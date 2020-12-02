Gülşen Bubikoğlu'ndan yeni fotoğraf!

Türk sinemasına damgasını vuran Gülşen Bubikoğlu, kameralardan uzak, sakin bir hayat sürüyor.

Aynı zamanda iyi bir sosyal medya kullanıcısı da olan Bubikoğlu, hayranlarıyla bu sayede iletişimini koparmıyor.

Yeşilçam'ın sevilen ismi Gülşen Bubikoğlu, sosyal medyadan kendisini özleyen hayranları için fotoğraf paylaştı. "BALKONDA BİRAZ GÜNEŞLENME"

Usta oyuncu fotoğrafın altına; ‘’Balkonda biraz güneşlenme biraz oksijen, biraz karantina. En kısa zamanda sağlıklı günlere dönmek temennisiyle’’ notunu düştü.