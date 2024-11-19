Gündüz parkta oğluyla oynadı, akşam kırmızı halıya karnı burnunda çıktı

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Sanat simsarı Cooke Maroney’le 2019’da nikah masasına oturan yıldız isim 19 Ekim'de beşinci evlilik yıldönümlerini kutladıktan bir gün sonra ikinci bebeklerini beklediklerini açıklamıştı.

Umut Işığım, Açlık Oyunları, Don't Look Up ve Kızıl Serçe gibi filmleriyle tanınan Oscar’lı yıldız Jennifer Lawrence’ın Şubat 2022’de doğan Cy adında bir de oğlu var. İkinci bebeğine hamile olan Jennifer Lawrence oğlu Cy ile Los Angeles'ta parka gitti

İKİNCİ BEBEĞİNİ HEYECANLA BEKLİYOR

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Jennifer Lawrence, oğlunun adını kocasının en çok sevdiği sanatçı olan Amerikan ressam Cy Twombly’den ilham alarak koyduklarını söylemişti.

Ünlü oyuncu bebeğinin cinsiyetini ve ona koymayı düşündükleri ismi henüz açıklamadı.

Hamileliği epey ilerleyen ve karnı belirgin şekilde büyüyen Jennifer Lawrence, güneşli havayı fırsat bilerek üç yaşına girmesine az bir zaman kalan oğlu Cy ile Los Angeles sokaklarında gezintiye çıktı. Gündüz oğluyla parkta rahat ve bol giysileriyle fotoğraflanan ünlü oyuncu akşam çıktığı kırmızı halıda ise hamilelik stiliyle herkesi büyüledi

OĞLUNU PARKA GÖTÜRDÜ, AKŞAM KIRMIZI HALIYA KOŞTU

Anne oğul parka gidip birlikte oynarken Lawrence saçlarını dağınık şekilde toplamış ve üzerine giydiği bol pantolon ve üstle büyüyen karnını gizlemişti. Ünlü oyuncu rahat görüntüsünü üzerine de upuzun bir trençkot giyerek tamamladı.

Gündüz saatlerinde oğluyla oynarken bambaşka bir görüntü çizen Jennifer Lawrence aynı akşam Hollywood'da düzenlenen 15. Governors Ödülleri'nde kahverengi Bottega Veneta elbisesi ile göz kamaştırdı. Gündelik yaşantısında büyüyen karnını bol giysilerle saklayan yıldız isim peş peşe katıldığı davetlerde ise tam tersi bir görünüm sergiliyor

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GÜNDÜZ BAŞKA GECE BAŞKA… ŞIKLIĞI TAM NOT ALDI

Üzerine oturan kolsuz kahverengi elbisesi yere kadar uzanıyordu ve ikinci çocuğunu kucağına almaya hazırlanan Lawrence’ın gündüz verdiği görüntünün aksine epeyce büyüyen karnını gözler önüne seriyordu.

Hamilelik stili büyük beğeni toplayan Jennifer Lawrence’ın şık elbisesinin karın kısmı drapelerle ve yan tarafına taktığı altın rengi bir broşla süslüydü. Jennifer Lawrence'ın kahverengi elbisesi, saçı, makyajı ve aksesuarları moda eleştirmenlerinden tam not aldı

YENİ FİLMİNDE DOĞUM SONRASI DEPRESYON YAŞAYAN BİR ANNEYİ CANLANDIRDI

Jennifer Lawrence bir yandan anne olmaya hazırlanırken bir yandan da Robert Pattinson'la birlikte oynadıkları ve çekimleri 16 Ekim'de tamamlanan yeni filmi Die, My Love'ın heyecanını yaşıyor.

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Ariana Harwicz'in 1969 tarihli romanından beyazperde uyarlanan filmde Jennifer Lawrence doğum sonrası depresyon geçiren ve evliliğini kurtarmaya çalışan bir anneyi canlandırıyor ve filmin yapımcılığını da üstleniyor.

Filmin gösterime girdiği günlerde ikinci bebeğini çoktan kucağına almış olacak olan Lawrence kendisi de iki çocuklu zorlu annelik macerasına başlamış olacak.

YENİ BEBEK GELDİĞİNDE OĞLU 3 YAŞINDA OLACAK

Jennifer Lawrence’ın hamile olduğu haberini menajeri, Vogue dergisine yaptığı açıklamayla duyurmuştu. Ünlü oyuncu da ertesi gün basına konuşarak yeniden hamile olduğu ve ikinci kez anne olacağı için çok mutlu olduğunu söylemişti.

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Jennifer Lawrence'a yakın kaynaklar ünlü oyuncunun yeniden hamile olduğu için çok heyecanlı olduğunu söyledi ve “Anne olmayı çok seviyor. Tekrar hamile olduğu için çok heyecanlı. Bu ona mükemmel bir zamanlama gibi geliyor. Yeni bebek doğduğunda oğlu Cy 3 yaşında olacak” dedi.

“OĞLUM DOĞDUĞUNDA HAYATIM YENİDEN BAŞLADI”

Cy adını verdikleri oğulları 2022’de doğan çiftin bir çocuk daha istediği geçen yıldan beri konuşuluyordu.

Jennifer Lawrence 2022 yılında Vogue'a verdiği bir röportajda ilk kez anne olmanın sevincini anlatmış ve oğlunun doğumundan sonra “tüm hayatı yeniden başlamış gibi hissettiğini” paylaşmıştı.