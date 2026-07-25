Gündüz yürüyüş, akşam eğlence: Gece yarısı baklava partisi

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Bir ara ABD'ye gidip İspanya ile Arjantin arasında oynanan FIFA Dünya Kupası final maçını izledi. Sonra da soluğu Yunanistan'ın Mykonos adasında aldı.

Gündüz saatlerinde yakın dostlarıyla adayı gezen ünlü yıldız, gece de partilere katıldı. Hatta parti sonrası bol bol tatlı yedi.



İkinci kocasından boşandığında bile kendini üzüntünün kollarına bırakmak yerine gece gezmelerine adayan Sofia Vergara tam da söylediği gibi hayatın keyfini çıkarmaya devam ediyor.

10 Temmuz'da İtalya'da 54 yaşına girmesini kutlayan Vergara, bir ara ABD'ye gitti. Ama yine evinde oturmadı bu kez Yunanistan'ın ünlü Mykonos adasının yolunu tuttu.

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Güzel oyuncu ilk evliliğinden dünyaya gelen oğlu Manolo ve bir grup arkadaşıyla birlikte çıktığı ada gezisinde objektiflere takıldı.

Üzerinde bedenine oturan siyah bir elbise bulunan Sofia Vergara, saçlarını da her zamanki gibi açık bırakmıştı.

Sıcak havaya ve uzun yürüyüşe uygun bir şekilde yazlık sandaletler giyen Kolombiyalı yıldızın keyfinin yerinde olduğu da dikkatlerden kaçmadı.

Vergara, ikinci kocası Joe Manganiello'dan boşandığı sırada da kendini evine kapatmayıp kız arkadaşlarıyla sık sık partilere ve gece kulüplerine gitmişti.

Ne olursa olsun hayatın keyfini çıkarmak istediğini söyleyen Sofia Vergara'nın adı bir süredir 39 yaşındaki iş insanı Douglas Chabbot ile anılıyordu. Fakat Mykonos tatilinde Chabbot görünürde yoktu.

Sofifa Vergara, Mykonos gezisinde bol bol şerbetli tatlı yemeyi de ihmal etmedi. Hatta tatlı keyfini sosyal medya sayfasından da paylaştı.

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Sofia Vergara, arkadaşlarıyla birlikte gittiği bir eğlence sonrası bir tür baklava satın aldıkları görüntüleri de sosyal medya sayfasından "Partiden sonra parti" mesajıyla paylaştı.

Vergara ve arkadaşlarının yediği tatlıyı gören Türk takipçileri "Eğer gerçek baklava yemek istiyorsan Türkiye'ye gelmelisin" mesajları yağdırdı.

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Aslına bakılırsa Sofia Vergara gibi bu yaşında bile fiziksel görünümünü koruyan birinin bol şerbetli tatlı yemesi sosyal medya takipçilerini de şaşırttı.

Fakat Vergara canı ne isterse onu yemesine karşın nasıl olup da bu kadar kusursuz göründüğünün sırrını da verdiği bir röportajda açıklamıştı.

Ünlü yıldız "Bir gün yemeyi fazla kaçırırsam ertesi gün daha sıkı egzersiz yapıyorum" diyerek formda kalmasının püf noktasını paylaşmıştı.