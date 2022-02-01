Günay Girik'ten 'Fatma Girik'i ihmal öldürdü' iddiası!

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Usta oyuncu Fatma Girik, 24 Ocak günü Covid-19 hastalığına bağlı olarak çoklu organ yetmezliği sonucu vefat etti. Günay Girik, ablasının tedavi gördüğü İstanbul Liv Hospital’a “Bulaşıcı hastalıklar ile işlenebilecek suçlar kapsamında taksirle ölüme sebebiyet vermekten” suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı. Öte yandan Girik, usta oyuncunun mirasını bıraktığı yeğeni Ahu Turanlı'’ya da dava açtığını belirtti.



"BİN TL OLDUĞUNU ÖĞRENİNCE TEST YAPTIRMAKTAN VAZÇEÇMİŞ"

Günay Girik, ablasının tedavisi sırasında ihtimaller zinciri yaşandığını iddia etti: “Ablamın tedavisi sırasında hastanede bazı ihtimaller zinciri oluştuğunu düşünüyorum. Zaten bu da ortada. Ablamın bakıcısı izinden dönüşte hastaneye geliyor ve ‘Ben biraz grip gibiyim. Koronavirüs testi yaptıralım’ diyor. Sonra testin 1000 TL olduğunu öğrenince yaptırmıyor. Herkes ‘Sen üşütmüşsündür’ diyor ama sonra Covid olduğu ortaya çıkıyor. Ablamın kredi kartı zaten Ahu'da ve hastaneye yaklaşık 600-700 bin TL ödüyor. Ne olur bir de test parası ödenseydi ve o koronavirüse yakalanmasaydı.”

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Günay Girik, açıklamasında miras peşinde olmadığını belirtti: “Burada kimin ne kadar ihmali varsa çıkacak ortaya. Ben paranın, mirasın peşinde değilim. Avukatım da ihmalleri belirledi. En azından bunlar ortaya çıkarsa başka canlar da yanmaz. Bu kadar kolay olmamalı Covid’e bağlı öldü demek. Yeğen Ahu’nun da ihmali varsa ortaya çıkacaktır. Fatma Girik’in mal varlığına tedbir konulması’ hakkında hukuki süreç Bodrum Nöbetçi Sulh Hukuk Mahkemesi’nde başlattık. Artık süreç yargıdadır.”