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Haber Giriş: 27.09.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Gülşen noterden onay aldı

Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
Gülşen noterden onay aldı
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GÜLŞEN önceki gün Bebek’te bir notere girerken görüntülendi.

 Yeni bir proje için notere geldiğini belirten ünlü şarkıcı, “Çok acelem var. Noterin açılmasını bekliyorum. Yeni bir anlaşma var. Onunla ilgili imza vereceğim. Tam detayı söylemeyeyim ama dijital ortamda yapılacak bir işle alakalı” dedi. YouTube için özel bir proje hazırlığında olduğu öğrenilen Gülşen, geçtiğimiz günlerde hastane çıkışı muhabirlerle yaşadığı gerginlik hakkında da konuştu. Ünlü şarkıcı, “İnsan önce bir sorar, direkt ‘geçmiş olsun’ deyince gerildim. Koronavirüse yakalanmadık. Çok şükür Allah’a, gayet sağlıklıyız. İnşallah da kazasız belasız atlatırız bu süreci” dedi. 

Gülşen noterden onay aldı


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Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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