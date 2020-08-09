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Gülşen ve Edis, nihayet ‘Nirvana’ya erecekler
Londra’da başladıkları single hazırlığını pandemi öncesinde tamamlayan Gülşen ve Edis, şarkının çıkışını salgın nedeniyle ertelemişti. İkili, şarkıyı ağustos sonunda müzikseverlerle buluşturmaya karar verdi.
İki popçu, geçtiğimiz günlerde bir araya gelerek şarkıyı yeniden düzenledi. Klibi yurtdışında büyük bir prodüksiyonla çekmek isteyen Gülşen ve Edis, bu plandan da vazgeçti. Çekimler yakında İstanbul’da yapılacak.
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