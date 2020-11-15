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Haber Giriş: 15.11.2020 - 09:54 | Son Güncelleme:

Günel Zeynalova: Azerbaycan’da konser vereceğim

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Günel Zeynalova: Azerbaycan’da konser vereceğim
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Uzun süredir Türkiye’de yaşayan Azerbaycanlı şarkıcı Günel Zeynalova, önceki gün Vadistanbul’daydı.

Muhabirlerle sohbet eden şarkıcı, Azerbaycan’ın Şuşa kentinin işgalden kurtulmasının sevincini yaşadığını söyledi. Zeynalova, “Yakında Azerbaycan’da her şey normale dönecek. Savaş tam olarak bitsin, halkıma çok büyük bir konser vereceğim” dedi. Şarkıcı, yeni projeleriyle ilgili sorular üzerine de maske üretimi yapmaya hazırlandığını açıkladı: “Maske işine giriyorum. Türkiye ve Azerbaycan bayraklarını taşıyan kişiye özel maskeler üreteceğim.”

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