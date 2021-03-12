Gülşen'in kürkü gerçek mi?

Gülşen, önceki gün Barselona’daki evinde ayna karşısında çektiği bir selfie ile aynı kıyafetle sokakta verdiği pozu Instagram’da paylaştı. Ancak üzerindeki kürk hayvanseverlerin tepkisini çekti.

Bunun üzerine basın mensupları, kürkün gerçek olup olmadığını şarkıcının menajerine sordu. Yanıt bizzat Gülşen’den geldi. Ünlü popçu, sosyal medya üzerinden şu mesajı yayınladı: “Sırf kürkünü kullanmak adına hayvanların katledilişinin sonuna kadar karşısında olduğumu bilmenizi isterim.”

Bu açıklama, şarkıcının “üstündeki aksesuvarın kürk için kesilmemiş bir hayvandan elde edildiğini söylemeye çalıştığı” şeklinde yorumlandı.

Nebahat Çehre de geçtiğimiz günlerde kürkünün gerçek olup olmadığını soran muhabirlere “Etini kesip yiyorlar ya, sonra da derilerini satıyorlar, öyle bir şey zannediyorum” yanıtını vermişti.