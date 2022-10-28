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Gülşen'in yasağı kalktı Barcelona'ya oğluna koştu!

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#Gülşen#Gülşen Çolakoğlu#Ozan Çolakoğlu
Gülşenin yasağı kalktı Barcelonaya oğluna koştu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 28, 2022 07:50

Ataşehir’de 30 Nisan 2022’de verdiği bir konserde İmam Hatip Liselilere yönelik sözleri nedeniyle “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçundan 3 yıla kadar hapsi istenen Gülşen Çolakoğlu’nun itirazı üzerine yurt dışı yasağı 250 bin TL’lik güvence miktarı yatırması karşılığında kaldırılmıştı.

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Ünlü şarkıcı, yasak kalkar kalkmaz soluğu Barcelona’da aldı. Gülşen, özel uçak kiralayarak Barcelona’da eğitim gören oğlu Azur Benan’ın yanına gitti.

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Gülşenin yurt dışına çıkış yasağı kaldırıldı
#GÜLŞEN#MAHKEME
Gülşen'in yurt dışına çıkış yasağı kaldırıldıHürriyet LogoHürriyet.com.tr

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosu'nca hazırlanan iddianamede, 702 kurum ve kişi, "müşteki (şikayetçi)" olarak yer aldı. Müştekiler arasında Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İslami yazar Emine Şenlikoğlu Özkan, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Yönetim Kurulu Başkanı Saliha Okur Gümrükçüoğlu, KADEM, KADEM Vakfı, Gaziantep Önder İmam Hatipliler Derneği de yer aldı. Gülşen Çolakoğlu'nun "şüpheli" sıfatıyla yer aldığı iddianamede, Gülşen Çolakoğlu'nun Halkı Kin ve Düşmanlığa Alenen Tahrik Etme" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi isteniyor.

 

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#Gülşen#Gülşen Çolakoğlu#Ozan Çolakoğlu

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