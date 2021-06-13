Güngör Bayrak: Hep otoriter roller geldi

En son dijital platformda yayınlanan “Yeşilçam” dizisinde rol alan Bayram, bir projeyi kabul etmeden önce rejisöre baktığını ifade etti: “Neler yapmış mutlaka bakarım. Onun görüş açısını anlamaya çalışırım. Sonra tabii ki senaryoya bakarım. Çok değişik karakterler oynadım ama hep otoriter kadın canlandırdım yaşımız icabı. Anne, anneanne rolleri geliyor, bayılıyorum. Hep böyle dediğini yaptıran, bazen kendisinin inandığı şeyleri empoze etmeye çalışan, sonra yine doğruya gelen karakterler. Çok seviyorum.”

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