büyük büyük babaannesinden geliyor.

Aslında Maxima'nın baba tarafının kökenleri İspanya'nın Bask bölgesine uzanıyor. Sonradan aile büyüklerinin göç ettiği Arjantin'de kök saldı aile.

Bu arada şunu da ekleyelim... Maxima'nın anne tarafından büyük babası da bir politikacı ve aynı zamanda bir toprak ağasıydı.

HAYATINI DEĞİŞTİREN TANIŞMA

Dünyaya geldiği Buenos Aires'te büyüyen Maxima, eğitimini de orada çift dilli bir okulda aldı. Dersleri hem İspanyolca hem de İngilizce olarak gördü. Sonra da Pontifical Catholic University of Argentina'da ekonomi öğrenimi gördü. Burası Papalığa bağlı özel bir üniversiteydi.

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Eğitim hayatı bittikten sonra Maxima'nın çalışma yılları başladı. Bunun bir bölümü ülkesi Arjantin'de bir bölümü de ABD'de geçti. Sonra bir ara Brüksel'de Deutsche Bank'ta çalıştı Maxima. Bu sırada hem çocuklara hem yetişkinlere İngilizce dersleri de verdi.

Buraya kadar, dünyanın en renkli kraliçesi Maxima'nın ilk gençlik yıllarını anlattık. Gelelim hayatını değiştiren ve onu Hollanda'nın kraliçesi olmaya taşıyan dönüm noktasına.

ARKADAŞININ 'PRENSLE TANIŞACAKSIN' VAADİ GERÇEK OLDU

Maxima ile o sırada veliaht prens olan Willem Alexander, İspanya'nın Sevilla kentinde tanıştılar. Bir röportajında Maxima, sonradan kocası olacak genç adamın tanıştıklarında kim olduğunu açıklamadığını söyledi.

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Onun anlattığına göre veliaht prens, bu gerçeği hemen söylemedi ve kendini sadece Alexander olarak tanıttı. Sonradan arkadaşlıkları ilerlediğinde Willem Alexander gerçeği söyledi. Ama bu sefer de Maxima ona inanmadı, şaka yaptığını sandı.

Öte yandan "Máxima: La Construcción de una Reina (Maxima: Bir Kraliçenin Yaratılışı) adlı biyografisine göre Maxima'yı Sevilla'ya bir arkadaşı davet etmişti. Üstelik de ona bir vaadi vardı: Seni Avrupalı bir Prens ile tanıştıracağım! Görünüşe göre bu dediğini de yaptı. Maxima ile Hollanda'nın veliaht prensini tanıştırdı.

Maxima ile Willem Alexander, tanıştıktan iki hafta sonra bu kez New York'ta buluşmak üzere sözleştiler. Orada da arkadaşlıkları romantizme dönüştü. Ama Maxima, Willem Alexander'ın anne ve babasıyla hemen tanıştırılmadı.

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BABASININ DÜĞÜNE KATILMASINA İZİN VERİLMEDİ

Maxima ile ülkesinin veliaht prensi olan Willem Alexander'ın ilişkisi duyulduğunda olaylar hiç de peri masalında olduğu gibi gelişmedi. Çünkü Maxima'nın babası Jorge'nin cunta hükümetinin bir bakanı olması özellikle Hollanda'da hiç how karşılanmadı. Hatta bu durum, onun kızının düğününe gitmesine bile engel oldu.

Maxima ile Willem Alexander, 30 Mart 2001'de nişanlarını açıkladıla. 2 Şubat 2002'de de evlendiler. O törende Maxima'nın boynu bükük kaldı.

Çünkü babası ve annesi kızlarını gelinliği içinde göremedi, törene katılamadı. Babası, cunta hükümetine bağlı olduğu için düğünde istenmedi.

Annesi de kocasıyla birlikte evde kalıp törene gitmemeyi tercih etti..

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'ELVEDA BABA' ŞARKISINDA GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

General Jorge Rafael Videla'nın yönetimi sırasında Tarım Bakanı Müsteşarı olarak görev yapan babası, Arjantin'deki darbe hükümetinin bir bakanı olduğu için kızı Maxima'nın, o dönemde Hollanda Veliaht Prensi olan Wililam Alexander'ın kızıyla evlendiği 2002'deki düğününe gitmemişti.



Hatta bu yüzden düğünün bir anında Maxima'nın düğünde seslendirilen bir şarkı sırasında duygulanarak gözyaşlarına tutamadığı da ileri sürüldü.

Maxima'yı ağlatan o şarkının İspanyolca Adios Papa (Elveda Baba) adlı şarkı olduğu da sonra basına yansıdı.

'BABASININ GÜNAHLARININ BEDELİNİ ONA ÖDETMEMEYE KARAR VERDİLER'

Aradan geçen zaman içinde Maxima'nın babasının geçmişi sık sık gündeme gelse de hatta yanında çalışan kişilerin rejim tarafından işkenceye tabi tutulduğu iddiaları ortaya atılsa da halk sonunda "Babasının yaptıklarının ya da yapmadıklarının hesabı kızından sorulamaz" sonucuna vardı. Kraliçe'nin basası 2017 yılında hayata veda etti.

Maxima'nın kocası Willem Alexander; 30 Nisan 2013'te tahta çıktı. Dolayısıyla o da ülkenin kraliçesi unvanını aldı. Çiftin Catarina Amalia, Alexia ve Ariane adlı üç tane kızı bulunuyor.

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HAYATINDA TRAJEDİ DE VAR

Öyküsü böyle anlatılınca herkes Maxima'nın ne kadar şanslı olduğunu düşünebilir. Ama onun da hayatında bazı talihsizlikler oldu elbette. Dünyanın en güler yüzlü insanlarından biri olarak bilinen Maxima'nın kız kardeşi Inés Zorreguieta 2018 yılında canına kıydı.

Kraliçe, cenaze törenine katılmak için ailesiyle birlikte Arjantin'e gitti. Törende, güçlükle ayakta durabilen Maxima, uzun süre yas tuttu.

Maxima'nın gösterişli takıları kraliyet ailesinin koleksiyonundan... Elbiseleri ise ünlü modacıların imzasını taşıyor... Uzun boyu sayesinde gösterişli kıyafetlerini başarıyla taşıyor.





Genellikle dikkat çeken modeller, kocaman şapkalar Maxima'nın giyiminde ön plana çıkıyor.

Kimi zaman doğallık konusunda birkaç adım ileri gittiği de oluyor Maxima'nın. Tanzanya ziyareti sırasında uçaktan saçı başı dağınık, pantolon paçaları sıvalı biçimde inince bazıları onun doğallığını övdü.





Ama bazıları da ziyarete gitti ülkeye saygısızlık ettiği için eleştirdi.





Maxima, iki yıl önce kocası ve veliaht kızıyla çıktığı Karayipler turunda sokaklarda dans etti. Bu şekilde halkın sempatisini de kazandı.





Maxima ve Willem Alexander'ın üç tane kızı bulunuyor.





Maxima'nın babası Jorge Horacio Zorreguieta Stefanini, Arjantin'deki darbe hükümetinin tarım bakanıydı. Kötü şöhreti yüzünden kızının düğününe gitmesi bile engellendi.