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Haber Giriş: 02.12.2020 - 16:06 | Son Güncelleme:

Gülşen Bubikoğlu'ndan yeni fotoğraf!

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Gülşen Bubikoğlu'ndan yeni fotoğraf!
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Yeşilçam'ın efsane ismi Gülşen Bubikoğlu, Instagram hesabından yeni bir fotoğrafını paylaştı. Güzel oyuncunun verdiği poz, kısa süre içerisinde büyük beğeni topladı.

Türk sinemasına damgasını vuran Gülşen Bubikoğlu, kameralardan uzak, sakin bir hayat sürüyor.

Aynı zamanda iyi bir sosyal medya kullanıcısı da olan Bubikoğlu, hayranlarıyla bu sayede iletişimini koparmıyor.

Yeşilçam'ın sevilen ismi Gülşen Bubikoğlu, sosyal medyadan kendisini özleyen hayranları için fotoğraf paylaştı.

Gülşen Bubikoğlundan yeni fotoğraf
"BALKONDA BİRAZ GÜNEŞLENME"
Usta oyuncu fotoğrafın altına; ‘’Balkonda biraz güneşlenme biraz oksijen, biraz karantina. En kısa zamanda sağlıklı günlere dönmek temennisiyle’’ notunu düştü.

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