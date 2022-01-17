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Gülşen'e Işın Karaca'dan tepki: Bu kadarı fazla!

#Gülşen#Hadise#İzzet Yıldızhan
Gülşene Işın Karacadan tepki: Bu kadarı fazla

İzzet Yıldızhan'ın, Gülşen, Hadise ve Hande Yener'in sahne kostümleri hakkında “Sahne adabı denilen bir gerçek var. Külotla da sahneye çıkmasınlar” sözleriyle başlayan tartışma büyüyor. Son olarak Işın Karaca, Gülşen'in önceki gece giydiği kostümü eleştirerek "Bu kadarı fazla" dedi.

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Türkücü İzzet Yıldızhan'ın Gülşen'i kastederek "Külotla da sahneye çıkmasınlar" demesi tartışmalara yol açarken, Gülşen'in önceki akşam Cahide sahnesine çıktığı kıyafet Yıldızhan'a yanıt olarak yorumlandı.

Gülşene Işın Karacadan tepki: Bu kadarı fazla

NORMALLEŞTİREMEZSİNİZ BU KADARINI!
Gülşen'in sosyal medyada çok konuşulan kıyafetini eleştiren Işın Karaca "Bu kadarı fazla" dedi.
İşte Söylemezsem Olmaz'a konuşan Işın Karaca'nın açıklamaları:
"Şunu söylemem gerekiyor ben de kız annesiyim. Ben Türkiye'de sanat yapıyorum. Her şeyin dozajını çok net bilmek gerekiyor hayatta. Yanındaki 3-5 marjinal insana inanıp da 'Haydi bu çok güzel oldu, bunu da magazine taşıyalım' demekle olmuyor bazı şeyler. Bir kariyer var önümüzde bakın Gülşen çok özel bir kız, kendi besteler yapan, buna ihtiyacı olmayan bir insan. Ama mesele şu, ben bunu 10 yaşındaki kızıma atıp normalleştirebilir miyim bunu? Yani bu değil normalleştiremezsin bu kadarını! Bu kadarı fazla!

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 AYRILIK İDDİASI
Sahne kostümleri nedeniyle günlerdir magazin gündeminden düşmeyen Gülşen hakkında bu kez “ayrılık” iddiası ortaya atıldı.  Gülşen ve Ozan Çolakoğlu’nun boşanma aşamasında olduğu, eşiyle sahnede giydiği kıyafetler nedeniyle tartışan Çolakoğlu’nun evi terk ettiğini öne sürüldü. Ancak Ozan Çolakoğlu daha önce Gülşen’in kostümlerini beğendiğini açıklamıştı.

Gülşene Işın Karacadan tepki: Bu kadarı fazla

ÇOK MUTLULAR
Gülşen’in menajeri Haluk Şentürk, “Kim nereden çıkarıyor bunları? Araları çok iyi, çok mutlular. Birlikte yaşıyorlar. Şu anda da birlikte stüdyoda albüm çalışması yapıyorlar. Evden ayrılma gibi bir durum yok” diyerek söz konusu iddiayı yalanladı. (İsmail BAYRAK)

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