Gümüş saçlarıyla kırmızı halının kraliçesi oldu… 86 yaşındaki efsaneyi gören gözlerine inanamadı

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Festivalin yarışma filmlerinden The Second Act’in galasına katılan Hollywood’un gelmiş geçmiş en büyük efsanelerinden Jane Fonda kendisinden çok daha genç meslektaşlarından ve birbirinden güzel modellerden adeta rol çaldı.

CANNES DA FIRTINALAR ESTİRDİ

86 yaşındaki yıldız aktris mücevherli gümüş çiçek aplikeleriyle süslenmiş siyah takım elbisesiyle baş döndürdü. Jane Fonda bu göz alıcı takım elbisesinin üzerine omuzlarına döktüğü çarpıcı taba rengi ve siyah leopar desenli tam boy bir palto giydi.

Hollywood yıldızının gümüş rengi saçları, kendine özgü dalgalı tarzıyla yandan ayrılmıştı ve Jane Fonda siyah takımını parlak kırmızı bir rujla eşleştirdiği sade makyajıyla büyük beğeni topladı.

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ARTIK SAÇINI BİLE BOYAMIYOR

Kırmızı halıda göründüğü anda tüm paparazzilerin fotoğrafını çekebilmek için yarışa girdiği 86 yaşındaki yıldızın yaşını bilmeyenler onun artık 90’ına merdiven dayadığını asla tahmin edemezdi… Jane Fonda da son yılların modasına uyan ve saçlarını boyatmaktan vazgeçip gri kullanan isimlerinden oldu.

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HOLLYWOOD'UN EN BÜYÜK EFSANELERİNDNE BİRİNİN KIZI

Hollywood’un efsane oyuncusu Henry Fonda’nın kızı olan Jane Fonda oyunculuğa babasının soyadı sayesinde kolayca adım atmıştı. Ancak usta oyuncu yeteneğiyle kendini kanıtladı ve kariyeri boyunca sayısız ödülün yanı sıra iki de Oscar ödülü kazanmayı başardı.

Üç evlilik yapan, üç de çocuğu olan efsane yıldız akıllara en çok CNN’in kurucu ve sahibi Ted Turner’la yaptığı evlilikle kazındı. Jane Fonda 80’li yıllarda yaptığı televizyon programları ve VHS video kasetlerle ABD ve dünyada aerobik akımını da başlatan kişi olmuştu.

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EYLEMLERDE EN ÖNDE... DEFALARCA TUTUKLANDI

Sinema oyunculuğuyla kazandığı ünü politik aktivizm için kullanan Jane Fonda uzun yıllardır insan, kadın, hayvan hakları ve savaş karşıtlığı gibi birçok alanda eylemlerde en önde yer alıyor. Hatta bu sebepten defalarca göz altında alındı, elleri kelepçelenerek tutuklandı.

84 YAŞINDA YAKALANDIĞI KANSERİ YENDİ

Jane Fonda dün kırmızı halının yıldız oldu ancak 2 sene önce tüm hayranlarını üzen bir haber vermiş bir tür kan kanseri olan Hodgkin lenfomaya yakalandığını açıklamıştı. Jane Fonda kemoterapi tedavisinin ardından kanseri yendi ve sağlığına kavuştu.

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