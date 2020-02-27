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Haber Giriş: 27.02.2020 - 07:46,Son Güncelleme:/

Gülşen: En pahalı biziz

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
Gülşen: En pahalı biziz
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Gülşen yeni albüm çalışması için aranjör eşi Ozan Çolakoğlu ve Edis’le birlikte stüdyoya girdi.

Önceki akşam geç saatlere kadar stüdyoda kalan ekip, çıkışta karşılarında muhabirleri görünce kısa süreli bir şaşkınlık yaşadı. Gülşen, muhabirlere “Umarım şarkıyı duymadınız. Kaydetmediniz değil mi?” diyerek takıldı. Ünlü şarkıcı, “En pahalı besteleri sizin yaptığınız doğru mu?” sorusuna kahkaha atarak “Tabii ki en pahalı biziz, doğru” diye yanıt verdi ve ekledi: “Arkadaşlar espri yapıyoruz ama öyle fiyat konuşmak çok doğru olmaz.”  

Gülşen: En pahalı biziz


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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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