Gülşen: En pahalı biziz

Önceki akşam geç saatlere kadar stüdyoda kalan ekip, çıkışta karşılarında muhabirleri görünce kısa süreli bir şaşkınlık yaşadı. Gülşen, muhabirlere “Umarım şarkıyı duymadınız. Kaydetmediniz değil mi?” diyerek takıldı. Ünlü şarkıcı, “En pahalı besteleri sizin yaptığınız doğru mu?” sorusuna kahkaha atarak “Tabii ki en pahalı biziz, doğru” diye yanıt verdi ve ekledi: “Arkadaşlar espri yapıyoruz ama öyle fiyat konuşmak çok doğru olmaz.”





