Günay Girik'ten 'Fatma Girik'i ihmal öldürdü' iddiası!

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
Aşının yerini alacak... Koronaya son darbeyi vuracakAşının yerini alacak... Koronaya son darbeyi vuracak!#Kovid Aşısı
F.Bahçede sıcak saatler Çifte anlaşma ve o sözlerF.Bahçe'de sıcak saatler! Çifte anlaşma ve o sözler#Transfer
Elektrik faturası ne kadar düşecek Uzman isim canlı yayında hesapladı Elektrik faturası ne kadar düşecek? Uzman isim canlı yayında hesapladı#Elektrik Faturası
YUVAM hesapları ile ilgili usul ve esaslar belirlendiYUVAM hesapları ile ilgili usul ve esaslar belirlendi#Euro
47 kente kritik uyarı İstanbulda yağış başladı47 kente kritik uyarı! İstanbul'da yağış başladı#Meteoroloji
Tarihi zirve öncesi dikkat çeken detay... Kırımızı çantanın sırrıTarihi zirve öncesi dikkat çeken detay... Kırımızı çantanın sırrı#Ukrayna
Almanyada büyük kriz Yeni düzenlemeyle tam 16 bin mağaza tehlikedeAlmanya'da büyük kriz! Yeni düzenlemeyle tam 16 bin mağaza tehlikede#Almanya
Oto ekspertizde yeni dönem Otomobillerin MRı çekilebilecekOto ekspertizde yeni dönem! Otomobillerin MR'ı çekilebilecek#Oto Ekspertiz
Ya ben ya o Efsane müzisyen resti çekti, peki Spotify ne yaptı | 7 SORU 7 CEVAP'Ya ben ya o' Efsane müzisyen resti çekti, peki Spotify ne yaptı? | 7 SORU 7 CEVAP#Spotify
İnanılmaz Ve rekor... 770 kilometreye ulaştıİnanılmaz! Ve rekor... 770 kilometreye ulaştı#ABD
Japon devinden önemli adım 3,6 milyar dolarlık satın alma...Japon devinden önemli adım! 3,6 milyar dolarlık satın alma... #Sony
Bahçeliden İmamoğlu tepkisi: İstanbul, İstanbul olalı böyle zulüm görmemiştirBahçeli'den İmamoğlu tepkisi: İstanbul, İstanbul olalı böyle zulüm görmemiştir#MHP
Omicrondan önce bu semptom yoktu Daha çok çocukları etkiliyor: El ve ayaklara dikkatOmicron'dan önce bu semptom yoktu! Daha çok çocukları etkiliyor: 'El ve ayaklara dikkat'#Koronavirüs
Hollandada yaşam fişi çekilecekti... Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi, Türkiyeye getirildiHollanda'da yaşam fişi çekilecekti... Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi, Türkiye'ye getirildi#Dilara Şahin
Mehmet Dinçerler’den açıklama: Evlat olarak üstüme düşeni yaptımMehmet Dinçerler’den açıklama: Evlat olarak üstüme düşeni yaptım!#Mehmet Dinçerler
HABERLERKelebek Haberleri Magazin Haberleri

Günay Girik'ten 'Fatma Girik'i ihmal öldürdü' iddiası!

#Fatma Girik#Fatma Girik Öldürüldü Mü#Günay Girik
İsmail BAYRAK

Fatma Girik geçtiğimiz hafta Covid-19’a bağlı çoklu organ yetmezliğinden dolayı hayatını kaybetti. Kardeşi Günay Girik, ablasının ihmaller sonucu hayatını kaybettiğini iddia ederek hem tedavi gördüğü hastaneye hem de Girik’in mirasını bıraktığı yeğeni Ahu Turanlı’ya dava açtı.

Haberin Devamı

Usta oyuncu Fatma Girik, 24 Ocak günü Covid-19 hastalığına bağlı olarak çoklu organ yetmezliği sonucu vefat etti. Günay Girik, ablasının tedavi gördüğü İstanbul Liv Hospital’a “Bulaşıcı hastalıklar ile işlenebilecek suçlar kapsamında taksirle ölüme sebebiyet vermekten” suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı. Öte yandan Girik, usta oyuncunun mirasını bıraktığı yeğeni Ahu Turanlı'’ya da dava açtığını belirtti.

