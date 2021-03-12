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Haber Giriş: 12.03.2021 - 08:53 | Son Güncelleme:

Gülşen'in kürkü gerçek mi?

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Gülşen'in kürkü gerçek mi?

Gülşen’in kürklü fotoğrafı, hayvanseverlerin tepkisini çekti. Ünlü popçunun kürk için yaptığı açıklama ise kafaları karıştırdı.

Gülşen, önceki gün Barselona’daki evinde ayna karşısında çektiği bir selfie ile aynı kıyafetle sokakta verdiği pozu Instagram’da paylaştı. Ancak üzerindeki kürk hayvanseverlerin tepkisini çekti.

Bunun üzerine basın mensupları, kürkün gerçek olup olmadığını şarkıcının menajerine sordu. Yanıt bizzat Gülşen’den geldi. Ünlü popçu, sosyal medya üzerinden şu mesajı yayınladı: “Sırf kürkünü kullanmak adına hayvanların katledilişinin sonuna kadar karşısında olduğumu bilmenizi isterim.”

Gülşenin kürkü gerçek mi

Bu açıklama, şarkıcının “üstündeki aksesuvarın kürk için kesilmemiş bir hayvandan elde edildiğini söylemeye çalıştığı” şeklinde yorumlandı.

Nebahat Çehre de geçtiğimiz günlerde kürkünün gerçek olup olmadığını soran muhabirlere “Etini kesip yiyorlar ya, sonra da derilerini satıyorlar, öyle bir şey zannediyorum” yanıtını vermişti.

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