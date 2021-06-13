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Magazin
Haber Giriş: 13.06.2021 - 08:01 | Son Güncelleme:

Güngör Bayrak: Hep otoriter roller geldi

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Güngör Bayrak: Hep otoriter roller geldi

TÜRK sinemasının usta ismi Güngör Bayrak, Hülya Koçyiğit’in “Film Gibi Hayatlar” programına konuk oldu.

En son dijital platformda yayınlanan “Yeşilçam” dizisinde rol alan Bayram, bir projeyi kabul etmeden önce rejisöre baktığını ifade etti: “Neler yapmış mutlaka bakarım. Onun görüş açısını anlamaya çalışırım. Sonra tabii ki senaryoya bakarım. Çok değişik karakterler oynadım ama hep otoriter kadın canlandırdım yaşımız icabı. Anne, anneanne rolleri geliyor, bayılıyorum. Hep böyle dediğini yaptıran, bazen kendisinin inandığı şeyleri empoze etmeye çalışan, sonra yine doğruya gelen karakterler. Çok seviyorum.”

 

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