"BİN TL OLDUĞUNU ÖĞRENİNCE TEST YAPTIRMAKTAN VAZÇEÇMİŞ"
Günay Girik, ablasının tedavisi sırasında ihtimaller zinciri yaşandığını iddia etti: “Ablamın tedavisi sırasında hastanede bazı ihtimaller zinciri oluştuğunu düşünüyorum. Zaten bu da ortada. Ablamın bakıcısı izinden dönüşte hastaneye geliyor ve ‘Ben biraz grip gibiyim. Koronavirüs testi yaptıralım’ diyor. Sonra testin 1000 TL olduğunu öğrenince yaptırmıyor. Herkes ‘Sen üşütmüşsündür’ diyor ama sonra Covid olduğu ortaya çıkıyor. Ablamın kredi kartı zaten Ahu'da ve hastaneye yaklaşık 600-700 bin TL ödüyor. Ne olur bir de test parası ödenseydi ve o koronavirüse yakalanmasaydı.”

Haberin Devamı

Günay Girikten Fatma Giriki ihmal öldürdü iddiası


MİRASIN PEŞİNDE DEĞİLİM
Günay Girik, açıklamasında miras peşinde olmadığını belirtti: “Burada kimin ne kadar ihmali varsa çıkacak ortaya. Ben paranın, mirasın peşinde değilim. Avukatım da ihmalleri belirledi. En azından bunlar ortaya çıkarsa başka canlar da yanmaz. Bu kadar kolay olmamalı Covid’e bağlı öldü demek. Yeğen Ahu’nun da ihmali varsa ortaya çıkacaktır. Fatma Girik’in mal varlığına tedbir konulması’ hakkında hukuki süreç Bodrum Nöbetçi Sulh Hukuk Mahkemesi’nde başlattık. Artık süreç yargıdadır.”

Gözden Kaçmasın

Fatma Girik hem aşkıyla hem filmleriyle efsane oldu: Memduh gitti, her şey bitti, ben de gitmek istiyorumFatma Girik hem aşkıyla hem filmleriyle efsane oldu: Memduh gitti, her şey bitti, ben de gitmek istiyorumHaberi görüntüle

 

Gözden Kaçmasın

Yoncalardan biri soldu Fatma Girikin ardından...Yoncalardan biri soldu! Fatma Girik'in ardından...Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Fatma Girik#Fatma Girik Öldürüldü Mü#Günay Girik

BAKMADAN GEÇME!

Taylor Swift tek tweetle bitirebilir Spotifyda neler oluyor | 7 SORU 7 CEVAP

'Taylor Swift tek tweet'le bitirebilir' Spotify'da neler oluyor? | 7 SORU 7 CEVAP

#Spotify
ABD askerleri Ukraynada... Florida Ulusal Muhafızlarından Ukrayna ordusuna roketatar eğitimi

ABD askerleri Ukrayna'da... Florida Ulusal Muhafızları'ndan Ukrayna ordusuna roketatar eğitimi!

#Ukrayna
Kurak topraklara ‘kumaş’la su depoluyor

Kurak topraklara ‘kumaş’la su depoluyor

#Beren Kayalı

BAKMADAN GEÇME!

Taylor Swift tek tweetle bitirebilir Spotifyda neler oluyor | 7 SORU 7 CEVAP

'Taylor Swift tek tweet'le bitirebilir' Spotify'da neler oluyor? | 7 SORU 7 CEVAP

#Spotify
ABD askerleri Ukraynada... Florida Ulusal Muhafızlarından Ukrayna ordusuna roketatar eğitimi

ABD askerleri Ukrayna'da... Florida Ulusal Muhafızları'ndan Ukrayna ordusuna roketatar eğitimi!

#Ukrayna
Kurak topraklara ‘kumaş’la su depoluyor

Kurak topraklara ‘kumaş’la su depoluyor

#Beren Kayalı